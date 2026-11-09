Vigili del Fuoco volontari, a Verrès premiato il servizio di una vita (Foto)

Il valore del volontariato si misura soprattutto nella disponibilità a esserci quando c’è bisogno, spesso lontano dai riflettori e senza chiedere nulla in cambio. È questo il significato che ha accompagnato l’Assemblea annuale del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, che si è svolta domenica 8 novembre 2026 a Verrès, riunendo i rappresentanti dei distaccamenti provenienti da tutta la Valle d’Aosta.

Una giornata dedicata non soltanto all’incontro e alla condivisione, ma soprattutto al riconoscimento di un servizio che, in molti casi, attraversa decenni di vita. Al centro della manifestazione la consegna degli attestati di benemerenza ai vigili del fuoco volontari che hanno raggiunto i 65 anni, traguardo che rappresenta un’occasione per rendere omaggio alla loro lunga esperienza e alla dedizione dimostrata nei confronti delle rispettive comunità.

La giornata si è aperta alle ore 9, nella Gallery dell’Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès, in via Frères Gilles 33, con i saluti istituzionali. Alle 11.30 il momento pubblico della sfilata lungo le vie del paese, accompagnata dalla Banda musicale di Verrès-Montjovet. Un’occasione per portare nel cuore del paese una realtà che rappresenta una presenza essenziale nel sistema di soccorso valdostano.

Alle 12.30, nel piazzale antistante l'istituzione scolastica, spazio anche ai più giovani con una dimostrazione degli allievi dei Gruppi giovanili dei Vigili del Fuoco. Un passaggio significativo, perché il futuro del volontariato passa anche dalla capacità di trasmettere alle nuove generazioni competenze, senso di responsabilità, solidarietà e spirito di servizio.

Particolarmente significativo l'elenco dei premiati, che restituisce la dimensione territoriale del Corpo valdostano e il contributo dei singoli distaccamenti. A ricevere gli attestati di benemerenza sono stati Aldo Cerise di Allein, Elio Dallod di Antey-Saint-André, Carlo Pellissier di Arvier, Sandro Jeantet di Cogne, Ferruccio Croux di Courmayeur, Rinaldo Cerisey di Etroubles e Stefano Nicoletta di Fénis.

Per il distaccamento di Hône-Bard è stato premiato Piero Bordet, per Introd Corrado Brunet, per Morgex Giovanni Gamba, mentre per Nus hanno ricevuto il riconoscimento Enrico Pellegrino e Corrado Haudemand. Gli attestati sono stati consegnati anche a Valter Chenal di Oyace, Claudio Chiono di Porossan e Marco Ferrod di Rhêmes-Saint-Georges.

Il distaccamento di Saint-Christophe ha visto premiati Livio Branche e Germano Bredy. Per Saint-Nicolas il riconoscimento è andato a Luciano Cerlogne, mentre per Saint-Pierre a Valter Paillex e Mauro Talarico. Completano l'elenco Anna Maria Lesne della Valle del Lys e Pierangelo Dorindo di Verrès.

Sono 22 i volontari inseriti nell'elenco dei premiati, espressione di una presenza che attraversa la regione, dai comuni della valle centrale alle vallate laterali.

L'Assemblea di Verrès ha così riportato al centro dell'attenzione una delle peculiarità del sistema valdostano di protezione e soccorso: una rete di distaccamenti volontari profondamente radicata nelle comunità locali, capace di garantire prossimità e conoscenza del territorio. Un patrimonio umano e operativo che non si costruisce in un giorno, ma attraverso anni di disponibilità, formazione e impegno.

Il riconoscimento ai volontari che hanno raggiunto i 65 anni assume quindi un significato che va oltre la singola cerimonia: è un ringraziamento pubblico a chi ha dedicato una parte importante della propria vita alla sicurezza degli altri, contribuendo a mantenere vivo un modello di solidarietà e partecipazione che rappresenta un valore importante per tutta la Valle d'Aosta.