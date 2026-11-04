“Dove nascono le cose”, Daniele Vallet accompagna il lettore alla scoperta del senso dell’esistenza

Ci sono luoghi che si incontrano quasi per caso e che, proprio per questo, finiscono per lasciare un segno profondo. Luoghi che non rappresentano soltanto una destinazione geografica, ma diventano occasioni per guardarsi dentro, interrogarsi sul significato della vita e riscoprire ciò che davvero conta. È attorno a questa ricerca che si sviluppa “Dove nascono le cose”, il libro di Daniele Vallet, protagonista di una serata di presentazione organizzata dalla Biblioteca Intercomunale di Saint-Marcel, Nus e Fénis.

L’appuntamento è fissato per giovedì 12 novembre 2026, alle ore 20.30, presso la Sala del Consiglio di Nus. Nel corso dell’incontro l’autore dialogherà con Irene Deval, accompagnando il pubblico alla scoperta dei temi e delle suggestioni che attraversano le pagine dell’opera.

Il libro si colloca solo in parte nel solco della tradizionale letteratura di viaggio. Il punto di partenza è infatti un incontro apparentemente casuale, avvenuto durante un itinerario nel deserto, con un luogo dal carattere magico e misterioso. Una scoperta che si trasforma progressivamente in un percorso di conoscenza, nel quale la dimensione geografica si intreccia con quella più intima e personale.

Quel luogo diventa così un punto d’origine e, contemporaneamente, una meta da raggiungere: uno spazio accessibile a tutti, ma che rimane segreto agli occhi di molti. La sua riscoperta offre all’autore l’occasione per riflettere sull’esistenza umana, invitando il lettore ad andare oltre le apparenze e a interrogarsi sul senso della propria esperienza.

Al centro di “Dove nascono le cose” c’è dunque una visione della vita come qualcosa di prezioso, irripetibile e impossibile da racchiudere in spiegazioni definitive. Un grande dono, come suggerisce il percorso narrativo di Vallet, che ciascuno può imparare a riconoscere attraverso la curiosità, la ricerca e la capacità di lasciarsi sorprendere.

La presentazione a Nus sarà un’occasione per conoscere direttamente l’autore, approfondire la genesi del libro e condividere una riflessione che, partendo da un viaggio nel deserto, arriva a toccare interrogativi universali. Una proposta culturale che arricchisce il calendario delle iniziative della biblioteca intercomunale e offre alla comunità un momento di incontro attorno alla lettura, alla conoscenza e al confronto.