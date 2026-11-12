Quarant’anni di libri, incontri, storie, idee e persone. Ma soprattutto quarant’anni trascorsi a costruire un luogo di cultura capace di accompagnare la crescita di una comunità, conservandone la memoria e aprendola al mondo. La biblioteca comprensoriale di Donnas si prepara a festeggiare un traguardo importante: il quarantesimo anniversario della sua apertura, avvenuta il 6 novembre 1986. Un compleanno che non sarà soltanto l'occasione per ripercorrere la storia dell'istituzione, ma anche per ribadire il ruolo che una biblioteca pubblica continua a svolgere nella vita di un paese.

Per celebrare la ricorrenza, l'Assessorato regionale dell'istruzione, cultura e politiche identitarie e il Comune di Donnas hanno predisposto un programma di iniziative che animerà la sede di piazza XXV Aprile da mercoledì 18 a sabato 21 novembre 2026. Quattro giornate di appuntamenti gratuiti, pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età, con un filo conduttore che unisce linguaggi diversi: la cultura come occasione di incontro, partecipazione e condivisione.

Il programma prenderà il via mercoledì 18 novembre, con un pomeriggio dedicato anche ai più piccoli. Dalle 17.15 alle 18.15 spazio a Rattoppè, spettacolo di canto, ventriloquia e pupazzi dispettosi con Paola Lombardo e Mario Cosco. Alle 18.30 sarà invece il momento di Enzo Bologna e le danze popolari, un appuntamento che porterà nella biblioteca il ritmo e le tradizioni della musica e del ballo. Alle 20 sono previsti i discorsi ufficiali con Parole autorevoli, mentre alle 20.30 la serata proseguirà con Musiche tra piccole luci, iniziativa curata dall'Associazione culturale Artistica “Marco Ghiringhello”, con D. Conti. La giornata si concluderà alle 21.30 con Segnalibro goloso, un momento conviviale che accompagnerà idealmente il compleanno della biblioteca.

La seconda giornata, giovedì 19 novembre, sarà dedicata al cinema e alla riflessione. Dalle 20.30 alle 23 è in programma Cinema psico-filo, con la proiezione di un film a sorpresa sul tema “Cambiare lo sguardo sul mondo”, a cura di L. D’Ippolito e Mr. Vivaldo. Un invito a utilizzare il linguaggio cinematografico come strumento per interrogarsi sulla realtà, sulle relazioni e sui diversi modi di interpretare ciò che ci circonda.

Venerdì 20 novembre, dalle 17.30 alle 20.30, la protagonista sarà invece la musica con La biblioteca si fa musica. L'iniziativa, intitolata Suoni, ritmo e voci, proporrà un incontro tra libri e linguaggi musicali, con gruppi giovanili che si alterneranno sul palco attraverso generi e sonorità differenti. Una scelta che testimonia la volontà di rendere la biblioteca uno spazio vivo, capace di dialogare anche con le nuove generazioni e con le forme contemporanee di espressione.

Il programma si chiuderà sabato 21 novembre, dalle 10 alle 11.30, con un appuntamento rivolto ai bambini da zero a sei anni e alle loro famiglie. I volontari del progetto “Nati per leggere” guideranno un incontro di promozione della lettura, sottolineando l'importanza di avvicinare i più piccoli ai libri fin dai primi anni di vita. Perché il rapporto con la lettura, proprio come quello con la cultura, si costruisce spesso attraverso esperienze condivise in famiglia e nei luoghi di comunità. Le iniziative rivolte ai ragazzi sono realizzate anche grazie al contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dietro questo calendario di festeggiamenti c'è però una storia ben più lunga dei quarant'anni che si celebrano. A Donnas, infatti, l'attenzione per la lettura e la diffusione del sapere ha radici profonde, che risalgono addirittura alla seconda metà dell'Ottocento. Già nel 1875, su sollecitazione dell'ispettore scolastico, era nata la Biblioteca Pedagogica-Popolare-Circolante, una delle prime esperienze locali di organizzazione e circolazione del patrimonio librario. Un segnale significativo di quanto fosse avvertita, anche in una realtà di paese, l'importanza dell'istruzione e dell'accesso ai libri.

Un altro passaggio importante arrivò il 3 ottobre 1952, con l'apertura del Centro di lettura e di formazione. Due anni più tardi, nel 1954, la Presidenza della Giunta regionale contribuì ad arricchirne il patrimonio con una donazione di volumi in lingua francese. Un dettaglio che racconta anche il legame tra le istituzioni culturali valdostane e la valorizzazione del plurilinguismo, elemento fondamentale dell'identità regionale.

La biblioteca nella sua configurazione attuale aprì ufficialmente il 6 novembre 1986, trovando inizialmente spazio al piano terra delle scuole primarie, ospitate nell'edificio monumentale voluto nel 1894 da Federico Selve. Una sede che ha accompagnato i primi anni di attività e che, nel tempo, è diventata il punto di riferimento per generazioni di lettori, studenti e famiglie.

