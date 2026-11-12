L'ALMANACCO DEL 13 NOVEMBRE San Brizio di Tours (Saint Brice de Tours)

Il 13 novembre la Chiesa ricorda San Brizio di Tours, vescovo e successore di San Martino di Tours, morto intorno al 444.

La sua storia è particolarmente interessante perché si intreccia con quella di San Martino, celebrato appena due giorni fa.

Brizio sarebbe stato accolto e cresciuto proprio da Martino, che lo introdusse alla vita religiosa nella comunità monastica di Marmoutier, vicino a Tours. Nonostante l'educazione ricevuta, da giovane Brizio mostrò un carattere difficile e un comportamento piuttosto mondano, tanto da suscitare le critiche dello stesso Martino.

Alla morte del suo maestro, nel 397, Brizio gli succedette come vescovo di Tours. Il suo episcopato durò oltre quarant'anni e fu segnato da una vicenda particolarmente tormentata.

Accusato ingiustamente di aver avuto una relazione con una donna della comunità religiosa, dovette difendersi dalle calunnie e allontanarsi temporaneamente dalla propria diocesi. Si recò a Roma per sostenere la propria innocenza. Dopo alcuni anni poté ritornare a Tours, dove venne accolto nuovamente dai fedeli.

Morì nel 444 e fu venerato come santo.

La sua vicenda è un esempio di come una persona possa attraversare momenti difficili, affrontare l'ingiustizia e trovare la forza di ricominciare.

Saint Brice, évêque de Tours, est célébré le 13 novembre. Disciple de saint Martin, il lui succéda à la tête du diocèse de Tours en 397.

Sa vie ne fut pas toujours facile. Accusé injustement et contraint de quitter son diocèse pendant plusieurs années, il partit à Rome pour défendre son innocence.

À son retour, il fut accueilli par les fidèles et retrouva sa place d'évêque. Il mourut vers 444.

Son histoire nous rappelle que la fidélité à ses convictions, la patience et la persévérance peuvent aider à surmonter les épreuves.

LA TRADIZIONE – Novembre, il mese che prepara all'inverno

Novembre è da sempre un mese di passaggio nella cultura contadina. Le giornate si accorciano, le temperature scendono e la natura entra progressivamente nel riposo invernale.

Nelle comunità rurali si concludevano le ultime attività agricole, si preparavano le scorte alimentari e si organizzavano le provviste per il bestiame.

In Valle d'Aosta questo periodo aveva un significato ancora più importante. La montagna imponeva un'organizzazione attenta della vita quotidiana: il fieno doveva essere sufficiente, la legna accatastata e le stalle pronte ad accogliere gli animali durante i mesi più freddi.

Era il momento in cui la famiglia e la comunità diventavano una vera rete di solidarietà.

Novembre marque traditionnellement le passage vers l'hiver. Dans les villages de montagne, les familles devaient anticiper les difficultés de la mauvaise saison.

Le foin était soigneusement conservé, le bois préparé et les étables aménagées pour protéger les animaux.

En Vallée d'Aoste, cette organisation représentait bien davantage qu'une simple habitude agricole : elle constituait une véritable culture de la prévoyance, du travail et de l'entraide.

LA CURIOSITÀ – La parola « alpage » e la civiltà della montagna

La parola francese alpage richiama uno degli elementi più caratteristici della civiltà alpina: l'utilizzo dei pascoli d'alta quota durante la stagione estiva.

In Valle d'Aosta l'alpeggio non è soltanto un'attività economica, ma una forma di organizzazione sociale e territoriale che si è sviluppata nel corso dei secoli.

Le famiglie portavano il bestiame verso i pascoli più elevati, dove gli animali potevano nutrirsi dell'erba fresca. Qui si produceva il latte, che veniva trasformato in burro e formaggi, secondo conoscenze tramandate di generazione in generazione.

Tra queste produzioni, la Fontina rappresenta uno dei simboli più conosciuti della nostra agricoltura.

L'alpage est au cœur de la civilisation valdôtaine. Il représente une relation ancienne entre l'homme, l'animal et la montagne.

La montée vers les pâturages d'altitude, la fabrication du fromage et la gestion des ressources naturelles ont façonné pendant des siècles la vie de nos communautés.

L'alpage est donc aussi un patrimoine culturel, une mémoire collective et un élément essentiel de l'identité valdôtaine.

IL PROVERBIO DEL GIORNO

«Novembre gelato, ogni erba ha riposato».

Un proverbio della tradizione contadina che racconta l'arrivo del freddo e il naturale riposo della terra.

Altri detti popolari:

A novembre, l'aratro si posa e il contadino riposa.

Novembre trema, chi ha legna non teme.

Quando novembre va in letargo, la terra prepara il risveglio.

«À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine».

Un proverbe francese legato alla tradizione agricola: il periodo di fine novembre era considerato favorevole alla messa a dimora di numerosi alberi e arbusti.

