Tre anni di attività, di confronto politico e di impegno sui temi dell’autonomia e dell’identità valdostana. Il Rassemblement Valdôtain celebra il terzo anniversario del proprio rilancio con un’iniziativa in programma lunedì 30 novembre 2026, ad Aosta, che unirà approfondimento politico e convivialità.

Per l’occasione, il Movimento ha scelto di proporre una riflessione su un tema particolarmente presente nel dibattito pubblico nazionale: l'emergere di nuove forme di estremismo e il loro impatto sulla società.

La serata si aprirà alle 18.30, nella Sala BCC Valdostana, in via Garibaldi 3, con la presentazione del volume Adda venì Vannacci, pubblicato da Aliberti Editore. Sarà presente l’autore e il confronto sarà moderato da Francesco Bonazzi, che guiderà il dialogo a partire da una domanda destinata ad alimentare la discussione: «Perché l’Italia non ha bisogno di estremisti?»

Al termine della presentazione sarà possibile acquistare il libro e richiedere una dedica all’autore. L'ingresso all'incontro è libero e aperto al pubblico.

Il secondo momento è previsto alle 20, presso Société en Ville, dove i partecipanti potranno proseguire la serata con una cena a buffet. La quota di partecipazione è di 26 euro. Per prendere parte alla cena è necessaria la prenotazione, da effettuare entro il 25 novembre, scrivendo all’indirizzo rassemblementvaldotain@gmail.com.

Con questa iniziativa, il Rassemblement Valdôtain intende accompagnare la celebrazione del proprio terzo anniversario con un’occasione di discussione e incontro, ribadendo la volontà di promuovere un confronto politico libero e non subalterno.

L’invito del Movimento è rivolto a tutte le valdostane e a tutti i valdostani che condividono l’attenzione per la libertà, l’Autonomia e la tutela degli interessi della comunità valdostana.