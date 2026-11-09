Cogne ricorda la battaglia del 2 novembre 1944: la memoria della Resistenza diventa un impegno per il futuro

La storia della Resistenza valdostana passa anche attraverso le montagne di Cogne, dove, il 2 novembre 1944, un gruppo di partigiani e numerosi abitanti del paese riuscirono a fermare l'avanzata delle forze nazifasciste, in uno degli episodi più significativi della lotta di Liberazione in Valle d'Aosta. Una vicenda di coraggio, sacrificio e solidarietà che, a distanza di oltre ottant'anni, continua a rappresentare un patrimonio collettivo da custodire e tramandare.

Anche quest'anno la comunità si è ritrovata per commemorare la battaglia che segnò, di fatto, la conclusione dell'esperienza della Repubblica partigiana di Cogne, una delle più longeve d'Italia. Una manifestazione che non si limita a ricordare un episodio militare, ma restituisce valore a una pagina fondamentale della storia locale, sottolineando il ruolo determinante della popolazione civile nella difesa del territorio e nella lotta contro l'occupazione nazifascista.

Il 2 novembre 1944 la situazione era particolarmente difficile. La maggior parte dei partigiani si trovava infatti in Francia, dove si era recata nella speranza di recuperare le armi promesse dagli Alleati, ma mai effettivamente consegnate. A Cogne erano rimasti soltanto pochi combattenti, chiamati a fronteggiare una forza militare nettamente superiore: circa un migliaio di uomini, ben equipaggiati e sostenuti da armi e mezzi.

Le truppe nazifasciste risalirono la valle con l'intenzione di occupare il paese e mettere in atto una rappresaglia. Ma trovarono una resistenza inattesa. I pochi partigiani presenti, affiancati da numerosi abitanti di Cogne, riuscirono a fermare l'avanzata in località La Presa, dopo un'intera giornata di combattimenti, condotti sotto una fitta nevicata.

Un ruolo decisivo lo ebbero il disertore tedesco Edy Herzberg e il giovanissimo Sergio Mancini, che riuscirono a raggiungere il fondovalle e a far saltare il ponte minato di Chevril prima che i mezzi blindati nemici potessero attraversarlo. Un'azione che contribuì in maniera determinante a rallentare e ostacolare l'avanzata delle forze nazifasciste.

Nonostante il successo militare, la sera i partigiani furono costretti a ritirarsi. Mancavano armi e munizioni e, soprattutto, si voleva evitare che la popolazione civile diventasse vittima di una rappresaglia. La decisione fu quindi quella di abbandonare il paese, salvaguardando così Cogne dalla distruzione vendicativa che aveva colpito numerosi altri centri abitati, in Valle d'Aosta e nel resto d'Italia.

Cominciò allora una straordinaria ritirata attraverso le montagne innevate. Un gruppo di circa 250-300 persone, guidato dal comandante Plik, nome di battaglia del maggiore degli Alpini Joseph Ferdinand Cavagnet, risalì la Valnontey e attraversò il Col Lauson per raggiungere la Valsavarenche, proseguendo poi verso la Val d'Isère. Altri gruppi ripararono verso Champorcher, mentre alcuni riuscirono a raggiungere la Valle centrale utilizzando il Trenino del Drinc. Un'epopea di resistenza e sopravvivenza che resta impressa nella memoria della comunità.

La commemorazione, organizzata da ANPI, AMC e Comune di Cogne, ha voluto restituire a questa vicenda tutta la sua attualità. La giornata è stata accompagnata dai canti della Resistenza interpretati dai Trouveurs Valdoten, con Luca Debernardi, in un percorso di memoria che ha unito musica, storia e partecipazione.

Particolarmente significativo il momento al cimitero di Cogne, dove i partecipanti hanno deposto un fiore rosso sulle tombe dei protagonisti di quella straordinaria stagione. Un gesto semplice, ma carico di significato, per rendere omaggio a uomini e donne che scelsero di impegnarsi, spesso a rischio della propria vita, per la libertà e la dignità della comunità.

Nel corso della commemorazione è stato ribadito un messaggio che attraversa il tempo e parla direttamente al presente: «Non abbassare mai la guardia». Un richiamo alla necessità di difendere i valori della democrazia e dell'antifascismo, soprattutto in una fase storica nella quale riaffiorano nostalgie e rigurgiti ideologici preoccupanti, mentre numerosi conflitti continuano a insanguinare il mondo, anche in aree geograficamente vicine.

La memoria, dunque, non come semplice rituale celebrativo, ma come responsabilità civile. È questo il significato più profondo di una manifestazione che ogni anno rinnova il legame tra la comunità di Cogne e la propria storia.

In questa prospettiva si inserisce anche l'annuncio del sindaco Denis Truc, il cui nonno fu a sua volta partigiano a Cogne, relativo alla prossima apertura di un piccolo museo dedicato a quella stagione storica. Un progetto importante, destinato a dare una sede permanente ai ricordi e alle testimonianze della Repubblica partigiana e a offrire alle nuove generazioni l'opportunità di conoscere più da vicino una pagina fondamentale della storia del paese.

Per contribuire alla realizzazione dell'iniziativa, viene lanciato un appello a tutti i familiari dei patrioti e dei partigiani che presero parte all'esperienza della Repubblica partigiana di Cogne. L'obiettivo è raccogliere fotografie, documenti, oggetti, ricordi e ogni altra testimonianza utile a ricostruire e conservare questa importante eredità.

Chi possiede materiali o informazioni può contattare Barbara Tutino all'indirizzo tutinoba@gmail.com. Si precisa che i contatti dovranno avvenire tramite posta elettronica e non attraverso WhatsApp.

La battaglia del 2 novembre 1944 non appartiene soltanto ai libri di storia. È una vicenda che continua a parlare alla comunità, ricordando quanto siano preziose la libertà, la solidarietà e la capacità di opporsi all'ingiustizia. Il futuro museo potrà diventare uno strumento concreto per mantenere viva questa memoria. Perché una storia così importante non deve essere soltanto ricordata: deve essere conosciuta, condivisa e trasmessa.