Doues fa scuola in Valle d’Aosta: AICE chiede di estendere a tutta la regione il modello di trasporto inclusivo

C’è un’esperienza nata in un piccolo Comune della Valle d’Aosta che potrebbe indicare la strada a un’intera regione. È quella di Doues, dove la collaborazione tra amministrazione comunale, scuola e servizi territoriali ha permesso di trovare una risposta concreta a una necessità importante: garantire a una studentessa con disabilità la presenza di un accompagnatore durante il trasporto scolastico. Una soluzione che dimostra come l’attenzione ai bisogni delle persone più fragili possa tradursi in interventi concreti, quando le istituzioni lavorano insieme e non si limitano a rinviare il problema.

Un’esperienza che oggi viene indicata come esempio da seguire dall’Associazione Italiana Contro l’Epilessia Valle d’Aosta (AICE VdA), che chiede di trasformare quella che definisce una buona pratica locale in un modello regionale. L’associazione, guidata dal presidente Manuele Amateis, ha infatti trasmesso una nota bipartisan ai capigruppo del Consiglio Valle e all’assessore regionale ai Trasporti, subito dopo la nomina della nuova Giunta, sollecitando un intervento strutturale sul servizio di trasporto scolastico.

Il cosiddetto «modello Doues», recentemente premiato a livello nazionale con il riconoscimento «6 con noi», rappresenta secondo AICE un’esperienza da non lasciare isolata. Il Comune ha dimostrato che, attraverso il coordinamento tra istituzioni, scuola e servizi territoriali, è possibile superare gli ostacoli organizzativi e garantire un servizio che incide direttamente sul diritto allo studio, sull’autonomia dei ragazzi e sulla serenità delle famiglie.

La questione, però, va ben oltre il singolo caso. AICE Valle d’Aosta punta il dito contro le lacune dell’attuale appalto regionale del trasporto VAST, che, secondo l’associazione, non contempla in maniera adeguata la figura dell’accompagnatore per gli studenti con disabilità. Una carenza che rischia di trasferire sulle famiglie responsabilità e oneri che non dovrebbero ricadere interamente su di loro.

Per molti genitori, infatti, assicurare che i figli possano raggiungere la scuola in condizioni di sicurezza significa organizzare quotidianamente tempi, spostamenti e impegni lavorativi, affrontando anche eventuali costi aggiuntivi. Un sacrificio che può diventare particolarmente pesante e che, nei fatti, rischia di compromettere la possibilità di conciliare la vita familiare con il diritto dei ragazzi a frequentare regolarmente la scuola.

Da qui la richiesta di AICE di aprire un percorso urgente, condiviso e bipartisan, per modificare l’appalto in corso oppure intervenire sulle disposizioni e sugli atti necessari a garantire un servizio adeguato. L’obiettivo è assicurare a tutti gli studenti che ne abbiano bisogno un accompagnamento qualificato e completamente gratuito lungo il tragitto tra casa e scuola, indipendentemente dal Comune di residenza o dalla patologia.

«Il caso singolo che siamo riusciti a risolvere a Doues deve diventare un volano per dare una risposta preventiva e strutturale a tutte le famiglie che vivono situazioni analoghe per i vari tipi di patologia», sottolinea Manuele Amateis, presidente di AICE Valle d’Aosta. «Non possiamo muoverci solo sull’onda dell’emergenza. Le istituzioni hanno il dovere di anticipare i bisogni dei cittadini più fragili. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e a collaborare per trovare le soluzioni più efficaci».

Il messaggio rivolto alla politica regionale è dunque chiaro: non basta intervenire quando una famiglia si trova ad affrontare una difficoltà e deve cercare autonomamente una soluzione. Occorre costruire un sistema capace di riconoscere in anticipo le necessità degli studenti e predisporre servizi adeguati, senza lasciare che la possibilità di frequentare la scuola in sicurezza dipenda dalle disponibilità organizzative ed economiche dei singoli nuclei familiari.

In questa prospettiva, l’esperienza di Doues assume un significato che supera i confini comunali. La lungimiranza dell’amministrazione, che ha contribuito a individuare una risposta concreta a un bisogno specifico, offre alla Valle d’Aosta l’occasione per riflettere su come rendere strutturale un servizio di inclusione. Una piccola comunità ha dimostrato che una soluzione è possibile: ora la sfida è trasformare quella risposta in una garanzia per tutti.

AICE Valle d’Aosta conferma infine la propria disponibilità a collaborare con l’amministrazione regionale per definire gli aspetti tecnici e organizzativi di un nuovo sistema di trasporto scolastico inclusivo. La richiesta è che il confronto coinvolga tutte le forze politiche, perché il diritto allo studio e l’assistenza agli studenti con disabilità non diventino terreno di contrapposizione, ma un obiettivo condiviso dell'intera comunità valdostana.