Violenza di genere, la Valle d’Aosta fa rete: l’arte e la sensibilizzazione per rompere il silenzio

La violenza contro le donne non si combatte soltanto quando esplode, quando lascia segni visibili o quando arriva nelle aule di un tribunale. Si contrasta soprattutto costruendo una comunità capace di riconoscerla, ascoltare chi la subisce e offrire risposte concrete a chi trova la forza di chiedere aiuto. È questo il filo conduttore delle iniziative promosse in Valle d’Aosta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Un impegno che quest’anno mette insieme arte, informazione, prevenzione e collaborazione tra istituzioni, servizi e associazioni, con l’obiettivo di raggiungere le donne e l’intera comunità.

A dare il volto alla campagna di sensibilizzazione 2026 dell’Azienda USL della Valle d’Aosta è il messaggio «Vivi. Vola. Vali. In te brilla una stella che nessuno può spegnere». Un invito alla libertà, all’autodeterminazione e alla consapevolezza del valore di ogni donna, accompagnato da un’opera originale realizzata e donata dall’artista valdostana Raffaella Moniotto. La scelta di affidarsi all’arte nasce dalla volontà di trasmettere un messaggio capace di arrivare anche attraverso le immagini, ricordando che ogni donna custodisce dentro di sé una forza e una luce che nessuna forma di violenza può cancellare.

La campagna si inserisce nel progetto C.A.R.A. (Cura, Accoglienza, Rinascita, Aiuto), finanziato attraverso il bando regionale 2025 per il contrasto alla violenza di genere. L’iniziativa punta a rafforzare la prevenzione e la capacità di individuare tempestivamente le situazioni di abuso, valorizzando il ruolo degli operatori sanitari e il collegamento con la rete territoriale di sostegno. Proprio il contatto con un medico, un infermiere o un altro professionista della salute può rappresentare, per una donna che vive una situazione di violenza, la prima occasione per rompere l’isolamento, trovare ascolto e ricevere indicazioni sui percorsi di protezione disponibili.

A coordinare e sostenere il progetto è il gruppo delle referenti aziendali per la violenza di genere, composto dalla dottoressa Antonia Billeci, referente medico regionale e aziendale, da Katia Vallet, referente infermieristica aziendale, e da Stefania Fazari, coordinatrice delle ostetriche dell’Area territoriale. Le tre professioniste rappresentano l’Azienda USL nel Forum permanente contro le molestie e la violenza sulle donne e nel Tavolo permanente per il contrasto alle violenze nei confronti della persona e delle comunità familiari della Procura di Aosta.

«Con questa campagna vogliamo parlare a tutte le donne, ma anche all’intera comunità», sottolineano le referenti aziendali. «VIVI. VOLA. VALI. è un messaggio che richiama il diritto di ogni donna a essere libera, rispettata e protagonista della propria vita. Abbiamo scelto l’arte perché un’immagine può arrivare dove le parole, a volte, non riescono. La violenza può assumere forme diverse e non sempre visibili: imparare a riconoscerla, sapere che esistono persone e servizi pronti ad ascoltare e comprendere che chiedere aiuto è possibile sono i primi passi per interrompere l’isolamento. Nessuna donna deve sentirsi sola».

Un richiamo alla responsabilità delle istituzioni arriva anche dall’assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali Carlo Marzi, che pone l’accento sulle difficoltà che molte donne incontrano prima ancora di riuscire a riconoscersi come vittime e a denunciare quanto stanno vivendo. «Alle donne viene spesso rivolto l’invito a denunciare le violenze subite, ma trovare il coraggio di farlo non è sempre semplice», osserva. Quando la violenza non lascia segni visibili, e talvolta anche quando li lascia, possono iniziare un percorso fatto di dubbi, giudizi sulle proprie reazioni e interrogativi sui tempi necessari per riconoscere il problema, fino a mettere in discussione la propria stessa condizione di vittime.

