Aosta, nuova palestra scolastica: avviato il percorso per un investimento da 7 milioni di euro

La realizzazione di una nuova palestra scolastica ad Aosta entra in una fase preliminare concreta. La Giunta regionale ha infatti preso atto, nella riunione di martedì 10 novembre, della possibilità di arrivare a un accordo di programma con il Comune per costruire un nuovo impianto nell’area compresa tra via Chambéry e via Lys. Un passaggio che apre il percorso verso l’acquisizione del terreno, attualmente di proprietà privata, e successivamente verso la progettazione e la realizzazione dell’opera.

L’investimento previsto ammonta a circa 7 milioni di euro. Il progetto non si limiterà alla costruzione della palestra, ma comprenderà anche un’autorimessa interrata e la realizzazione di una rotatoria su via Chambéry, attraverso un appalto integrato. Nell’ambito della collaborazione con il Comune è inoltre prevista la sistemazione di un'area in via Chamolé, destinata a diventare un nuovo parcheggio.

La struttura sarà pensata per accogliere attività sportive e agonistiche. La progettazione terrà conto anche del confronto avviato con i rappresentanti delle società sportive, con l'obiettivo di realizzare un impianto funzionale e capace di integrarsi con le strutture già esistenti, in particolare con il vicino palazzetto di via Binel.

La nuova palestra rappresenta uno degli interventi inseriti nel più ampio programma di rinnovamento dell’edilizia scolastica di Aosta, che nei prossimi anni mobiliterà risorse per oltre 100 milioni di euro. Un piano articolato, che riguarda non soltanto la costruzione di nuovi edifici, ma anche la riqualificazione di immobili esistenti e il potenziamento dei servizi destinati alla popolazione studentesca.

Tra le opere più importanti figura la ricostruzione della sede dell’istituto Manzetti di via Festaz. L’edificio sarà demolito e ricostruito sulla base del progetto esecutivo appena completato, con un investimento superiore a 22 milioni di euro, finanziato in gran parte attraverso risorse FSC. È inoltre in fase di progettazione la ricostruzione della struttura scolastica di via Torino, per la quale è previsto un investimento di circa 40 milioni di euro. L'avvio dei lavori è programmato per il 2028, ma resta subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

Sempre in prospettiva, e compatibilmente con il reperimento dei finanziamenti, è prevista la riqualificazione dell’ex banca di corso Padre Lorenzo, con un investimento superiore a 21 milioni di euro.

Un altro tassello riguarda il complesso Saint-Benin, per il cui recupero sono previsti 17 milioni di euro. L’intervento contribuirà a completare la riqualificazione di un’area cittadina interessata anche dal cantiere del Manzetti e dal recupero della sede liceale di via Conseil des Commis, la cui disponibilità è prevista a partire dal prossimo anno scolastico. Nel programma rientrano inoltre la ristrutturazione della palestra La Rochère, in via Bich, e la trasformazione dell’ex mensa di via Garibaldi, destinata a ospitare la sede dell’Università della Terza Età.

Il piano regionale guarda anche alle esigenze degli studenti universitari e delle famiglie. Ad Aosta è previsto il recupero di Palazzo Cogne, con un investimento stimato in 14 milioni di euro, per realizzare uno studentato universitario. A Verrès, invece, è programmata la costruzione di una nuova residenza per studenti, con una spesa prevista di 10 milioni di euro.

Fuori dal capoluogo sono previsti altri interventi, tra cui la realizzazione di un nuovo plesso scolastico per l’infanzia e la scuola primaria a Issogne, per un investimento di 6 milioni di euro, e il consolidamento dell’École Hôtelière di Châtillon. A completare il quadro ci sono i lavori per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e l’installazione di impianti fotovoltaici.

«In questi anni stiamo dedicando grandi energie e risorse importanti al futuro delle strutture scolastiche valdostane», sottolinea l’assessore Lavevaz. Le spese correnti, ricorda, superano ogni anno i 3 milioni di euro e si affiancano a un programma di investimenti destinato a garantire edifici adeguati e accoglienti.

L’assessore evidenzia anche la necessità di considerare i tempi lunghi di realizzazione delle opere, tenendo conto dei dati demografici disponibili e dell’evoluzione dell’offerta formativa. Il rinnovamento degli edifici, secondo Lavevaz, deve procedere parallelamente alla valorizzazione della scuola e coinvolgere le istituzioni scolastiche e tutti i soggetti interessati.

Un programma ambizioso, dunque, che punta a ridisegnare nei prossimi anni una parte significativa delle infrastrutture scolastiche valdostane. La nuova palestra di Aosta è uno dei tasselli di questo percorso, ma la sua realizzazione dovrà ora passare attraverso l’accordo con il Comune, l’acquisizione dell’area e le successive fasi progettuali.