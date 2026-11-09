Radioprotezione, grande partecipazione ad Aosta per il corso con l’esperto nazionale Stefano Almini

La radioprotezione non è soltanto una questione di adempimenti normativi, ma un elemento imprescindibile della qualità delle prestazioni sanitarie e della tutela della salute. È questo il messaggio emerso dal corso di aggiornamento ECM organizzato sabato 7 novembre 2026, ad Aosta, dalla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta. L’iniziativa, ospitata nei locali dell’Hotel Hostellerie du Cheval Blanc, ha registrato una significativa partecipazione di professionisti, confermando l’interesse della categoria per un tema che coinvolge direttamente la pratica quotidiana degli studi medici e odontoiatrici.

A guidare la giornata è stato il dottor Stefano Almini, presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Bergamo ed esperto di radioprotezione per la FNOMCeO, chiamato a mettere a disposizione dei partecipanti la propria esperienza su una materia nella quale conoscenze scientifiche, responsabilità professionali e disposizioni legislative devono necessariamente procedere insieme.

Il corso, intitolato «Cosa sapere, cosa conoscere, cosa fare», si inserisce nell'ambito del Corso CAO Nazionale – FNOMCeO ed è stato accreditato con 5 crediti formativi ECM. Una proposta formativa rivolta a medici e odontoiatri, con l'obiettivo di fornire strumenti concreti per comprendere e applicare correttamente le disposizioni in materia di radioprotezione.

Ad aprire l'incontro sono stati i rappresentanti dell'Ordine e della Commissione Albo Odontoiatri valdostana. Il dottor Massimo Ferrero, presidente della CAO, il dottor Franz Stuffer, vicepresidente CAO, e il dottor Roberto Rosset, presidente dell'Ordine, hanno rivolto il loro saluto ai presenti, richiamando il valore della formazione continua e dell'aggiornamento professionale.

Un messaggio condiviso che ha fatto da filo conduttore all'intera iniziativa: «La formazione continua rappresenta uno strumento fondamentale per garantire qualità, competenza e sicurezza nell'esercizio della professione». Un principio particolarmente importante quando si affrontano procedure che comportano l'impiego di radiazioni ionizzanti e che richiedono attenzione, consapevolezza e precise responsabilità.

Il programma è stato articolato in tre momenti, seguendo la progressione indicata dal titolo del corso: Cosa sapere, cosa conoscere, cosa fare. Nella prima parte sono stati affrontati gli aspetti fondamentali della radioprotezione, partendo dagli obblighi formativi ECM e dai profili deontologici, per arrivare agli effetti delle radiazioni ionizzanti di origine cosmica e geofisica, alle dosi di esposizione e alle modalità di comunicazione del rischio al paziente.

Particolare attenzione è stata riservata anche all'appropriatezza prescrittiva, con un approfondimento sul progetto europeo HERCA, che promuove una maggiore uniformità delle pratiche di radioprotezione e un utilizzo appropriato delle procedure diagnostiche.

La seconda sessione ha concentrato l'attenzione sulle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo 101/2020, riferimento normativo centrale per la protezione dalle radiazioni ionizzanti. Un passaggio particolarmente rilevante per i professionisti, chiamati a conoscere non soltanto gli obblighi previsti dalla legge, ma anche le ricadute operative delle disposizioni nella gestione quotidiana dell'attività clinica.

Sono stati approfonditi la radioprotezione del paziente e del lavoratore, la corretta prescrizione degli esami radiologici, le responsabilità del prescrittore, il consenso informato e la consegna delle radiografie. Temi che richiedono un approccio rigoroso, nel quale la necessità diagnostica deve sempre accompagnarsi alla valutazione dell'appropriatezza e alla riduzione delle esposizioni non necessarie.

La parte conclusiva ha assunto un taglio ancora più operativo, entrando nel merito dell'organizzazione della radioprotezione all'interno degli studi professionali. Al centro dell'attenzione la nomina delle figure previste dalla normativa, la corretta tenuta del registro di radioprotezione e la predisposizione del manuale di qualità.

Non sono mancati gli approfondimenti sul contributo degli organismi scientifici internazionali UNSCEAR e ICRP, punti di riferimento per lo studio degli effetti delle radiazioni ionizzanti e per l'elaborazione delle raccomandazioni scientifiche che orientano le politiche e le pratiche di radioprotezione.

Il valore della giornata è stato anche nella possibilità di confrontarsi direttamente con un relatore che da anni si occupa di questa materia e contribuisce alla diffusione di conoscenze e buone pratiche a livello nazionale. Il dottor Stefano Almini ha accompagnato i partecipanti attraverso un percorso che ha unito riferimenti scientifici, aggiornamenti legislativi e indicazioni concrete, offrendo una lettura della radioprotezione non limitata al rispetto formale degli obblighi, ma orientata alla loro corretta applicazione.

La giornata si è conclusa con un ampio momento di confronto e discussione. I professionisti presenti hanno potuto porre domande, approfondire i passaggi più complessi e condividere dubbi ed esperienze legati alla gestione quotidiana degli esami radiologici e degli adempimenti richiesti.

La partecipazione registrata ad Aosta conferma l'interesse della professione odontoiatrica per iniziative capaci di coniugare aggiornamento normativo e ricadute concrete sull'attività clinica. La radioprotezione, infatti, riguarda direttamente la responsabilità di chi prescrive e utilizza le apparecchiature radiologiche, ma soprattutto la sicurezza di chi si affida alle cure dei professionisti sanitari.

Al termine dell'iniziativa, la CAO della Valle d'Aosta, attraverso il presidente Massimo Ferrero, ha espresso un ringraziamento al dottor Stefano Almini per la disponibilità e per aver condiviso ancora una volta esperienza e competenze su un argomento di grande rilevanza professionale. Un riconoscimento è stato rivolto anche ai rappresentanti dell'Ordine e della CAO per il contributo organizzativo e per l'impegno nella promozione della formazione.

Un appuntamento che lascia un'indicazione precisa: conoscere le regole è indispensabile, saperle applicare correttamente lo è ancora di più. Perché dietro ogni procedura radiologica ci sono responsabilità professionali, ma soprattutto la salute e la sicurezza delle persone.