Per Marzi, il compito delle istituzioni è contrastare questa cultura e garantire ascolto, rispetto, protezione e percorsi di sostegno concreti, in collaborazione con l’Azienda USL e tutti i soggetti della rete territoriale. Ma l’intervento non può limitarsi all’assistenza delle donne che hanno subito violenza. «Dobbiamo lavorare anche su chi la violenza la agisce, con educazione, prevenzione e percorsi di rieducazione, perché la violenza nasce da una cultura che possiamo e dobbiamo cambiare». Un impegno che, sottolinea l’assessore, deve proseguire durante tutto l’anno e non esaurirsi nella ricorrenza del 25 novembre.

La campagna dell’Azienda USL sarà presente nei luoghi della sanità valdostana, a partire dall’ospedale Parini, dal presidio Beauregard, dalle Case della Comunità e dai consultori. Nella giornata del 25 novembre le referenti aziendali saranno inoltre presenti con punti informativi al Parini, al Beauregard e, durante la mattinata, nella sede di via Guido Rey 1, ad Aosta. Sarà l’occasione per incontrare cittadini, pazienti e operatori sanitari, distribuire materiale informativo e fornire indicazioni sulle possibilità di aiuto. Accanto a cartoline e dépliant saranno distribuite anche borse in tessuto personalizzate con l’immagine della campagna, pensate per portare il messaggio fuori dalle strutture sanitarie e mantenerlo visibile nella quotidianità. Manifesti e materiali informativi saranno diffusi anche attraverso i canali digitali e social dell’Azienda USL, con l’hashtag #vivivolavali.

Il programma proseguirà sul territorio con diversi appuntamenti: il 20 novembre è previsto un intervento alla Parrocchia di Quart, mentre il 24 novembre le referenti saranno alla CGIL di Aosta. Il 27 novembre, alla Biblioteca di Champdepraz, parteciperanno insieme al Centro Donne contro la Violenza di Aosta all’incontro «Soglie: cosa trova una donna quando chiede aiuto. Accoglienza e dati sulla violenza di genere in Valle d’Aosta».

Tra le iniziative in calendario c’è anche il ritorno di «Luci contro la violenza: reti possibili per azioni sicure», l’appuntamento organizzato per venerdì 28 novembre, dalle 14.30 alle 18, dal Centro per le Famiglie e da Plus. Per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa propone un pomeriggio di sensibilizzazione che vuole coinvolgere direttamente la cittadinanza e far conoscere le realtà che, in Valle d’Aosta, offrono accoglienza, orientamento e sostegno alle donne che hanno subito violenza o che promuovono attività contro ogni forma di discriminazione.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere e con il Tavolo tecnico permanente Legalità & Intergenerazionalità. Sono oltre venti i soggetti coinvolti tra associazioni, servizi, sportelli e centri di ascolto, un insieme di realtà che, con competenze e sensibilità differenti, contribuisce a costruire una rete territoriale di protezione e prevenzione. La partecipazione è libera, con iscrizione consigliata ma non obbligatoria attraverso il modulo online. A tutti i partecipanti viene rivolto anche l’invito a indossare un indumento o un segno rosso, colore simbolo della mobilitazione contro la violenza sulle donne.

Il pomeriggio prenderà il via alle 14.30 nella sede di Plus, in via Garibaldi 7, ad Aosta. Da qui partirà un percorso cittadino articolato in due tappe: il Centro per le Famiglie, in via Federico Chabod 9, e la sede del PUA, in piazza Chanoux 1, prima del ritorno a Plus, previsto intorno alle 17. In ciascuno dei tre spazi sarà possibile incontrare gli enti e i soggetti partecipanti, confrontarsi con gli operatori e lasciare un messaggio di riflessione sul contrasto alla violenza di genere. Presso Plus Café e il Café du Théatre saranno inoltre offerti tè caldo e biscotti.

La novità di quest’anno riguarda il coinvolgimento diretto della cittadinanza anche prima dell’inizio dell’evento. Lungo il percorso, dalle 10 alle 17, saranno collocati alcuni totem con cartoncini, penne e pennarelli, sui quali chiunque potrà lasciare un pensiero, un disegno o un messaggio. I contributi raccolti saranno esposti al termine dell’iniziativa nella piazzetta interna di Plus, trasformando le parole e le testimonianze della comunità in una forma collettiva di partecipazione. Alle 17, nel Teatro di via Garibaldi, il pomeriggio si concluderà con una proposta artistica realizzata in collaborazione con l’associazione Piccole Donnole e il collettivo di teatro, danza e arte Respect Aosta.

