“Prospettive divergenti”, il cinema racconta cinquant’anni di resistenza delle donne iraniane

Il cinema come strumento per conoscere realtà lontane, comprendere le contraddizioni del presente e dare voce a chi lotta per i propri diritti. È questo lo spirito della rassegna «Prospettive divergenti», che dopo il riscontro positivo della prima proiezione torna a proporre un appuntamento dedicato a una delle questioni più significative del panorama internazionale: la resistenza delle donne iraniane contro le discriminazioni e le imposizioni del regime teocratico.

Il prossimo incontro è in programma per martedì 10 novembre 2026, alle ore 17.30, nella sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori. Al centro della proiezione ci sarà A War on Women (2026), documentario diretto da Raha Shirazi, presentato in Italia con il patrocinio di Amnesty International.

L'opera affronta cinquant'anni di storia della resistenza femminista in Iran, partendo dalle proteste del 2022, esplose dopo la morte di Mahsa Amini, la giovane donna deceduta in seguito all'arresto da parte della polizia morale iraniana per una presunta violazione delle norme sull'abbigliamento.

Attraverso le storie e le testimonianze dirette di sette attiviste, il documentario ricostruisce un percorso di opposizione che non nasce improvvisamente con le manifestazioni del 2022, ma affonda le proprie radici in decenni di mobilitazione, coraggio e rivendicazioni.

Il film invita così a guardare oltre la cronaca delle proteste, restituendo profondità storica a una battaglia che attraversa generazioni di donne. Una lotta per la libertà personale, l'autodeterminazione e il riconoscimento dei diritti fondamentali, che continua a confrontarsi con la repressione e con le restrizioni imposte dal potere politico e religioso.

La scelta di questo documentario conferma il valore della rassegna, che attraverso il linguaggio cinematografico propone occasioni di approfondimento su temi spesso complessi e invita il pubblico a confrontarsi con prospettive differenti. Un appuntamento che assume un significato particolare anche alla luce delle continue battaglie per i diritti delle donne e delle libertà civili in diverse parti del mondo.

Dopo il successo della prima proiezione, tenutasi martedì 3 novembre 2026, Prospettive divergenti prosegue dunque il proprio percorso con un'opera che unisce testimonianza, memoria e impegno civile, ricordando come la conquista dei diritti non sia mai definitiva e richieda attenzione e partecipazione.

L'appuntamento è per martedì 10 novembre alle 17.30, presso la sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori.