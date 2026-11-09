ALMANACH - Mardi 10 novembre 2026 – Saint Léon le Grand, pape

LA RICORRENZA RELIGIOSA – SAN LEONE MAGNO

Il 10 novembre la Chiesa celebra San Leone I, detto Leone Magno, papa e dottore della Chiesa. Nato probabilmente in Toscana, fu eletto al soglio pontificio nel 440 e guidò la Chiesa fino alla morte, avvenuta nel 461.

Il suo pontificato si svolse in un periodo particolarmente difficile per l’Impero romano d’Occidente. Nel 452, quando Attila e gli Unni minacciavano di avanzare verso Roma, Leone si recò incontro al condottiero presso il fiume Mincio, nei pressi di Mantova, guidando una delegazione romana. L’incontro contribuì alla decisione di Attila di ritirarsi.

Leone Magno è ricordato anche per il suo contributo alla definizione della dottrina cristiana, in particolare durante il Concilio di Calcedonia del 451. È stato proclamato dottore della Chiesa.

CE JOUR DANS L’HISTOIRE

10 novembre 1775 : naissance des Marines américains

Le 10 novembre 1775, le Congrès continental réuni à Philadelphie adopte une résolution prévoyant la création de deux bataillons de Marines.

Cette décision intervient pendant la guerre d’indépendance des treize colonies américaines contre la Grande-Bretagne. Les premiers Marines sont destinés à servir aussi bien à bord des navires qu'au cours des opérations militaires terrestres.

Cette date est devenue celle de la fondation du United States Marine Corps, dont l’anniversaire est célébré chaque année le 10 novembre.

ACCADDE IN VALLE D’AOSTA

10 novembre 1927: nasce ad Aosta Elidoro Canonico

Il 10 novembre 1927 nasce ad Aosta Elidoro Canonico. La sua è una storia di giovanissima resistenza e di coraggio.

Aveva appena sedici anni quando, nell’ottobre del 1944, venne catturato mentre cercava di lasciare una formazione fascista per raggiungere le file partigiane. Fu fucilato insieme ad altri cinque compagni, in un luogo che la documentazione storica non ha potuto identificare con certezza.

La sua vicenda è ricordata nell’archivio delle ultime lettere dei condannati a morte e dei deportati della Resistenza italiana. Una storia che restituisce il volto umano della lotta di Liberazione: quello di ragazzi giovanissimi che scelsero di rischiare la vita per la libertà.

UNO SGUARDO ALLA VALLE D’AOSTA – UNA LINGUA, UNA STORIA, UN’AUTONOMIA

La Valle d’Aosta è una terra in cui la storia dell’autonomia è strettamente legata alla difesa della propria identità linguistica.

Il francese non è una lingua arrivata recentemente: dal XVI secolo ha avuto un ruolo fondamentale nella vita pubblica e culturale valdostana. Nel 1561, il duca Emanuele Filiberto di Savoia ne dispose l’utilizzo negli atti pubblici in sostituzione del latino.

Con il fascismo arrivarono l’italianizzazione forzata, la soppressione dell’insegnamento del francese e la trasformazione dei nomi dei comuni. Ma la lingua e la coscienza della propria specificità non scomparvero.

Dopo la Liberazione, la rivendicazione autonomista trovò un primo riconoscimento concreto nei decreti luogotenenziali del 7 settembre 1945. Il percorso si completò con lo Statuto speciale del 1948, il cui articolo 38 stabilisce la parificazione della lingua francese a quella italiana.

Le français fait partie de notre histoire et de notre identité. Il n’est pas seulement une langue enseignée à l’école ou présente dans les actes administratifs : il est un héritage culturel, une mémoire collective et un élément constitutif de la particularité valdôtaine.

Difendere il francese significa dunque custodire una parte della storia della Valle d’Aosta. E difendere l’autonomia significa preservare la possibilità di trasmettere questa ricchezza alle generazioni future.

IL PENSIERO DEL GIORNO

«La memoria di un popolo non è soltanto ciò che ricorda, ma ciò che sceglie di trasmettere.»

IL SOLE AD AOSTA

Alba: ore 7.23

Tramonto: ore 17.05

Durata del giorno: 9 ore e 42 minuti

BUONA GIORNATA – BONNE JOURNÉE

Che sia una giornata di memoria, consapevolezza e fiducia nel futuro.

Bonne journée à toutes et à tous.