Alla costruzione di «Luci contro la violenza» partecipano, oltre a Plus e al Centro per le Famiglie, l’associazione DORA Donne, Donne Latino-Americane della Valle d’Aosta Uniendo Raices, Arcigay Queer Vda, il servizio Anziani Attivi, la Bocciofila del Quartiere Cogne, la Caritas Diocesana di Aosta con il Centro di Ascolto, Casa rifugio L’Arcolaio, il Centro antidiscriminazione Centre Nous, il Centro Donne contro la Violenza, la Consigliera di Parità, le cooperative L’Esprit à l’Envers, La Libellula, La Sorgente e Noi & Gli Altri, il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, l’Azienda USL, il Punto Unico di Accesso di Aosta, il Servizio di Prossimità del Comune di Aosta e lo Sportello di orientamento Voce di Colori.

Un elenco che racconta quanto il contrasto alla violenza di genere richieda un lavoro condiviso, capace di mettere in relazione servizi pubblici, associazioni e realtà del volontariato. L’obiettivo non è soltanto intervenire quando una donna trova il coraggio di chiedere aiuto, ma fare in modo che sappia a chi rivolgersi, che venga accolta senza pregiudizi e che possa trovare un percorso concreto per ricostruire la propria autonomia.

La Valle d’Aosta sceglie così di accompagnare la ricorrenza del 25 novembre con una mobilitazione che attraversa ospedali, consultori, biblioteche, sedi associative e spazi pubblici. Perché la violenza si combatte anche riconoscendone i segnali meno evidenti, superando il silenzio e costruendo alleanze capaci di durare nel tempo. E perché il messaggio della campagna dell’Azienda USL non resti soltanto uno slogan, ma diventi un impegno collettivo: ogni donna ha diritto di vivere libera, scegliere il proprio futuro e far brillare la propria stella.La violenza contro le donne non si combatte soltanto quando esplode, quando lascia segni visibili o quando arriva nelle aule di un tribunale. Si contrasta soprattutto costruendo una comunità capace di riconoscerla, ascoltare chi la subisce e offrire risposte concrete a chi trova la forza di chiedere aiuto. È questo il filo conduttore delle iniziative promosse in Valle d’Aosta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Un impegno che quest’anno mette insieme arte, informazione, prevenzione e collaborazione tra istituzioni, servizi e associazioni, con l’obiettivo di raggiungere le donne e l’intera comunità.

A dare il volto alla campagna di sensibilizzazione 2026 dell’Azienda USL della Valle d’Aosta è il messaggio «Vivi. Vola. Vali. In te brilla una stella che nessuno può spegnere». Un invito alla libertà, all’autodeterminazione e alla consapevolezza del valore di ogni donna, accompagnato da un’opera originale realizzata e donata dall’artista valdostana Raffaella Moniotto. La scelta di affidarsi all’arte nasce dalla volontà di trasmettere un messaggio capace di arrivare anche attraverso le immagini, ricordando che ogni donna custodisce dentro di sé una forza e una luce che nessuna forma di violenza può cancellare.

La campagna si inserisce nel progetto C.A.R.A. (Cura, Accoglienza, Rinascita, Aiuto), finanziato attraverso il bando regionale 2025 per il contrasto alla violenza di genere. L’iniziativa punta a rafforzare la prevenzione e la capacità di individuare tempestivamente le situazioni di abuso, valorizzando il ruolo degli operatori sanitari e il collegamento con la rete territoriale di sostegno. Proprio il contatto con un medico, un infermiere o un altro professionista della salute può rappresentare, per una donna che vive una situazione di violenza, la prima occasione per rompere l’isolamento, trovare ascolto e ricevere indicazioni sui percorsi di protezione disponibili.