La crescita del servizio e l'ampliamento delle esigenze del pubblico portarono, nel 2006, al trasferimento al primo piano del palazzo adiacente, sede della scuola dell'infanzia. Il cambiamento non rappresentò soltanto uno spostamento logistico: la nuova sistemazione consentì di aumentare gli spazi, potenziare i servizi già esistenti e introdurne di nuovi, consolidando il ruolo della biblioteca all'interno del Sistema Bibliotecario Valdostano.

Oggi il patrimonio librario e documentario supera i 30 mila documenti. Un insieme articolato che comprende libri per adulti, pubblicazioni per bambini e ragazzi, fumetti, letture suggerite nell'ambito di “Nati per leggere”, il fondo valdostano, riviste e DVD. Un patrimonio che non si limita a offrire occasioni di svago o strumenti di studio, ma rappresenta anche una risorsa per conservare e trasmettere la memoria culturale del territorio.

Particolarmente significativa è la presenza di due fondi speciali che raccontano bene il rapporto tra la biblioteca e le caratteristiche di Donnas. Il primo è dedicato alla viticoltura e all'enologia e raccoglie manuali tecnici sulla coltivazione della vite e sulla produzione del vino. Una scelta tutt'altro che casuale in un comune nel quale la cultura della vite e il lavoro dei vignaioli rappresentano una componente importante della storia economica e sociale. La viticoltura, in questo senso, non è soltanto un'attività produttiva, ma anche un sapere fatto di gesti, conoscenze tramandate e rapporto con il paesaggio.

L'altro fondo speciale è dedicato alle fiabe di tutto il mondo, analizzate attraverso prospettive psicologiche, antropologiche, sociologiche e filosofiche. Un patrimonio che apre una finestra sulle culture e sulle tradizioni dei popoli, dimostrando come anche le storie apparentemente più semplici possano diventare strumenti per comprendere l'essere umano e le società.

La biblioteca non è però soltanto un luogo nel quale conservare e mettere a disposizione libri. Nel corso degli anni ha sviluppato un'intensa attività culturale, fatta di presentazioni editoriali, conferenze, incontri, spettacoli, corsi ed esposizioni. Un lavoro reso possibile anche attraverso l'impegno della commissione che si occupa dell'organizzazione delle iniziative e che, nel tempo, ha visto avvicendarsi alla presidenza Teresa Charles, Ada Follioley, Elio Reinotti, Ilda Dalle e Maurizio Pitti. Dal 2020 la presidenza è affidata a Donatella Vuillermoz.

Anche la presenza dei bibliotecari ha accompagnato e caratterizzato le diverse stagioni della struttura. Nel corso degli anni si sono succeduti Francoise Yeuillaz, Stefanina Vigna e Marina Zappa. Oggi il servizio è seguito da Fulvio Vergnani e Maria Rosa Vivaldo, che proseguono un lavoro quotidiano fatto di accoglienza, organizzazione, assistenza ai lettori e promozione culturale.

Un capitolo particolarmente importante riguarda il rapporto con la storia, la lingua e le tradizioni locali. La biblioteca ospita infatti un gruppo di ricerca che periodicamente realizza e pubblica monografie dedicate al patrimonio culturale del territorio. Tra i lavori figura il volume “Dounah lou patoué, la dzen, lé travai, le pós”, già segnalato dal premio René Willien, riconoscimento che valorizza le pubblicazioni legate alla lingua e alla cultura francoprovenzale valdostana.

È proprio in questa capacità di tenere insieme apertura e radicamento che si riconosce una delle caratteristiche più preziose della biblioteca di Donnas. Da una parte i libri, le fiabe del mondo, il cinema, la musica e le nuove generazioni; dall'altra la memoria locale, il patois, la viticoltura, le tradizioni e il patrimonio documentario della comunità. Due dimensioni che non si contrappongono, ma si completano.

Quarant'anni dopo l'apertura ufficiale, la biblioteca comprensoriale continua dunque a essere molto più di un semplice servizio di prestito. È un presidio culturale, un luogo di socialità e un punto di riferimento educativo, dove la conoscenza diventa patrimonio condiviso. Il suo anniversario offre anche l'occasione per ricordare quanto siano importanti le istituzioni culturali di prossimità, soprattutto nei comuni più piccoli: spazi nei quali si costruiscono relazioni, si tramandano saperi e si offre a tutti, senza distinzioni, la possibilità di avvicinarsi alla cultura.

Il compleanno di novembre sarà quindi una festa per la biblioteca, ma anche per Donnas e per tutte le persone che, in questi decenni, l'hanno frequentata, animata e fatta crescere. Perché una biblioteca vive davvero non soltanto attraverso i libri che custodisce, ma soprattutto grazie alle persone che continuano ad attraversarne la porta.