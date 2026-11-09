Marguerettaz: «Il sistema Valle d’Aosta è un esempio. La montagna ha bisogno di risposte costruite sul territorio»

In Valle d’Aosta la sicurezza non è soltanto una questione di uomini, mezzi e risorse economiche. È soprattutto una questione di organizzazione, collaborazione e conoscenza del territorio. Un modello costruito nel tempo, nel quale istituzioni, forze dell’ordine, volontariato e strutture di soccorso sono chiamati a operare in stretta sinergia. È proprio questo patrimonio di competenze e relazioni che il presidente della Regione, Aurelio Marguerettaz, ha voluto rivendicare intervenendo a Verrès, in occasione dell’assemblea annuale dei vigili del fuoco volontari.

Un intervento che assume anche il significato di una presa di posizione a favore dell'autonomia organizzativa valdostana e della capacità della Regione di costruire risposte adeguate alle caratteristiche di un territorio alpino. «Poter contare sul sistema Valle d’Aosta permette di guardare il paesaggio valdostano con tranquillità», ha affermato Marguerettaz, sottolineando il valore di una rete che rappresenta una garanzia concreta per la popolazione e per chi vive, lavora o frequenta le montagne.

Il presidente non ha nascosto una certa distanza rispetto alle valutazioni critiche espresse in passato sul modello valdostano. «Qualcuno ha parlato negativamente del sistema Valle d’Aosta, io ne parlo positivamente perché il sistema Valle d’Aosta è un esempio», ha dichiarato. Parole che non si limitano a un riconoscimento del lavoro svolto dalle diverse componenti del sistema di sicurezza, ma che rivendicano la validità di un'organizzazione fondata sulla cooperazione e sulla capacità di far dialogare competenze differenti.

«Il dialogo tra le varie strutture, forze dell’ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, forestale, soccorso alpino, protezione civile, rende il sistema Valle d’Aosta qualcosa che ci garantisce», ha aggiunto. Una rete nella quale ciascun soggetto conserva le proprie responsabilità e professionalità, ma contribuisce a un obiettivo comune: prevenire i rischi, intervenire nelle emergenze e assicurare una presenza capillare anche nelle località più difficili da raggiungere.

In questo quadro, il ruolo dei vigili del fuoco volontari assume un'importanza particolare. La loro presenza rappresenta una risorsa preziosa per una regione caratterizzata da vallate, piccoli centri abitati, frazioni isolate e condizioni ambientali che possono rendere particolarmente complessi gli interventi. La conoscenza diretta dei luoghi, la disponibilità a intervenire e il radicamento nelle comunità costituiscono elementi che nessuna organizzazione può permettersi di considerare secondari.

La specificità valdostana emerge soprattutto quando si affrontano le emergenze in ambiente montano. Le distanze, la conformazione del territorio, le condizioni meteorologiche e la presenza di infrastrutture esposte a fenomeni naturali richiedono infatti una capacità di coordinamento che deve essere costruita prima ancora che si verifichi un'emergenza. Non basta disporre di strutture efficienti: occorre che queste conoscano le rispettive competenze, sappiano comunicare e siano in grado di intervenire in maniera complementare.

È anche per questo che Marguerettaz ha richiamato l'importanza di «mettere a fattore comune le varie esperienze». Un passaggio significativo, perché la collaborazione non deve fermarsi alla gestione delle singole emergenze, ma diventare un metodo permanente di lavoro. Condividere esperienze significa valorizzare ciò che funziona, individuare eventuali criticità, migliorare la preparazione degli operatori e rafforzare la capacità di risposta dell'intero sistema.

«Soprattutto per i territori di montagna, che, rispetto a tutto il restante territorio, hanno delle particolarità che meritano di essere approfondite e solo noi riusciamo a dare delle soluzioni», ha osservato il presidente. Una considerazione che tocca direttamente il tema dell'autonomia e della necessità di politiche pubbliche costruite sulle caratteristiche effettive delle comunità alpine.

La questione, infatti, va oltre l'organizzazione dei soccorsi. Una regione montana non può essere amministrata applicando automaticamente modelli pensati per territori pianeggianti, caratterizzati da densità abitative, distanze e condizioni operative completamente differenti. La capacità di adattare le risposte alle peculiarità locali rappresenta uno degli elementi centrali dell'autonomia speciale: conoscere il territorio, comprenderne le fragilità e poter organizzare servizi adeguati alle sue esigenze.

Il modello valdostano della protezione civile e della sicurezza trova proprio nella collaborazione tra strutture professionali e volontariato uno dei suoi punti di forza. Un patrimonio che richiede attenzione, investimenti, formazione e un costante ricambio generazionale. Perché la disponibilità dei volontari, pur essendo una risorsa fondamentale, non può essere data per scontata: va sostenuta attraverso strumenti adeguati, riconoscimento del loro impegno e condizioni che consentano di conciliare l'attività di servizio con la vita lavorativa e familiare.

L'assemblea di Verrès è stata dunque anche l'occasione per ribadire il valore di un sistema che non si esaurisce nella somma delle singole organizzazioni, ma trova la propria forza nella capacità di agire come una rete. Un modello nel quale l'autonomia non significa isolamento, bensì possibilità di costruire un'organizzazione vicina alle esigenze del territorio e capace di dialogare con tutte le componenti istituzionali e operative.

Il messaggio di Marguerettaz è chiaro: la sicurezza dei valdostani passa anche dalla capacità di fare sistema. E in una regione di montagna, dove la conformazione geografica impone sfide particolari, questa capacità rappresenta molto più di un vantaggio organizzativo. È una condizione essenziale per garantire protezione alle comunità, presidiare il territorio e affrontare con efficacia le emergenze. La Valle d'Aosta, in questa prospettiva, può rivendicare un'esperienza da valorizzare, senza rinunciare a migliorarla continuamente.