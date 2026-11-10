Volontariato, il valore di esserci per gli altri: il 19 novembre torna il Premio regionale

Ci sono gesti che non fanno rumore, ma che riescono a cambiare la vita delle persone. Ci sono mani che si tendono senza chiedere nulla in cambio, tempo sottratto agli impegni personali per essere accanto a chi attraversa un momento difficile, energie spese per costruire occasioni di incontro, inclusione e speranza. È il volto più autentico del volontariato: una ricchezza fatta di generosità, responsabilità e attenzione verso gli altri, che rappresenta uno dei pilastri più preziosi della comunità valdostana.

Proprio a questo mondo, spesso silenzioso ma fondamentale, è dedicato il Premio regionale per il Volontariato, che giovedì 19 novembre 2026, alle ore 16, tornerà a celebrare le esperienze e i progetti capaci di tradurre la solidarietà in azioni concrete. La cerimonia di consegna della diciassettesima edizione si svolgerà nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta. L'appuntamento è aperto a tutti e l'ingresso è libero: un'occasione non soltanto per conoscere i progetti premiati, ma anche per rendere omaggio a chi ogni giorno sceglie di esserci per gli altri, spesso lontano dai riflettori e senza aspettarsi riconoscimenti.

Promosso dal Consiglio Valle, in collaborazione con il Csv VdA, il Premio può contare sul sostegno dei Lions Club Aosta Host, Aosta Mont Blanc e Cervino, dei Rotary Club Aosta e Courmayeur-Valdigne, della sezione valdostana dell'Associazione nazionale Alpini e, da quest'anno, anche del Soroptimist International Club. Una rete di realtà che testimonia quanto la solidarietà sia un patrimonio condiviso, capace di unire associazioni, istituzioni e persone attorno a un obiettivo comune: rendere la società più attenta, inclusiva e vicina a chi ha bisogno.

L'iniziativa si rivolge alle associazioni e agli enti del Terzo Settore e intende valorizzare progetti che migliorano concretamente la qualità della vita, tutelano i diritti e rispondono ai bisogni delle persone nei campi sociale, assistenziale, sanitario ed educativo. Ma lo sguardo è anche rivolto a quelle esperienze che promuovono il benessere fisico e psicologico, rafforzano le relazioni e alimentano il senso di appartenenza alla comunità. Perché il volontariato non significa soltanto intervenire nelle situazioni di difficoltà: significa anche prevenire l'isolamento, creare legami, offrire opportunità e contribuire a costruire un territorio nel quale nessuno si senta lasciato indietro.

Il riconoscimento avrà anche un valore concreto per le iniziative selezionate: al progetto vincitore andrà un contributo di 5.000 euro, mentre altre cinque iniziative particolarmente meritevoli riceveranno ciascuna 4.000 euro. Risorse importanti per dare continuità alle attività, rafforzare i progetti e trasformare idee generose in nuove opportunità per il territorio.

Questa edizione porta con sé anche una novità simbolica: il Premio si è dotato di un proprio logo, un melograno, disegnato dalla grafica Raffaella Santamaria. Una scelta tutt'altro che casuale. I numerosi chicchi racchiusi nel frutto rappresentano la ricchezza delle associazioni, delle esperienze e delle persone che compongono il mondo del volontariato valdostano. Tante realtà diverse, ciascuna con la propria identità, ma unite dalla capacità di contribuire al bene comune. Il simbolo accompagnerà da ora in avanti tutte le attività sostenute dall'iniziativa.

La selezione dei progetti si è articolata in due fasi. La giuria tecnica, composta dalla Segretaria generale del Consiglio Valle Christine Perrin, dalla dirigente della struttura Affari generali Silvia Menzio, dal presidente del Csv VdA Claudio Latino, dal direttore della Caritas diocesana di Aosta Andrea Gatto e dal direttore della Fondazione Sistema Ollignan Diego Bovard, ha individuato le dodici iniziative ritenute più meritevoli.

A scegliere il progetto vincitore e le cinque iniziative destinatarie dei riconoscimenti è stata una seconda giuria, presieduta dal presidente del Consiglio regionale Stefano Aggravi. Ne hanno fatto parte il presidente onorario del Premio André Lanièce, i vicepresidenti del Consiglio Loredana Petey e Massimo Lattanzi, il consigliere segretario Corrado Bellora e il già consigliere segretario Laurent Viérin. Presenti anche gli ex presidenti del Lions Club Aosta Host Ivano Reboulaz e del Lions Club Cervino Luigi Busso, il presidente del Lions Club Aosta Mont Blanc Renato Rovito, la presidente del Rotary Club Courmayeur-Valdigne Valeria Casali, il presidente del Rotary Club Aosta Danilo Chatrian, il presidente della sezione valdostana dell'Ana Carlo Bionaz e la delegata del Soroptimist International Club Valle d'Aosta Ester Bianchi.

La cerimonia del 19 novembre sarà dunque molto più di una consegna di premi e contributi economici. Sarà un momento per riconoscere il valore di chi mette a disposizione degli altri competenze, tempo e sensibilità, dimostrando che la solidarietà non è una parola astratta, ma una scelta quotidiana. Perché una comunità è davvero forte non soltanto per le sue risorse economiche o per le sue infrastrutture, ma soprattutto per la capacità delle persone di prendersi cura le une delle altre. E il volontariato, in questo senso, continua a ricordarci che il bene comune nasce proprio da lì: dalla volontà di non voltarsi dall'altra parte.