Aosta si veste di Natale: il Marché Vert Noël torna con 48 chalet, nuovi allestimenti e un villaggio diffuso in città

Il Natale ad Aosta non sarà soltanto una questione di luci, decorazioni e acquisti. Sarà soprattutto un’occasione per vivere la città, riscoprirne gli spazi e mettere in vetrina le produzioni artigianali, agricole ed enogastronomiche valdostane. Dal 21 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, piazza Chanoux tornerà a essere il cuore del Marché Vert Noël, giunto alla sua diciottesima edizione, con 48 chalet, un nuovo progetto di allestimento e un programma che punta ad allargare l’atmosfera delle feste ben oltre il centro storico.

La manifestazione si conferma uno degli appuntamenti di riferimento del Natale alpino e, soprattutto, una vetrina per il territorio. Non soltanto un mercatino destinato ai visitatori e ai turisti, ma un’iniziativa che vuole coinvolgere anche i residenti, le attività commerciali e i diversi quartieri della città. È questa una delle direttrici sulle quali l’Amministrazione comunale ha lavorato per l’edizione 2026/2027, cercando di coniugare attrattività turistica, identità locale e partecipazione.

«Abbiamo cercato di inserire delle novità nel Marché di quest’anno, a partire dagli allestimenti. Siamo riusciti ad ampliare le sponsorizzazioni, per rendere i mercatini della nostra città ancora più belli», sottolinea l’assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Aosta, Cecilia Lazzarotto. L’obiettivo dichiarato è quello di portare il Natale «a tutta la città, non solo ai turisti e nel centro storico», con appuntamenti che raggiungeranno anche altri quartieri, compresa la frazione di Excenex. Un’impostazione che intende rafforzare il rapporto tra la manifestazione e la comunità cittadina. L’assessora ha inoltre voluto rivolgere un pensiero a Claudio Latella, che ha curato anche quest’anno la grafica dell’iniziativa.

Il filo conduttore della nuova edizione sarà rappresentato dai quattro elementi della natura, con fuoco, acqua e terra protagonisti degli allestimenti. Il fuoco troverà espressione in due bracieri collocati al centro del villaggio, simboli di energia, trasformazione e rinnovamento. L’acqua sarà rappresentata dal laghetto, mentre la terra prenderà forma attraverso il verde, la vegetazione e l’albero di Natale, richiamando stabilità, radicamento e accoglienza. Un percorso tematico che accompagnerà i visitatori tra gli chalet, creando un’ambientazione ispirata al paesaggio montano.

Anche la disposizione della piazza cambierà. L’abete natalizio sarà collocato sul lato est, leggermente decentrato rispetto alla posizione tradizionale, per lasciare maggiore spazio ai due bracieri in pietra, attorno ai quali sarà possibile fermarsi e degustare le specialità proposte dagli espositori. L’albero sarà un Abies nordmanniana, decorato con 400 palline e illuminato da 7.200 microcircuiti LED. A completare l’allestimento sarà un’aiuola realizzata con rami e tronchi di legno, grazie al contributo della BCC Valdostana, partner della manifestazione e degli allestimenti natalizi cittadini.

L’ambientazione alpina sarà curata, come da tradizione, dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e Risorse naturali. Un lavoro che coinvolgerà circa 15 operatori per quasi un mese, utilizzando le piante del vivaio regionale e materiali legnosi recuperati dagli interventi di gestione dei boschi. Particolare attenzione sarà riservata anche al riutilizzo dei materiali al termine delle festività, in un’ottica di sostenibilità e riduzione degli sprechi.

Tra le novità annunciate dall’assessora regionale Speranza Girod figura un percorso montano accessibile e rialzato, pensato per riprodurre un tratto di sentiero alpino, con un piccolo ruscello e la vegetazione tipica della montagna. «Un modo per avvicinare i visitatori agli ambienti montani attraverso un’esperienza diretta», spiega Girod, che sottolinea anche il valore economico e culturale della manifestazione. Il Marché, infatti, rappresenta un’opportunità per far conoscere le produzioni valdostane e sostenere concretamente agricoltori, allevatori e produttori. «Scegliere e acquistare prodotti locali significa sostenere concretamente il lavoro dei nostri agricoltori, allevatori e produttori, riconoscendone la qualità e il valore», afferma l’assessora, ricordando come dietro ogni prodotto ci siano competenze, lavoro e un legame con la terra che costituiscono parte integrante dell’identità regionale.

Saranno 48 gli chalet complessivi, di cui 44 dedicati agli espositori e 4 istituzionali. Questi ultimi ospiteranno l’Associazione Nazionale Alpini, Skyway Monte Bianco, Pila Spa e la Regione autonoma Valle d’Aosta, con le produzioni dell’artigianato di tradizione. L’offerta spazierà dall'oggettistica agli accessori, dalle decorazioni natalizie ai prodotti del benessere, fino alle specialità enogastronomiche. Tra le lavorazioni artigianali troveranno spazio candele, saponi, ceramiche, oggetti in legno, articoli in lana cotta e feltro, canapa, pizzi e addobbi realizzati con tecniche manuali e découpage.

Il Marché sarà anche una sorta di anteprima della Foire de Saint-Ours, con 15 appuntamenti dedicati alle dimostrazioni artigianali, in programma dal 21 novembre al 3 gennaio. I visitatori potranno osservare direttamente gli artigiani mentre realizzano i loro manufatti, entrando in contatto con tecniche e saperi che rappresentano una parte importante della tradizione valdostana. Sono inoltre previsti sette periodi di presenza di imprese artigiane, dal 20 novembre al 6 gennaio, con lavorazioni che spazieranno dal legno al rame, dalla ceramica al cuoio, fino alla tessitura e alla tintura della lana.

