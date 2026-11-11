Aosta celebra Santa Cecilia: la Banda Municipale torna al Giacosa con il tradizionale Concerto di Gala

C'è un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il legame tra Aosta, la sua storia e le proprie tradizioni musicali. È la festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, che anche nel 2026 sarà celebrata dalla Banda Municipale “Città di Aosta” con una serie di iniziative capaci di unire cultura, partecipazione e senso di appartenenza alla comunità.

Il momento centrale delle celebrazioni sarà il tradizionale Concerto di Gala, in programma venerdì 20 novembre alle 20.45 al Teatro Giacosa. Una serata che rappresenta molto più di un semplice appuntamento musicale: è un'occasione per ritrovarsi, condividere la passione per la musica e rendere omaggio a una realtà che da tempo accompagna la vita culturale cittadina, custodendone una tradizione preziosa.

Sul palco, sotto la direzione del maestro Daniele Papalia, i musicisti della Banda Municipale proporranno un repertorio ampio e articolato, pensato per offrire al pubblico un percorso tra generi, atmosfere e linguaggi musicali differenti. Ma il concerto sarà anche l'occasione per dare spazio alle nuove generazioni e valorizzare il lavoro svolto dalla Banda Giovanile “Città di Aosta”, protagonista di un'esperienza avviata con il debutto dello scorso anno.

Un progetto che sta già mostrando il proprio valore e che rappresenta un investimento concreto sul futuro della tradizione bandistica aostana. Come sottolinea il maestro Papalia, la Banda Giovanile costituisce un'importante opportunità per consentire ai ragazzi di mettersi alla prova, esprimere le proprie capacità e sentirsi parte integrante di un gruppo che trova proprio nel ricambio generazionale una delle condizioni per continuare a crescere. Un'esperienza significativa anche per gli insegnanti, che possono accompagnare i giovani musicisti nel loro percorso di formazione, con l'obiettivo di favorirne un futuro inserimento nella Banda Municipale.

La prima parte del Concerto di Gala sarà proprio dedicata alla Banda Giovanile, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio musicale attraverso gli Stati Uniti. In programma Dakota, di Jacob de Haan, e un arrangiamento di America, tratto dal celebre musical West Side Story di Leonard Bernstein. A dirigere i giovani musicisti saranno due giovanissimi direttori, Andrea Attilio Golia Libertini e Federico Tigellio Benvenuto: un ulteriore segnale dell'attenzione riservata alla crescita e alla valorizzazione delle nuove generazioni.

La seconda parte della serata vedrà invece protagonista la Banda Municipale “Città di Aosta”, con un programma che spazierà dalle composizioni originali per banda alle musiche entrate nell'immaginario collettivo grazie al cinema e alla grande tradizione musicale internazionale.

L'apertura sarà affidata a Flashing Winds, di Jan Van der Roost, una composizione brillante ed energica, caratterizzata da un intreccio di ritmi vivaci e sonorità maestose. Si proseguirà con Arabesque, di Samuel R. Hazo, un brano ricco di colori e suggestioni, nel quale emergono atmosfere dal sapore mediorientale.

Con Klezmer Classics, di Johan de Meij, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta della tradizione musicale klezmer, tra melodie intense, ritmi danzanti e un'energia coinvolgente. Non mancherà il grande cinema con Superman, di John Williams, nell'arrangiamento di S. Richards: il celebre tema eroico del supereroe più famoso del mondo, diventato una delle colonne sonore più riconoscibili della storia cinematografica.

Il programma proseguirà con Virginia, ancora di Jacob de Haan, un affresco musicale che alterna momenti lirici e solenni, evocando paesaggi, storia e atmosfere americane. A chiudere il percorso sarà An American in Paris, di George Gershwin, nell'arrangiamento di N. Iwai, con le sue suggestioni jazz, l'eleganza e il ritmo della Parigi degli anni Venti.

Le celebrazioni di Santa Cecilia non si esauriranno però sul palcoscenico del Giacosa. La musica tornerà infatti ad animare le strade della città nel fine settimana, secondo una consuetudine che rappresenta uno dei momenti più caratteristici e attesi della festa. Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre è prevista la tradizionale sveglia alla città, mentre domenica 22 novembre alle 11.30 la Banda Municipale sfilerà per le vie del centro, portando le proprie note tra residenti e visitatori.

È proprio in questa continuità tra il concerto, la formazione dei giovani e la presenza nelle strade che si ritrova il significato più autentico della festa di Santa Cecilia. Una tradizione che non guarda soltanto al passato, ma continua a rinnovarsi grazie all'impegno dei musicisti, degli insegnanti e di quanti contribuiscono a mantenere viva la cultura bandistica ad Aosta.

Il Concerto di Gala di venerdì 20 novembre sarà a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.bandamusicaleaosta.it, scrivere all'indirizzo info@bandamusicaleaosta.it oppure contattare la Banda tramite WhatsApp al numero 342 6196792. Aggiornamenti e contenuti sono disponibili anche sulla pagina Instagram ufficiale della Banda Municipale “Città di Aosta”.