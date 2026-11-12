Assistenti sociali, Carrel accusa: «Il servizio non funziona come viene descritto»

Una rete di protezione è efficace soltanto se riesce a raggiungere chi ne ha bisogno nel momento in cui la difficoltà si manifesta. Ed è proprio sulla tenuta di questa rete, sulla presenza degli operatori e sulla capacità di rispondere alle situazioni di fragilità che si è acceso il confronto in Consiglio Valle. La continuità del servizio degli assistenti sociali è stata al centro di un’interrogazione presentata dal gruppo Autonomisti di Centro e discussa nella seduta consiliare del 12 novembre 2026, con il capogruppo Marco Carrel che ha chiesto chiarimenti sull'organizzazione del servizio e sulle possibili criticità nella copertura territoriale.

«Gli assistenti sociali svolgono un ruolo fondamentale nel sostegno alle persone e alle famiglie che vivono situazioni di fragilità, difficoltà o rischio di emarginazione», ha sottolineato Carrel. Il gruppo ha raccolto segnalazioni relative all'assenza del servizio in alcune occasioni, anche in concomitanza con le attività di formazione, oltre che alla mancanza di copertura durante i fine settimana. «La formazione è naturalmente indispensabile per garantire la qualità e l'aggiornamento professionale, ma deve essere organizzata in modo da non compromettere l'assistenza», ha precisato il capogruppo, spiegando che l'obiettivo dell'iniziativa era conoscere il numero di assistenti sociali presenti sul territorio, le modalità di organizzazione della formazione e le possibilità di collaborazione con gli amministratori comunali con delega ai servizi sociali, soprattutto in presenza di situazioni urgenti al di fuori del normale orario di servizio.

A fornire il quadro numerico è stato l'assessore alla Sanità e politiche sociali Carlo Marzi, che ha indicato in 68 il numero complessivo degli assistenti sociali operativi in Valle d'Aosta: 50 assegnati alla Struttura regionale welfare e politiche per la famiglia, 12 all'Usl e 6 al Comune di Aosta. Marzi ha ricordato come il modello valdostano si distingua da quello della maggior parte delle altre regioni italiane, poiché la gestione del servizio è assicurata prevalentemente dall'Amministrazione regionale, anche per conto degli enti locali.

Si tratta di un sistema integrato che coinvolge i 74 Comuni, le Unité des Communes, l'Usl e il Terzo settore. A completare la rete sono gli otto Punti unici di accesso distribuiti sul territorio regionale, pensati per facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi e favorire il raccordo con gli assistenti sociali competenti. Secondo l'assessore, la presenza di questi presidi, insieme all'organizzazione territoriale del servizio sociale professionale e alle funzioni di coordinamento delle diverse aree, permette di garantire un accesso diffuso e risposte articolate ai bisogni delle persone e delle famiglie.

Sul fronte della formazione, Marzi ha ricordato che si tratta di un obbligo professionale per gli assistenti sociali iscritti all'Albo, con l'acquisizione prevista di 60 crediti formativi nel triennio 2026-2028, di cui almeno 15 in materia deontologica. Non esiste, tuttavia, un numero fisso di ore mensili uguale per tutti gli operatori. L'assessore ha respinto l'idea che la formazione possa tradursi in un'interruzione dell'assistenza: «Non è un'attività alternativa al servizio: serve a rispondere meglio alla presa in carico di bisogni sempre più complessi». Per evitare vuoti nella copertura, ha aggiunto, i coordinatori di area programmano le presenze e gli assistenti sociali si sostituiscono reciprocamente, in modo da assicurare la gestione delle situazioni urgenti.

Un altro aspetto affrontato riguarda il rapporto con gli amministratori locali. Secondo Marzi, questi ultimi possono confrontarsi direttamente con gli assistenti sociali sia attraverso i tavoli territoriali, nell'ambito dell'attività ordinaria, sia per affrontare situazioni particolarmente complesse.

Per le emergenze, l'assessore ha richiamato il ruolo del Pronto intervento sociale (PrIS), un servizio attivo 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, compresi i festivi e i fine settimana. La sua funzione è garantire risposte tempestive ai bisogni più urgenti, operando in raccordo con la rete territoriale e trasferendo successivamente le informazioni agli assistenti sociali competenti per assicurare la presa in carico. Il servizio può essere attivato dagli enti che hanno sottoscritto lo specifico protocollo di segnalazione, per situazioni che riguardano, tra gli altri, minori a rischio, donne vittime di violenza, persone senza dimora e famiglie prive di un'abitazione. Marzi ha inoltre annunciato il coinvolgimento del Celva e degli enti territoriali per ampliare la rete dei soggetti abilitati alle segnalazioni.

Una ricostruzione che, tuttavia, non ha convinto Marco Carrel (nella foto), che nella replica ha riportato il confronto sul terreno delle esperienze e delle segnalazioni raccolte sul territorio. «Il servizio non sta funzionando come ci è stato descritto dall'Assessore», ha contestato il capogruppo degli Autonomisti di Centro, sostenendo che gli assistenti sociali faticano a far fronte a tutte le segnalazioni e che, in particolare, il mercoledì, giornata nella quale si concentra una parte consistente delle attività formative, la loro presenza sul territorio risulta ridotta.

Da qui la richiesta di un cambio di metodo, che non si limiti alla descrizione dell'organizzazione formale del servizio, ma tenga conto delle difficoltà riscontrate concretamente da cittadini e amministratori. «Bene il coinvolgimento degli enti locali, ma chiedo all'Assessore di uscire dalle pagine che le preparano i dirigenti e di ascoltare il territorio che chiede un servizio realmente efficiente», ha concluso Carrel.

Il confronto lascia quindi aperta una questione centrale: al di là dei numeri, dei modelli organizzativi e degli strumenti di emergenza, la vera misura dell'efficienza del servizio sociale resta la sua capacità di essere presente quando una persona o una famiglia ha bisogno di aiuto. Ed è proprio su questa distanza, denunciata da Carrel, tra l'organizzazione dichiarata e l'esperienza quotidiana del territorio che si concentra il nodo politico dell'interrogazione.