A coordinare e sostenere il progetto è il gruppo delle referenti aziendali per la violenza di genere, composto dalla dottoressa Antonia Billeci, referente medico regionale e aziendale, da Katia Vallet, referente infermieristica aziendale, e da Stefania Fazari, coordinatrice delle ostetriche dell’Area territoriale. Le tre professioniste rappresentano l’Azienda USL nel Forum permanente contro le molestie e la violenza sulle donne e nel Tavolo permanente per il contrasto alle violenze nei confronti della persona e delle comunità familiari della Procura di Aosta.

«Con questa campagna vogliamo parlare a tutte le donne, ma anche all’intera comunità», sottolineano le referenti aziendali. «VIVI. VOLA. VALI. è un messaggio che richiama il diritto di ogni donna a essere libera, rispettata e protagonista della propria vita. Abbiamo scelto l’arte perché un’immagine può arrivare dove le parole, a volte, non riescono. La violenza può assumere forme diverse e non sempre visibili: imparare a riconoscerla, sapere che esistono persone e servizi pronti ad ascoltare e comprendere che chiedere aiuto è possibile sono i primi passi per interrompere l’isolamento. Nessuna donna deve sentirsi sola».

Un richiamo alla responsabilità delle istituzioni arriva anche dall’assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali Carlo Marzi, che pone l’accento sulle difficoltà che molte donne incontrano prima ancora di riuscire a riconoscersi come vittime e a denunciare quanto stanno vivendo. «Alle donne viene spesso rivolto l’invito a denunciare le violenze subite, ma trovare il coraggio di farlo non è sempre semplice», osserva. Quando la violenza non lascia segni visibili, e talvolta anche quando li lascia, possono iniziare un percorso fatto di dubbi, giudizi sulle proprie reazioni e interrogativi sui tempi necessari per riconoscere il problema, fino a mettere in discussione la propria stessa condizione di vittime.

Per Marzi, il compito delle istituzioni è contrastare questa cultura e garantire ascolto, rispetto, protezione e percorsi di sostegno concreti, in collaborazione con l’Azienda USL e tutti i soggetti della rete territoriale. Ma l’intervento non può limitarsi all’assistenza delle donne che hanno subito violenza. «Dobbiamo lavorare anche su chi la violenza la agisce, con educazione, prevenzione e percorsi di rieducazione, perché la violenza nasce da una cultura che possiamo e dobbiamo cambiare». Un impegno che, sottolinea l’assessore, deve proseguire durante tutto l’anno e non esaurirsi nella ricorrenza del 25 novembre.

La campagna dell’Azienda USL sarà presente nei luoghi della sanità valdostana, a partire dall’ospedale Parini, dal presidio Beauregard, dalle Case della Comunità e dai consultori. Nella giornata del 25 novembre le referenti aziendali saranno inoltre presenti con punti informativi al Parini, al Beauregard e, durante la mattinata, nella sede di via Guido Rey 1, ad Aosta. Sarà l’occasione per incontrare cittadini, pazienti e operatori sanitari, distribuire materiale informativo e fornire indicazioni sulle possibilità di aiuto. Accanto a cartoline e dépliant saranno distribuite anche borse in tessuto personalizzate con l’immagine della campagna, pensate per portare il messaggio fuori dalle strutture sanitarie e mantenerlo visibile nella quotidianità. Manifesti e materiali informativi saranno diffusi anche attraverso i canali digitali e social dell’Azienda USL, con l’hashtag #vivivolavali.

Il programma proseguirà sul territorio con diversi appuntamenti: il 20 novembre è previsto un intervento alla Parrocchia di Quart, mentre il 24 novembre le referenti saranno alla CGIL di Aosta. Il 27 novembre, alla Biblioteca di Champdepraz, parteciperanno insieme al Centro Donne contro la Violenza di Aosta all’incontro «Soglie: cosa trova una donna quando chiede aiuto. Accoglienza e dati sulla violenza di genere in Valle d’Aosta».

