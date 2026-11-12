Aosta, furti e vandalismi senza tregua: negozi ed esercenti nel mirino. FIPE: «Servono più controlli, non si può aspettare ancora»

Ad Aosta chi alza la saracinesca ogni mattina per lavorare, garantire un servizio e tenere vivo un quartiere rischia di ritrovarsi, il giorno dopo, a fare i conti con una vetrina sfondata, un magazzino svaligiato o la propria attività danneggiata. Non sono più episodi che possono essere liquidati come semplici bravate o fatti isolati. La ripetizione di furti e atti vandalici ai danni di negozi e pubblici esercizi sta alimentando una crescente preoccupazione tra gli operatori economici, che chiedono interventi concreti per tutelare il proprio lavoro.

A lanciare l'allarme è FIPE Confcommercio Valle d'Aosta, che denuncia il ripetersi di episodi ai danni delle attività commerciali del capoluogo e sollecita un rafforzamento della presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio. La richiesta è chiara: non bastano la solidarietà dopo i danni e gli interventi a emergenza avvenuta. Occorrono prevenzione, controlli e una strategia capace di impedire che gli stessi esercizi diventino bersagli ricorrenti.

L'ultimo episodio ha riguardato il bar-pasticceria Davit, in via Sant'Anselmo. Nella notte, ignoti hanno nuovamente preso di mira il dehors, lacerando in più punti, con una lama o un oggetto tagliente, la copertura in plastica trasparente che protegge lo spazio esterno. Un danneggiamento particolarmente esteso, che colpisce un'attività già finita nel mirino in passato.

Non è infatti la prima volta. Il locale aveva subito un primo danneggiamento nel 2022 e un secondo nel 2023, quando erano stati praticati tre tagli alla copertura, nonostante la presenza delle videocamere di sorveglianza. Questa volta il danno ha interessato l'intera struttura.

Oltre alle spese necessarie per la riparazione, ci sono le conseguenze sul servizio e sulla clientela, costretta a fare i conti con l'aria fredda che entra dagli squarci. Il titolare, Stefano Marchesin, non nasconde l'amarezza per una situazione che si ripete e auspica che i responsabili vengano finalmente identificati e chiamati a rispondere anche economicamente dei danni provocati.

Nella notte tra venerdì e sabato un altro esercizio è stato colpito: il Caffè Dolce Amaro, in corso Lancieri, gestito dall'associato Marco Schiavo. In questo caso i responsabili hanno forzato la finestra del magazzino, riuscendo a introdursi nei locali e ad asportare un quantitativo significativo di merce.

Non va meglio nel quartiere Cogne, dove il Carrefour Express di piazza Salvo D'Acquisto ha subito due furti nell'arco di appena 48 ore. Entrambe le volte i malviventi hanno sfondato la vetrina, per un bottino complessivo di poco inferiore a 400 euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di individuare i responsabili.

Il valore della merce sottratta, in alcuni casi anche modesto, non deve però trarre in inganno. Il conto per gli esercenti è ben più pesante e comprende riparazioni, sostituzioni di vetrine e coperture, interruzioni o limitazioni dell'attività, maggiori spese assicurative e investimenti aggiuntivi in sistemi di sicurezza. A tutto questo si somma un danno meno quantificabile, ma altrettanto grave: la perdita di serenità di chi lavora, dei dipendenti e dei clienti.

È proprio su questo aspetto che insiste FIPE Confcommercio Valle d'Aosta: quando un'attività viene colpita ripetutamente, il problema non è più soltanto economico. Si diffonde la percezione che danneggiare o rubare all'interno di un esercizio commerciale sia un comportamento destinato a rimanere senza conseguenze. Una percezione che, secondo l'associazione, deve essere contrastata con una presenza più incisiva sul territorio e con una maggiore capacità di prevenzione.

«Esprimo piena solidarietà a Stefano Marchesin, a Marco Schiavo e ai titolari del Carrefour Express di piazza Salvo D'Acquisto», dichiara Graziano Dominidiato, presidente di FIPE Confcommercio Valle d'Aosta. «I pubblici esercizi sono presidi di socialità e di vita per i nostri quartieri: un bar illuminato, un dehors frequentato, un negozio aperto rendono la città più viva e più sicura per tutti. Non è accettabile che chi investe e lavora con sacrificio debba trovarsi, a distanza di pochi giorni o di pochi anni, a fare i conti con gli stessi danneggiamenti. I nostri associati non chiedono privilegi, ma la possibilità di lavorare con serenità».

Parole che chiamano direttamente in causa le istituzioni. Perché se da una parte viene riconosciuto il lavoro quotidiano delle Forze dell'Ordine, dall'altra gli operatori economici chiedono che gli interventi non si limitino alla gestione dei singoli episodi. La richiesta è quella di un presidio più costante, soprattutto nelle ore notturne e nelle zone maggiormente interessate dai furti e dagli atti vandalici.

«Per questo chiediamo un maggiore presidio del territorio, soprattutto nelle ore notturne, e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, Forze dell'Ordine e mondo delle imprese», prosegue Dominidiato. Il presidente di FIPE Confcommercio Valle d'Aosta richiama inoltre il ruolo del sindaco, quale autorità locale e riferimento per la sicurezza urbana, auspicando un suo coinvolgimento diretto nella promozione di azioni concrete e coordinate a tutela di chi lavora e vive Aosta.

L'associazione mette sul tavolo richieste precise: più controlli e passaggi delle Forze dell'Ordine, in particolare durante la notte e nelle aree maggiormente colpite; una collaborazione rafforzata con la Polizia Locale e un utilizzo più efficace dei sistemi di videosorveglianza pubblica. A queste misure si aggiunge la richiesta di aprire un tavolo di confronto con la Prefettura e l'Amministrazione comunale, coinvolgendo direttamente il sindaco, per definire strategie condivise di prevenzione e strumenti di sostegno alle attività danneggiate.

Il messaggio degli esercenti è dunque rivolto soprattutto a chi ha la responsabilità di garantire la sicurezza urbana: non si può continuare ad attendere che si verifichi l'ennesimo episodio prima di intervenire. I negozi e i pubblici esercizi non sono soltanto attività economiche, ma rappresentano una componente fondamentale della vita dei quartieri, contribuiscono all'occupazione e garantiscono presenza e vitalità nelle strade della città.

FIPE Confcommercio Valle d'Aosta ringrazia le Forze dell'Ordine per il lavoro svolto e per la tempestività degli interventi, auspicando che i responsabili vengano individuati al più presto. Nel frattempo invita tutti gli esercenti a denunciare ogni episodio, anche quando i danni sembrano di lieve entità.

Resta però una questione che non può essere ignorata: chi investe, lavora e contribuisce a mantenere viva Aosta non può essere lasciato solo davanti a furti e vandalismi ripetuti. La sicurezza non può diventare un costo aggiuntivo a carico degli imprenditori, né una promessa da rinnovare dopo ogni nuovo episodio. Servono risposte, controlli e interventi prima che la situazione peggiori ulteriormente.