Masche e vampiri, viaggio alle radici dell’orrore in Val Chisone

Le origini dei mostri, tra leggende popolari, superstizioni e immaginario soprannaturale, saranno al centro di un incontro in programma sabato 14 novembre, alle 17, a Perosa Argentina, in Val Chisone. Protagonisti della conferenza «Le radici dei mostri: la genesi dell’orrore» saranno Massimo Centini, Davide Ghezzo e Ivan Mecca, con la moderazione dello scrittore e poeta Postremo Vate. Un viaggio tra vampiri, creature delle tenebre e figure inquietanti, per approfondire il rapporto tra paura, mito e immaginazione nelle diverse culture. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Informazioni al 327 4472293.