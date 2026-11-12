Il Parco Naturale Mont Avic prepara una nuova sede a Champdepraz: investimento fino a 1,1 milioni di euro

Il Parco Naturale Mont Avic ha avviato una ricerca pubblica per individuare a Champdepraz un immobile, un complesso di fabbricati o un’area edificabile da destinare alla propria sede operativa, amministrativa e di rappresentanza.

La ricerca è indirizzata a individuare una sede capace di rispondere alle esigenze dell’Ente e diventare un luogo aperto alla comunità: uno spazio per informare, accogliere e valorizzare il patrimonio naturale del Parco e della bassa Valle.

L’avviso si rivolge a proprietari privati, imprese ed enti pubblici. La ricerca riguarda beni immobili comprese aree edificabili nel fondovalle del Comune di Champdepraz, indicativamente con superficie di 800 m² e 1.000 m² di spazi esterni, anche da ristrutturare. Il prezzo richiesto non potrà superare 1.100.000 euro. Le proposte saranno valutate per posizione, accessibilità, funzionalità, stato manutentivo, prestazioni energetiche, pertinenze e costi.

Per illustrare il bando e rispondere alle domande dei potenziali interessati, martedì 17 novembre 2026 alle ore 18,30 si terrà un incontro aperto al pubblico presso la Biblioteca comunale di Champdepraz in frazione La Fabrique 165/bis.

L’avviso e i modelli per la partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Parco e quello del Comune di Champdepraz, nella sezione Albo pretorio. Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo parcomontavic@pec.it oppure consegnate a mano entro le ore 12 del 4 dicembre 2026. È possibile richiedere ulteriori chiarimenti entro il 19 novembre 2026 a mezzogiorno. È infine a disposizione un “numero verde” per aspetti di dettaglio al 339 8812151. La ricerca è esplorativa e non comporta un obbligo di acquisto per il Parco.