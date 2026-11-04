Ad Aosta Saint-Martin-de-Corléans chiude le Feste di quartiere: domenica castagnata e musica, mercoledì la festa patronale

Sarà Saint-Martin-de-Corléans a mettere il sigillo finale sulle Feste di quartiere 2026 organizzate dal Comune di Aosta. Un calendario che, nei mesi estivi e autunnali, ha attraversato la città con l’intento di valorizzare le identità dei diversi quartieri, favorendo occasioni di incontro e partecipazione. Un’iniziativa che punta a rafforzare il tessuto sociale cittadino attraverso il coinvolgimento delle associazioni, dei volontari e dei residenti, riconoscendo nelle tradizioni locali un elemento importante della vita comunitaria.

Il gran finale sarà affidato alla 48ª festa patronale di Saint-Martin-de-Corléans, con due giornate, domenica 8 e mercoledì 11 novembre, dedicate alla cultura popolare, alla musica e alla convivialità.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 8 novembre alle ore 11, in piazza Bruno Salvadori, dove si terrà la tradizionale castagnata. A fare da cornice sarà uno spettacolo folkloristico e musicale con la Clicca di Saint-Martin, il Coro Sant’Orso e la Corale Les Hirondelles. Un’occasione per ritrovarsi e mantenere vivo il legame con le consuetudini del quartiere.

Le celebrazioni proseguiranno mercoledì 11 novembre, giorno della ricorrenza patronale. La giornata si aprirà con la Santa Messa alle ore 10, seguita alle 11 dal tradizionale enchère nel piazzale della chiesetta. Alle 12.45 spazio al pranzo comunitario nella sala dell’Ancien Braconnier, a Sarre, con servizio catering. Per partecipare è necessario iscriversi entro venerdì 6 novembre presso il tabacchino di Saint-Martin, versando una caparra di 10 euro.

«Saint-Martin-de-Corléans custodisce tradizioni e una forte identità di comunità. La festa patronale è un’occasione per ritrovarsi e vivere il quartiere, grazie all’impegno delle associazioni e dei volontari», sottolinea l’assessora alla Cultura e al Turismo Cecilia Lazzarotto (PD). L’esponente della Giunta comunale evidenzia inoltre il significato dell’iniziativa nel quadro delle attività cittadine: «Con questo appuntamento si chiude il calendario delle Feste di quartiere 2026, che anche quest’anno ha portato momenti di incontro e partecipazione nei quartieri della città».

Accanto alle celebrazioni popolari, il programma propone anche una serie di iniziative culturali legate alla storia e alle radici del territorio, con il coinvolgimento del MegaMuseo. Sabato 7 novembre alle 16.30 e domenica 8 novembre alle 11 sono previste visite guidate in francoprovenzale, al costo di 3 euro. La prenotazione è obbligatoria.

Domenica 8 novembre alle ore 16 sarà invece la volta di Suoni e parole megalitiche – percorso musicale, un reading performativo accompagnato dalle musiche di Percy Podda. Il costo dell’attività è di 5 euro, con possibilità di usufruire di un pacchetto famiglia. Anche in questo caso è richiesta la prenotazione.

Il filo delle tradizioni proseguirà mercoledì 11 novembre alle ore 18 con Racines, incontro performativo dedicato alle radici e alle origini del territorio, realizzato con il gruppo folkloristico La Clicca. L’iniziativa, al costo di 5 euro, si concluderà con un brindisi accompagnato da vini e prodotti locali. La partecipazione è subordinata alla prenotazione.

Da segnalare, infine, l’accesso gratuito al MegaMuseo nelle giornate dell’8, 9 e 11 novembre, secondo il calendario indicato dal Comune.

Con la festa di Saint-Martin-de-Corléans si conclude dunque un percorso che ha messo al centro i quartieri, le loro peculiarità e il patrimonio di relazioni che li caratterizza. Un’occasione non soltanto ricreativa, ma anche di valorizzazione dell’identità cittadina e delle realtà associative che contribuiscono a mantenerla viva.