Dopo decenni tornano a casa: quattro soldati ritrovano le loro famiglie

Ci sono attese che attraversano le generazioni, nomi che il tempo non riesce a cancellare e storie familiari che, anche dopo decenni, continuano a custodire una speranza. È il significato più profondo della cerimonia che si è svolta venerdì a Bari, dove sono stati riconsegnati ai familiari i resti di quattro militari italiani caduti lontano dalle proprie case durante la Prima e la Seconda guerra mondiale. Quattro uomini che, dopo una vita spezzata dalla guerra, potranno finalmente tornare nella terra da cui erano partiti, trovando una sepoltura nelle proprie comunità d'origine.

I loro resti erano custoditi presso il Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Bari. La restituzione è stata possibile grazie alle richieste dei familiari e al lavoro dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, che ha seguito le procedure necessarie per rendere possibile questo ricongiungimento. Un gesto che va ben oltre un adempimento istituzionale: significa restituire identità, storia e appartenenza a uomini che per troppo tempo sono rimasti lontani dagli affetti e dai luoghi della loro vita.

Tra le quattro storie ce n'è una che riguarda da vicino la Valle d'Aosta. È quella del Caporale Alpino Luca Bich, nato a Valtournenche il 21 giugno 1916 e morto sul fronte albanese il 23 gennaio 1941. Aveva appena 24 anni. Un ragazzo delle nostre montagne, partito per una guerra combattuta lontano dalla sua valle e mai più tornato a casa. Ora i suoi resti saranno tumulati nel cimitero comunale di Aosta. Una notizia che riporta idealmente alla comunità valdostana la memoria di un giovane alpino, il cui destino si era compiuto in una terra straniera, nel pieno di uno dei periodi più drammatici della storia italiana.

Con lui tornerà a casa anche il Caporal Maggiore dei Granatieri di Sardegna Guido Paraboni, nato a Pioltello il 5 febbraio 1917 e morto a Sella Radati, in Albania, il 2 dicembre 1940. I suoi resti, rimpatriati nel maggio scorso, saranno tumulati nel cimitero comunale della città d'origine.

Gli altri due militari appartengono alla memoria della Prima e della Seconda guerra mondiale. Il Soldato Luigi Iovane, nato ad Angri l'11 agosto 1881, morì sul fronte albanese il 14 dicembre 1918 e sarà sepolto nel cimitero della sua città. Il Soldato di Fanteria Angelo Vassallo, nato a Stella Cilento il 16 settembre 1911, perse la vita a Barce, in Libia, il 2 febbraio 1941. Anche per lui è previsto il ritorno nella comunità d'origine, dove troverà sepoltura nel cimitero comunale.

A tutti e quattro saranno tributati gli onori previsti, nel segno del rispetto e della riconoscenza verso chi ha sacrificato la propria esistenza al servizio del Paese.

Ma dietro i nomi, i gradi militari e le date c'è soprattutto la vita di quattro uomini. Ci sono famiglie che hanno tramandato racconti, conservato fotografie, custodito ricordi e forse atteso per anni una notizia capace di colmare, almeno in parte, un vuoto mai davvero riempito. Ci sono madri, padri, fratelli e sorelle che non hanno potuto accompagnarli nell'ultimo viaggio e generazioni successive che hanno continuato a custodirne la memoria.

Per questo la cerimonia di Bari non è soltanto una commemorazione militare. È un momento di profonda umanità, nel quale la storia collettiva incontra le vicende private e il dolore delle famiglie. Dopo tanti anni, quattro soldati smettono di essere soltanto nomi negli archivi o nei registri dei caduti. Tornano a essere figli di una terra, appartenenti a una comunità, parte di una storia familiare che può finalmente ritrovare un luogo in cui riconoscersi e ricordarli.

La vicenda di Luca Bich assume un significato particolare per la Valle d'Aosta. Le montagne hanno dato tanti uomini alle guerre del Novecento, giovani partiti spesso senza sapere se avrebbero mai rivisto le proprie case. La memoria degli alpini non vive soltanto nei monumenti e nelle cerimonie ufficiali, ma anche nel ricordo delle comunità che ne hanno condiviso le radici, gli affetti e le speranze.

In un tempo nel quale tutto sembra consumarsi rapidamente e la memoria rischia troppo spesso di lasciare spazio all'indifferenza, il ritorno di questi quattro militari ci ricorda che non esistono vite dimenticabili. La guerra può strappare un uomo alla sua famiglia, può portarlo a morire a migliaia di chilometri da casa, ma non dovrebbe mai cancellarne il nome e la storia.

Perché riportare un caduto nella sua terra significa riconoscergli, anche a distanza di quasi un secolo, il diritto a essere ricordato. Significa restituire dignità a chi non ha potuto scegliere il proprio destino e dare finalmente una risposta a un'attesa che il tempo non è riuscito a spegnere.

Ci sono ritorni che arrivano troppo tardi per essere vissuti, ma mai troppo tardi per essere ricordati.