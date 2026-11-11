L'ALMANACCO DEL 12 NOVEMBRE

IL SANTO DEL GIORNO – Sant'Evasio, Sant'Emiliano e San Cristiano

Il 12 novembre il calendario cristiano ricorda diverse figure di santità, tra le quali Sant'Evasio, Sant'Emiliano della Cogolla e i santi Benedetto, Giovanni, Matteo, Isacco e Cristiano, monaci e martiri.

Sant'Evasio, vescovo e martire, è una figura particolarmente legata alla storia religiosa del Piemonte. È venerato come patrono di Casale Monferrato, dove la tradizione gli attribuisce un ruolo importante nella diffusione del cristianesimo. La sua vicenda, collocata dalla tradizione in epoca antica, è accompagnata da racconti agiografici che ne ricordano la testimonianza religiosa.

Sant'Emiliano della Cogolla fu un monaco vissuto nel VI secolo nella regione della Rioja, in Spagna. Nato intorno al 473, scelse una vita di preghiera e solitudine, diventando un punto di riferimento spirituale per numerosi fedeli. La sua figura è particolarmente importante nella tradizione monastica spagnola.

San Cristiano, ricordato insieme ai santi Benedetto, Giovanni, Matteo e Isacco, appartiene al gruppo dei monaci considerati protomartiri della Polonia. Questi religiosi furono uccisi nell'XI secolo e sono ricordati per la loro testimonianza di fede e per la scelta di una vita consacrata alla preghiera.

Le 12 novembre, la tradition chrétienne rappelle plusieurs figures importantes, notamment saint Évase, saint Émilien de la Cogolla et les moines martyrs de Pologne.

Leurs histoires témoignent de la diffusion du christianisme en Europe et de l'importance des communautés monastiques dans la formation spirituelle et culturelle du continent.

LA TRADIZIONE – San Martino e il tempo dell'inverno

Il 12 novembre arriva subito dopo la festa di San Martino, celebrata l'11 novembre. Nella cultura contadina europea questo periodo segnava simbolicamente il passaggio definitivo verso la stagione fredda.

Nelle campagne si concludevano i lavori agricoli, si sistemavano le provviste e si preparavano le stalle per affrontare i mesi invernali.

In Valle d'Aosta questo passaggio assumeva un significato particolare. L'arrivo della neve e del gelo imponeva alle famiglie contadine una precisa organizzazione delle risorse: fieno per il bestiame, legna per il riscaldamento e prodotti conservati per affrontare i mesi più difficili.

Dans les villages valdôtains, l'arrivée de novembre annonçait le temps de l'hiver. Les familles préparaient les étables, conservaient les récoltes et organisaient les réserves de bois et de nourriture.

La montagne enseignait la prévoyance, la solidarité et le respect des rythmes de la nature.

LA CURIOSITÀ – La castagna, regina dell'autunno

Novembre è tradizionalmente il mese delle castagne, un alimento che per secoli ha rappresentato una risorsa importante per le popolazioni montane.

In molte vallate alpine, la castagna veniva consumata fresca, essiccata oppure trasformata in farina. Quest'ultima permetteva di preparare pane, polente e altri alimenti destinati a durare nel tempo.

Era un prodotto prezioso soprattutto nei periodi in cui le risorse alimentari scarseggiavano.

Anche nelle comunità alpine la raccolta e la conservazione dei frutti del bosco facevano parte di un'economia familiare basata sull'utilizzo attento di tutto ciò che il territorio offriva.

La châtaigne a longtemps représenté une ressource alimentaire précieuse pour les populations de montagne. Séchée ou transformée en farine, elle permettait de préparer des aliments simples et nourrissants pendant l'hiver.

LA POESIA – La montagna, patrimonio di vita

La montagna è stata spesso protagonista della poesia, soprattutto nella letteratura alpina.

Per le popolazioni valdostane non è soltanto un paesaggio da ammirare: è casa, lavoro, fatica, appartenenza e memoria.

La letteratura francofona ha saputo raccontare questo rapporto con particolare sensibilità, dando voce a un mondo nel quale la natura condiziona la vita quotidiana e contribuisce a costruire l'identità delle comunità.

Un pensiero poetico originale per questa giornata:

«La montagna custodisce nel silenzio le storie di chi l'ha abitata, lavorata e amata».

«La montagne garde dans son silence les histoires de ceux qui l'ont habitée, travaillée et aimée».

UNO SGUARDO ALLA VALLE D'AOSTA – Una terra tra due culture

La Valle d'Aosta ha costruito la propria identità attraverso secoli di incontri, scambi e contaminazioni culturali. La lingua italiana e quella francese rappresentano due componenti fondamentali della sua storia e della sua autonomia.

Il francese non è semplicemente una seconda lingua: è una parte integrante del patrimonio storico, culturale e istituzionale valdostano.

La presenza di una tradizione francofona si ritrova nella toponomastica, nella scuola, nella vita amministrativa, nella letteratura e nelle espressioni della cultura popolare.

Valorizzare il bilinguismo significa custodire una ricchezza che distingue la Valle d'Aosta nel panorama italiano ed europeo.

La Vallée d'Aoste possède une identité culturelle particulière, façonnée par la rencontre entre les traditions italiennes et françaises.

La langue française fait partie intégrante de son histoire et de son patrimoine. Elle représente un élément essentiel de l'autonomie valdôtaine et un lien précieux avec l'espace francophone européen.

Préserver cette richesse linguistique signifie transmettre aux nouvelles générations une partie fondamentale de notre identité collective.

ACCADDE OGGI – 12 novembre

1918: l'Austria proclama la Repubblica, dopo la fine della monarchia degli Asburgo e la dissoluzione dell'Impero austro-ungarico.

1927: viene inaugurato l'Holland Tunnel, il grande tunnel stradale che collega Manhattan, a New York, con il New Jersey passando sotto il fiume Hudson.

2003: un attentato terroristico contro la base italiana di Nassiriya, in Iraq, provoca la morte di 28 persone, tra cui 19 italiani: 12 carabinieri, 5 militari dell'Esercito e 2 civili.

Il 12 novembre è diventato così una giornata di particolare significato per l'Italia: si ricorda il sacrificio dei militari e dei civili caduti nelle missioni internazionali per la pace.

IL PENSIERO DEL GIORNO

La storia delle nostre montagne ci insegna che le comunità non si costruiscono soltanto attraverso il territorio, ma anche attraverso la capacità di custodire la propria memoria.

Le tradizioni, le lingue e le culture sono un patrimonio che non appartiene soltanto a chi ci ha preceduto, ma anche a chi verrà dopo di noi.

La Valle d'Aosta ha il privilegio di possedere una storia e un'identità particolari. Conservarle e valorizzarle significa difendere una ricchezza che merita di essere trasmessa.

En français

Une communauté reste vivante lorsqu'elle sait préserver son histoire, sa langue et ses traditions.

La Vallée d'Aoste a le devoir et la fierté de transmettre aux générations futures cette richesse culturelle qui fait sa singularité.

LA FRASE PER CHIUDERE L'ALMANACCO

«Una comunità senza memoria rischia di perdere la propria identità. Una comunità che custodisce le proprie radici costruisce il futuro con maggiore consapevolezza».

«Une communauté sans mémoire risque de perdre son identité. Une communauté qui préserve ses racines construit son avenir avec davantage de conscience».