Il Cenacolo Italo Mus riparte dalla cultura: successo per la serata dedicata alle pietre sacre e di guarigione

Un pubblico attento, curioso e partecipe ha accolto il primo appuntamento del ciclo “Le pietre raccontano”, promosso dal Cenacolo Italo Mus – Cercle Culturel de Saint-Vincent APS. La serata di giovedì 5 novembre, ospitata presso il Museo Mineralogico e Paleontologico di Piazza del Mercato, ha segnato un positivo avvio della nuova programmazione culturale dell'Associazione, confermando l'interesse per iniziative capaci di intrecciare storia, scienza, antropologia e tradizioni popolari.

Protagonisti dell'incontro, dal titolo “Le pietre sacre e pietre di guarigione nel folklore popolare”, sono stati l'antropologa Teresa Santomarco e Mirko Cianci, che hanno accompagnato i presenti in un affascinante viaggio attraverso il significato simbolico, rituale e terapeutico attribuito alle pietre nel corso dei secoli.

Un percorso per immagini che, partendo dalla Valle d'Aosta, ha progressivamente ampliato i propri orizzonti verso territori e culture più lontani, mostrando come credenze e pratiche legate alle pietre abbiano attraversato epoche e aree geografiche differenti, conservando sorprendenti elementi comuni.

Teresa Santomarco ha introdotto il tema del culto delle pietre, approfondendone la diffusione e il ruolo nelle società antiche, fino alle testimonianze della religiosità e delle tradizioni popolari più vicine a noi.

Mirko Cianci si è invece soffermato sulle tracce folkloriche ancora riconoscibili in specifiche aree geografiche, evidenziando le analogie tra manifestazioni e credenze sviluppatesi in contesti differenti. Particolare attenzione è stata riservata a oggetti ai quali, nel tempo, sono state attribuite proprietà curative o protettive: dagli aeroliti ai bezoari, dalle asce e punte di freccia preistoriche ai fossili, fino alle cosiddette pietre fricatae, utilizzate nelle pratiche terapeutiche popolari e come amuleti.

Ne è emerso un racconto insolito e suggestivo, capace di restituire alle pietre una dimensione che supera il loro valore puramente mineralogico, per rivelarne il profondo legame con le credenze, le paure, le speranze e le pratiche quotidiane dell'uomo.

L'interesse dimostrato dal pubblico per questa particolare “coscienza nascosta delle pietre” ha confermato il valore di una proposta divulgativa che invita a osservare il patrimonio naturale anche attraverso la storia culturale delle comunità.

Un nuovo percorso culturale nel segno della continuità

La soddisfazione per la riuscita dell'incontro è condivisa dal Direttivo del Cenacolo Italo Mus, impegnato nel rilancio delle attività associative e nella valorizzazione del Museo come spazio culturale aperto alla cittadinanza.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione e, soprattutto, dell'attenzione e della curiosità con cui il pubblico ha seguito la serata – dichiara Roberto Muscarà, Presidente del Cenacolo Italo Mus –. È un risultato che ci incoraggia e conferma la validità della direzione che abbiamo intrapreso. Vogliamo far rivivere il Cenacolo attraverso una programmazione continuativa di incontri culturali e divulgativi, accessibili a tutti, capaci di stimolare interesse e conoscenza. Il nostro obiettivo è restituire sempre maggiore vitalità a questa realtà, rafforzandone il ruolo nella comunità di Saint-Vincent e creando occasioni di incontro tra persone, generazioni e competenze differenti. Il Cenacolo ha una storia importante, che desideriamo custodire e, allo stesso tempo, proiettare verso il futuro”.

Un percorso che parte proprio dal riconoscimento del patrimonio umano e culturale costruito nel tempo dall'Associazione.

“Desidero ringraziare tutti i componenti del Direttivo per l'impegno, la collaborazione e l'entusiasmo con cui stanno contribuendo a questa nuova fase – sottolinea Sara Lucianaz, Vicepresidente del Cenacolo Italo Mus –. Un ringraziamento altrettanto sentito va a tutte le persone che, prima di noi, hanno dedicato tempo, passione e competenze al Cenacolo e al suo Museo. È grazie al loro lavoro se oggi possiamo contare su un patrimonio così prezioso, che abbiamo il dovere di custodire, valorizzare e far conoscere. Mi piacerebbe che i nostri cristalli, a partire dalle rocce che li custodiscono e dalle quali hanno origine, potessero essere riconosciuti sempre più come parte di uno dei grandi patrimoni culturali e ambientali della Valle d'Aosta. Non soltanto collezioni da ammirare, ma testimonianze attraverso le quali raccontare il territorio, la sua storia e il profondo legame tra l'uomo e l'ambiente naturale”.

Fondato il 15 maggio 1968, il Cenacolo Italo Mus rappresenta da oltre mezzo secolo una realtà significativa nel panorama culturale di Saint-Vincent. Il suo Museo Mineralogico e Paleontologico custodisce oltre 750 minerali e 170 fossili, una raccolta di grande interesse naturalistico e divulgativo, frutto di un lungo percorso di ricerca, conservazione e passione.

La nuova programmazione intende partire proprio da questa eredità, affiancando alla valorizzazione delle collezioni una proposta culturale capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e di trasformare il Museo in un luogo vivo, nel quale il patrimonio custodito diventi occasione di conoscenza, dialogo e scoperta.

Giovedì 3 dicembre il prossimo appuntamento con Natascia Druscovic

Il ciclo “Le pietre raccontano” proseguirà giovedì 3 dicembre 2026, con un nuovo incontro dal titolo “Sulla pelle della roccia: le incisioni di uomini antichi”, che vedrà protagonista Natascia Druscovic.

Un viaggio attraverso i segni che uomini e donne del passato hanno impresso nella pietra: incisioni rupestri, simboli e testimonianze che conservano tracce della vita, delle credenze e dell'immaginario di epoche lontane, lasciandoci ancora oggi numerosi interrogativi e alcune preziose chiavi di lettura.

Un racconto che dura millenni, silenzioso e nascosto, di genti ormai lontane... e di cui le pietre sono custodi da sempre.

Un nuovo capitolo di un percorso culturale che, incontro dopo incontro, invita a guardare le pietre non soltanto come elementi della natura, ma come custodi della memoria, della storia e dell'identità dei territori.

L'incontro si svolgerà alle ore 20.30 presso il Museo Mineralogico e Paleontologico del Cenacolo Italo Mus, in Piazza del Mercato 10 a Saint-Vincent. L'ingresso sarà gratuito.

Il museo di Piazza del Mercato a Saint-Vincent

Il Museo Mineralogico e Paleontologico del Cenacolo custodisce una collezione di oltre 750 minerali e 170 fossili, con esemplari provenienti dalla Valle d'Aosta e da diverse parti del mondo. Attraverso il ciclo “Le pietre raccontano”, il Museo diventa anche uno spazio nel quale esplorare le relazioni tra il patrimonio naturale, la storia e la cultura del territorio.

Il nuovo Consiglio Direttivo rivolge un invito a soci, appassionati e cittadini a partecipare alle iniziative in programma e a conoscere più da vicino il patrimonio custodito dal Cenacolo Italo Mus, nella convinzione che la cultura mineralogica rappresenti un elemento prezioso dell'identità della Valle d'Aosta e una risorsa da trasmettere alle future generazioni.