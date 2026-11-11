Foire des Alpes, un’Arena Croix-Noire gremita: oltre 600 mascotte distribuite e 1.200 pasti serviti

Due giornate all’insegna della tradizione, della cultura agricola e della scoperta del mondo zootecnico valdostano. La Foire des Alpes ha richiamato un pubblico numeroso all’Arena Croix-Noire di Aosta, dove sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 famiglie, allevatori e appassionati hanno partecipato a una manifestazione capace di coinvolgere anche visitatori provenienti da fuori Valle, dalla Francia e dalla Svizzera.

Un risultato che conferma l’interesse verso le tradizioni rurali e il patrimonio zootecnico valdostano, soprattutto quando diventano occasione di incontro e conoscenza per le nuove generazioni.

Il programma ha proposto due appuntamenti centrali per il mondo ovicaprino: sabato si è svolta la tradizionale rassegna dedicata agli ovicaprini, mentre domenica l’Arena è stata animata dalla Battaglia des Chèvres, richiamando allevatori, appassionati e curiosi.

Grande interesse anche per l’esposizione di campane e campanacci, alla quale hanno partecipato oltre 30 allevatori. Un’occasione per riscoprire oggetti che rappresentano molto più di semplici strumenti di lavoro: sono testimonianze di una cultura pastorale profondamente radicata nella storia e nell’identità valdostana.

Ma il successo della Foire si è misurato soprattutto nella partecipazione delle famiglie e dei più piccoli. Laboratori, attività ludico-didattiche e momenti di animazione hanno permesso ai bambini di avvicinarsi agli animali, conoscere il lavoro degli allevatori e scoprire il percorso che porta alla produzione dei formaggi e degli altri prodotti della filiera lattiero-casearia. Particolarmente apprezzato l’AgriPassaporto, attraverso il quale sono state distribuite oltre 600 mascotte, coinvolgendo i bambini in un percorso di scoperta del mondo agricolo e zootecnico.

A completare l’offerta della manifestazione è stato il mercato agroalimentare organizzato con Coldiretti Valle d’Aosta, che ha dato spazio alle aziende agricole locali e alle produzioni del territorio, favorendo l’incontro diretto tra produttori e consumatori. Anche la ristorazione ha registrato un’ottima risposta, con circa 1.200 pasti distribuiti nelle due giornate, confermando il carattere conviviale della manifestazione.

Significativa anche la partecipazione delle scuole al concorso «Animali e pascoli creativi». Sono stati 12 gli istituti scolastici coinvolti, con 21 opere esposte, frutto della creatività degli alunni e della loro interpretazione del mondo degli animali e dei pascoli. Il pubblico è stato chiamato a votare i lavori preferiti e soltanto nella giornata di sabato sono state raccolte 286 preferenze, un dato che testimonia il coinvolgimento dei visitatori anche in questa iniziativa.

La manifestazione è stata organizzata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Risorse naturali in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori Valdostani (AREV), l’Association Batailles des Chèvres e Coldiretti Valle d’Aosta, insieme agli allevatori e a tutti i soggetti che hanno contribuito alla riuscita delle due giornate.

«Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico e della partecipazione registrata in entrambe le giornate – sottolinea l’assessore Speranza Girod –. La Foire des Alpes ha rappresentato un’importante occasione per dare visibilità al mondo zootecnico valdostano e, allo stesso tempo, avvicinare le famiglie e soprattutto i bambini al mondo dell’allevamento e dell’agricoltura».

L’assessore pone l’accento soprattutto sul valore educativo dell’iniziativa e sulla necessità di mantenere vivo il legame tra le nuove generazioni e il mondo rurale: «Riteniamo fondamentale creare occasioni in cui i più giovani possano conoscere da vicino gli animali, il lavoro degli allevatori e le attività che caratterizzano il nostro territorio. Far scoprire ai bambini il mondo agricolo significa trasmettere conoscenze, far comprendere il valore delle attività che lo animano e contribuire a mantenere vivo il legame con le nostre radici rurali».

Un messaggio che Girod estende anche al coinvolgimento delle istituzioni scolastiche: «La partecipazione delle scuole è importante per avvicinare i giovani alla realtà rurale, trasmettendo loro conoscenze e consapevolezza del valore dell’agricoltura e del ruolo che gli agricoltori svolgono nella cura del territorio».

La Foire des Alpes archivia così un fine settimana caratterizzato da una partecipazione significativa, confermandosi non soltanto una vetrina per il patrimonio zootecnico regionale, ma anche un’occasione per far conoscere alle famiglie il lavoro degli allevatori, le produzioni locali e le tradizioni che costituiscono una parte importante dell’identità valdostana.