ALMANACH DU JOUR – SAINT GODEFROY, SAINT URSIN

LA RICORRENZA – SAN GOFFREDO E SANT'URSINO

Il calendario dei santi ricorda oggi San Goffredo di Amiens, conosciuto anche con il nome francese di Saint Geoffroy o Godefroy, vescovo vissuto tra l'XI e il XII secolo.

Nato intorno al 1065 nella regione di Soissons, in Francia, Goffredo entrò giovanissimo nella vita religiosa. Divenne monaco benedettino e successivamente abate del monastero di Nogent-sous-Coucy.

Nel 1104 fu nominato vescovo di Amiens. Durante il suo episcopato si distinse per la difesa dei più poveri, la riforma della vita ecclesiastica e il contrasto agli abusi dei potenti.

La sua azione pastorale fu caratterizzata da una particolare attenzione verso la giustizia e la dignità delle persone. Morì nel 1115 ed è venerato dalla tradizione cattolica l'8 novembre.

La giornata richiama inoltre la figura di Sant'Ursino, tradizionalmente ricordato come primo vescovo di Bourges e protagonista della prima evangelizzazione cristiana nella regione della Gallia. La sua memoria liturgica è associata al 9 novembre in diversi calendari.

ACCADDE OGGI – 8 NOVEMBRE 1895

La scoperta dei raggi X: una rivoluzione nella storia della medicina

L'8 novembre 1895 il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen scoprì accidentalmente i raggi X mentre conduceva esperimenti con tubi a raggi catodici nel suo laboratorio di Würzburg.

Si accorse che una particolare radiazione invisibile era in grado di attraversare alcuni materiali e impressionare una lastra fotografica.

Poche settimane dopo realizzò la celebre radiografia della mano della moglie, nella quale erano visibili le ossa e l'anello nuziale.

La scoperta rivoluzionò la medicina, consentendo per la prima volta di osservare l'interno del corpo umano senza ricorrere a interventi chirurgici.

Nel 1901 Röntgen ricevette il primo Premio Nobel per la Fisica.

Una scoperta che ancora oggi rappresenta una delle conquiste più importanti della scienza moderna.

ACCADDE IN VALLE D'AOSTA – NOVEMBRE 1944

La Resistenza valdostana e i difficili mesi dell'autunno 1944

L'autunno del 1944 rappresentò uno dei periodi più drammatici della lotta di Liberazione in Valle d'Aosta.

Dopo i combattimenti e i rastrellamenti che avevano interessato Cogne e altre vallate, le formazioni partigiane si trovarono costrette ad affrontare una situazione militare sempre più difficile.

Le operazioni nazifasciste colpirono numerosi centri abitati, provocando arresti, incendi, rappresaglie e la perdita di vite umane.

La Resistenza valdostana non fu soltanto una lotta militare contro l'occupazione nazifascista. Fu anche una battaglia politica per il riconoscimento delle peculiarità storiche, linguistiche e istituzionali della nostra regione.

Il movimento autonomista e quello resistenziale, pur con percorsi e protagonisti differenti, contribuirono a creare le condizioni politiche che avrebbero portato alla nascita della Regione autonoma.

La memoria di quei mesi rimane custodita nei monumenti, nei cippi, nelle testimonianze e nei luoghi della Resistenza disseminati sul territorio.

Ricordare questi avvenimenti significa comprendere che la libertà e l'autonomia valdostana hanno radici profonde e sono il risultato di una storia collettiva.

UNO SGUARDO ALLA VALLE D'AOSTA

La Valle d'Aosta e il suo patrimonio di comunità

La nostra regione possiede una caratteristica che la rende unica: un territorio alpino nel quale la storia delle comunità si è intrecciata con le lingue, le tradizioni e le istituzioni.

Dai villaggi di montagna ai borghi storici, dalle antiche consorterie alle forme di gestione collettiva dei beni, la Valle d'Aosta ha sviluppato nel corso dei secoli una particolare cultura dell'autogoverno.

Le comunità locali hanno conservato consuetudini, proprietà collettive, diritti d'uso e forme di amministrazione del territorio che ancora oggi costituiscono una parte importante della nostra identità.

Le consorterie valdostane rappresentano un esempio significativo di questa tradizione. Sono espressione di una gestione comunitaria delle risorse, soprattutto boschi e pascoli, nata dalla necessità di organizzare la vita in un ambiente montano difficile.

Questa eredità dimostra come l'autonomia non sia soltanto una questione di istituzioni regionali, ma affondi le proprie radici nella storia delle comunità.

En Vallée d'Aoste, l'autonomie ne se limite pas aux institutions régionales. Elle trouve aussi ses origines dans les traditions communautaires, dans la gestion collective du territoire et dans la volonté des habitants de préserver leur patrimoine.

Custodire queste esperienze significa difendere un modello di comunità nel quale il territorio non è soltanto uno spazio geografico, ma un patrimonio condiviso.

IL PENSIERO DEL GIORNO

Le comunità più forti sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove provengono.

Les communautés les plus fortes sont celles qui savent regarder vers l'avenir sans oublier leurs origines.

IL SOLE AD AOSTA – LE SOLEIL À AOSTE

Alba – Lever du soleil: ore 7.18

Tramonto – Coucher du soleil: ore 17.09

Durata del giorno – Durée du jour: 9 ore e 51 minuti.

BUONA DOMENICA A TUTTI!

BON DIMANCHE À TOUTES ET À TOUS !