«Come nelle precedenti edizioni, il Marché Vert Noël diventa una delle prime vetrine di anteprima della Foire, ospitando gli artigiani valdostani al lavoro e accompagnando i visitatori nel percorso di avvicinamento alla Fiera di Sant’Orso», evidenzia l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile Laurent Viérin. Proprio durante il mercatino sarà presentato anche il manifesto della prossima edizione della Foire, dando ufficialmente avvio al percorso di avvicinamento alla manifestazione.

Non mancheranno le attività dedicate ai più piccoli. Il 28 novembre e il 12 dicembre il MAV proporrà gli atelier didattici gratuiti di falegnameria intitolati “Piccoli aiutanti di Babbo Natale”, rivolti ai bambini dai 3 ai 12 anni. Un’occasione per avvicinare le nuove generazioni alla manualità e alla lavorazione del legno attraverso un'esperienza pratica.

Il Natale, quest’anno, si estenderà anche verso l’ingresso orientale della città. In piazza Arco d’Augusto, dal 21 novembre al 6 gennaio, la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales allestirà il Villaggio di Babbo Natale, uno spazio pensato soprattutto per le famiglie. Ci saranno la Casa di Babbo Natale, l’Ufficio Postale del Polo Nord, la Fabbrica dei Giocattoli, i Laboratori degli Elfi e, in occasione dell’Epifania, l’arrivo della Befana.

Accanto alla dimensione ludica troverà spazio anche la solidarietà, con il progetto del Pacco Sospeso, destinato a raccogliere doni per le famiglie che attraversano momenti di difficoltà. «Vogliamo che il Villaggio di Babbo Natale sia una porta d’ingresso non soltanto alla magia delle feste, ma anche alla città e alle sue attività economiche», spiega il presidente della Chambre, Roberto Sapia. L’intenzione è trasformare l’area dell’Arco d’Augusto in un punto di accoglienza capace di accompagnare i visitatori verso negozi, botteghe, ristoranti e vie commerciali. Perché, come sottolinea Sapia, non conta soltanto il numero di persone che arrivano ad Aosta, ma anche la capacità di creare occasioni perché scelgano di tornare.

Un’altra attrazione sarà il video-mapping sulla facciata dell’edificio di fronte a Porta Pretoria, realizzato grazie alla collaborazione con CVA. Il racconto natalizio sarà costruito come un vero e proprio cartone animato, con protagonisti i personaggi del mondo CVA. La novità sarà anche una mappa del Marché, frutto del lavoro condiviso tra i partner della manifestazione. «Il legame tra il Gruppo CVA e il Marché Vert Noël va oltre la sponsorizzazione: è una partnership consolidata, fondata sulla condivisione di valori», afferma il direttore generale Enrico De Girolamo.

La promozione turistica sarà sostenuta anche dall’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Commercio, attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) e una serie di iniziative pubblicitarie sui mercati italiani ed esteri, oltre alla presenza del Marché nelle fiere e nei saloni turistici. L’assessore Giulio Grosjacques considera il mercatino un attrattore per l’intero territorio regionale: numerosi turisti che soggiornano nelle vallate scelgono infatti di dedicare una giornata alla visita di Aosta, contribuendo a collegare l’offerta turistica delle località montane con quella culturale e commerciale del capoluogo.

Tra le collaborazioni figurano anche Funivie Monte Bianco, Pila Spa e AV Pluda, che curerà la fornitura e l’installazione delle “Bubble of light” in piazza Giovanni XXIII. Pila sosterrà inoltre la promozione attraverso i propri canali web, social e newsletter e con tre totem nelle stazioni della telecabina Aosta-Pila.

Spazio anche alla beneficenza. La sezione valdostana dell’Associazione Nazionale Alpini gestirà la consueta buvette con vin brûlé e succo di mela a offerta libera. I ricavi saranno destinati al Banco Alimentare della Valle d’Aosta, a Il Mandorlo Fiorito e ad AUSER. Il Comune metterà inoltre a disposizione alcuni gadget promozionali: notes a fronte di un’offerta minima di 7 euro, shopper in stoffa e apribottiglie a 5 euro. Il ricavato sarà suddiviso in quattro quote uguali tra Amis du Bourg, Associazione Quartiere Cogne, Associazione del Quartiere Dora e Associazione Piccole Donnole.

Il calendario delle festività prenderà il via ancora prima dell’apertura ufficiale del mercatino. Sabato 14 novembre inaugurerà la pista di pattinaggio su ghiaccio all’aperto, allestita anche quest’anno in piazza Narbonne. Dal 13 dicembre al 6 gennaio, invece, la saletta d’arte di via Xavier de Maistre ospiterà la mostra dei presepi, realizzata in collaborazione con l’Assessorato regionale allo Sviluppo economico e il Museo dell’Artigianato Valdostano.

La cerimonia ufficiale di inaugurazione del Marché Vert Noël si terrà venerdì 20 novembre alle ore 18, in piazza Chanoux, alla presenza delle autorità regionali e comunali. Il mercatino aprirà al pubblico da sabato 21 novembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027, tutti i giorni dalle 10 alle 20. Il 25 dicembre l'apertura sarà dalle 15 alle 20, mentre il 1° gennaio dalle 11 alle 20.

Diciotto edizioni dopo la sua nascita, il Marché Vert Noël continua così a rappresentare molto più di un appuntamento commerciale. È una vetrina per le produzioni locali, un’occasione di promozione turistica, un richiamo per il commercio cittadino e un momento nel quale Aosta prova a raccontare se stessa attraverso i suoi paesaggi, le sue tradizioni e la sua identità alpina. La sfida, anche quest’anno, sarà trasformare il richiamo delle festività in un beneficio concreto per tutta la città e per il territorio valdostano.