Tra le iniziative in calendario c’è anche il ritorno di «Luci contro la violenza: reti possibili per azioni sicure», l’appuntamento organizzato per venerdì 28 novembre, dalle 14.30 alle 18, dal Centro per le Famiglie e da Plus. Per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa propone un pomeriggio di sensibilizzazione che vuole coinvolgere direttamente la cittadinanza e far conoscere le realtà che, in Valle d’Aosta, offrono accoglienza, orientamento e sostegno alle donne che hanno subito violenza o che promuovono attività contro ogni forma di discriminazione.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere e con il Tavolo tecnico permanente Legalità & Intergenerazionalità. Sono oltre venti i soggetti coinvolti tra associazioni, servizi, sportelli e centri di ascolto, un insieme di realtà che, con competenze e sensibilità differenti, contribuisce a costruire una rete territoriale di protezione e prevenzione. La partecipazione è libera, con iscrizione consigliata ma non obbligatoria attraverso il modulo online. A tutti i partecipanti viene rivolto anche l’invito a indossare un indumento o un segno rosso, colore simbolo della mobilitazione contro la violenza sulle donne.

Il pomeriggio prenderà il via alle 14.30 nella sede di Plus, in via Garibaldi 7, ad Aosta. Da qui partirà un percorso cittadino articolato in due tappe: il Centro per le Famiglie, in via Federico Chabod 9, e la sede del PUA, in piazza Chanoux 1, prima del ritorno a Plus, previsto intorno alle 17. In ciascuno dei tre spazi sarà possibile incontrare gli enti e i soggetti partecipanti, confrontarsi con gli operatori e lasciare un messaggio di riflessione sul contrasto alla violenza di genere. Presso Plus Café e il Café du Théatre saranno inoltre offerti tè caldo e biscotti.

La novità di quest’anno riguarda il coinvolgimento diretto della cittadinanza anche prima dell’inizio dell’evento. Lungo il percorso, dalle 10 alle 17, saranno collocati alcuni totem con cartoncini, penne e pennarelli, sui quali chiunque potrà lasciare un pensiero, un disegno o un messaggio. I contributi raccolti saranno esposti al termine dell’iniziativa nella piazzetta interna di Plus, trasformando le parole e le testimonianze della comunità in una forma collettiva di partecipazione. Alle 17, nel Teatro di via Garibaldi, il pomeriggio si concluderà con una proposta artistica realizzata in collaborazione con l’associazione Piccole Donnole e il collettivo di teatro, danza e arte Respect Aosta.

Alla costruzione di «Luci contro la violenza» partecipano, oltre a Plus e al Centro per le Famiglie, l’associazione DORA Donne, Donne Latino-Americane della Valle d’Aosta Uniendo Raices, Arcigay Queer Vda, il servizio Anziani Attivi, la Bocciofila del Quartiere Cogne, la Caritas Diocesana di Aosta con il Centro di Ascolto, Casa rifugio L’Arcolaio, il Centro antidiscriminazione Centre Nous, il Centro Donne contro la Violenza, la Consigliera di Parità, le cooperative L’Esprit à l’Envers, La Libellula, La Sorgente e Noi & Gli Altri, il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, l’Azienda USL, il Punto Unico di Accesso di Aosta, il Servizio di Prossimità del Comune di Aosta e lo Sportello di orientamento Voce di Colori.

Un elenco che racconta quanto il contrasto alla violenza di genere richieda un lavoro condiviso, capace di mettere in relazione servizi pubblici, associazioni e realtà del volontariato. L’obiettivo non è soltanto intervenire quando una donna trova il coraggio di chiedere aiuto, ma fare in modo che sappia a chi rivolgersi, che venga accolta senza pregiudizi e che possa trovare un percorso concreto per ricostruire la propria autonomia.

La Valle d’Aosta sceglie così di accompagnare la ricorrenza del 25 novembre con una mobilitazione che attraversa ospedali, consultori, biblioteche, sedi associative e spazi pubblici. Perché la violenza si combatte anche riconoscendone i segnali meno evidenti, superando il silenzio e costruendo alleanze capaci di durare nel tempo. E perché il messaggio della campagna dell’Azienda USL non resti soltanto uno slogan, ma diventi un impegno collettivo: ogni donna ha diritto di vivere libera, scegliere il proprio futuro e far brillare la propria stella.