Un altro detto:

«En novembre, bon paysan va vendre son blé et son vin».

Un richiamo al mondo rurale e alla conclusione dei lavori agricoli.

LA POESIA – La montagna, anima e memoria

La montagna è una presenza costante nella letteratura valdostana e francofona. Non è soltanto uno scenario naturale, ma un luogo dell'anima, dove si intrecciano fatica, solitudine, libertà e appartenenza.

La poesia di montagna racconta spesso il rapporto profondo tra l'uomo e il territorio: le stagioni, i silenzi, il lavoro quotidiano e il senso di comunità.

Un pensiero poetico originale per questa giornata:

«Ci sono montagne che si attraversano con i piedi e montagne che si portano dentro per tutta la vita».

«Il y a des montagnes que l'on traverse avec les pieds et d'autres que l'on porte en soi toute sa vie».

La montagna diventa così una parte della nostra identità, qualcosa che continua a vivere anche quando siamo lontani dai nostri paesi.

UNO SGUARDO ALLA VALLE D'AOSTA – La lingua francese, una radice della nostra autonomia

La giornata di oggi offre l'occasione per soffermarci su uno degli elementi più importanti della specificità valdostana: la lingua francese.

La Valle d'Aosta non è semplicemente una regione italiana nella quale si parla anche francese. È una comunità che ha costruito nel tempo una propria identità storica, culturale e istituzionale, nella quale il francese occupa un posto fondamentale.

Lo Statuto speciale riconosce la parità tra italiano e francese, un principio che rappresenta una delle caratteristiche distintive della nostra autonomia.

La lingua francese è presente nella scuola, nelle istituzioni, nella toponomastica e nella tradizione culturale. Accanto a essa vive il francoprovenzale, il patois, espressione autentica della storia popolare delle nostre vallate.

Difendere il bilinguismo significa quindi difendere una parte essenziale della nostra autonomia. Non si tratta soltanto di conservare una lingua, ma di trasmettere una cultura e un modo particolare di appartenere all'Europa.

En français

La langue française constitue l'un des fondements historiques et culturels de l'identité valdôtaine.

Notre Région possède une particularité précieuse : elle a su préserver une tradition linguistique et institutionnelle qui lui confère une place spécifique au sein de la République italienne.

Le français et l'italien sont les deux langues officielles de la Vallée d'Aoste. À leurs côtés, le francoprovençal, appelé également patois, demeure un témoignage vivant de notre histoire populaire.

La défense du bilinguisme ne doit pas être considérée comme une simple question administrative ou scolaire. Elle représente un choix culturel et politique qui touche directement à notre autonomie.

Préserver le français, c'est préserver une partie de notre identité. Transmettre le patois, c'est garder vivante la mémoire de nos villages.

Una riflessione che merita di accompagnare quotidianamente il nostro impegno per la valorizzazione dell'autonomia valdostana.

ACCADDE OGGI – 13 novembre

1775: durante la guerra d'indipendenza americana, le forze statunitensi conquistano Montréal, in Canada, nell'ambito della campagna militare contro le autorità britanniche.

1907: il francese Paul Cornu realizza uno dei primi voli liberi di un elicottero con pilota a bordo, segnando una tappa importante nella storia dell'aviazione.

2015: Parigi viene colpita da una serie di attentati terroristici coordinati. Gli attacchi provocano 130 vittime e centinaia di feriti. Una tragedia che sconvolge la Francia e l'intera Europa.

IL PENSIERO DEL GIORNO

La storia di San Brizio ci ricorda che non sempre il cammino della vita è lineare. Si possono incontrare difficoltà, ingiustizie e momenti nei quali sembra impossibile ritrovare il proprio posto.

Ma la dignità di una persona si misura anche nella capacità di resistere, di non arrendersi e di ricominciare.

Anche le comunità hanno bisogno della stessa forza. La Valle d'Aosta, con la sua storia, le sue lingue e la sua autonomia, deve continuare a credere nel valore delle proprie radici.

L'histoire de saint Brice nous enseigne que la vie est faite d'épreuves, mais aussi de possibilités de recommencer.

Il en va de même pour les communautés : elles doivent savoir préserver leur mémoire, défendre leurs valeurs et regarder l'avenir avec confiance.

La Vallée d'Aoste possède une histoire particulière. La préserver, c'est aussi préparer l'avenir des générations qui viendront après nous.

LA FRASE PER CHIUDERE L'ALMANACCO

«Le radici non servono a trattenerci nel passato, ma a darci la forza di affrontare il futuro senza dimenticare chi siamo».

«Les racines ne servent pas à nous retenir dans le passé, mais à nous donner la force d'affronter l'avenir sans oublier qui nous sommes».

L'Almanacco: la memoria quotidiana di una Valle d'Aosta bilingue, autonoma e orgogliosa delle proprie radici.

La mémoire quotidienne d'une Vallée d'Aoste bilingue, autonome et fière de ses racines.