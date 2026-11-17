Centoquarant’anni di storia ferroviaria meritano certamente di essere celebrati. La ferrovia Ivrea-Aosta ha accompagnato generazioni di valdostani, collegato comunità, favorito gli scambi con il Piemonte e contribuito allo sviluppo economico e sociale della regione. Una storia fatta di viaggi, trasformazioni e cambiamenti che oggi torna protagonista con una mostra dedicata alla memoria di una delle infrastrutture più importanti per la Valle d’Aosta. Ma guardare al passato, soprattutto quando si parla di trasporti, dovrebbe servire anche a interrogarsi sulle scelte del futuro. E proprio qui, accanto alle celebrazioni, riaffiorano le questioni ancora irrisolte della politica ferroviaria regionale.

Mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 18, alla Saletta d’Arte del Comune di Aosta, sarà inaugurata Les Échos du Chemin de Fer – 140 anni della ferrovia Ivrea-Aosta. Un’esposizione che, attraverso fotografie d’epoca, documenti, cimeli e modelli ferroviari, ripercorre le tappe di una vicenda che ha segnato profondamente il rapporto della Valle d’Aosta con il resto del Paese. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato regionale dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, in collaborazione con l’Associazione Museo Ferroviario Valdostano.

La mostra sarà visitabile dal 19 al 22 novembre, in via Xavier de Maistre 5, con apertura giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Il percorso espositivo avrà poi una seconda tappa al Forte di Bard, dove sarà riproposto dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, con l’obiettivo di dare ulteriore risalto a un anniversario che rappresenta molto più di una semplice ricorrenza.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di accompagnamento alla riapertura della ferrovia Ivrea-Aosta, attualmente interessata dagli interventi necessari al ripristino del collegamento e alla sua elettrificazione. Un passaggio atteso, che dovrebbe restituire alla Valle d’Aosta un servizio ferroviario rinnovato, più moderno e sostenibile. La ricorrenza dei 140 anni diventa così anche l’occasione per richiamare l’importanza strategica del trasporto su rotaia, in una regione che ha bisogno di collegamenti efficienti tanto verso il Piemonte quanto al proprio interno.

«La ricorrenza dei 140 anni assume un significato particolare nell'attuale percorso verso la riapertura della nuova linea ferroviaria elettrificata. Accanto agli interventi infrastrutturali e alle attività necessarie al ripristino del collegamento, si è ritenuto importante promuovere anche momenti di approfondimento e valorizzazione della storia ferroviaria, riconoscendo il valore che questo servizio ha rappresentato per generazioni di valdostani e il ruolo che è chiamato a svolgere anche nel futuro», dichiara l’assessore Laurent Viérin.

L’assessore sottolinea inoltre che la mostra vuole tenere insieme la memoria di un’infrastruttura che ha segnato la storia regionale e la prospettiva di un collegamento rinnovato, al servizio dei cittadini e delle relazioni tra territori. «Si tratta di un’iniziativa che riproporremo al Forte di Bard nel mese di dicembre per celebrare da un lato questo importante anniversario per la storia della ferrovia in Valle d’Aosta e accompagnare la comunità, per condividerne l’avanzamento, nel percorso di riapertura della ferrovia prevista per l’anno prossimo», conclude Viérin.

Ed è proprio il riferimento al futuro a rendere inevitabile una riflessione più ampia. Perché se la riapertura della Ivrea-Aosta rappresenta un obiettivo importante, la politica ferroviaria valdostana non può fermarsi alla sola direttrice verso il Piemonte. Rimane infatti sul tavolo il destino della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier, chiusa ormai da anni e diventata il simbolo di un collegamento interno sacrificato, almeno finora, tra annunci, ipotesi e mancanza di decisioni risolutive.

Una linea che attraversa un territorio di grande valore turistico e che potrebbe rappresentare un'opportunità per ripensare la mobilità della Valle d’Aosta, alleggerire il traffico stradale e offrire un’alternativa concreta a residenti e visitatori. Eppure, mentre si parla giustamente di sostenibilità, modernizzazione e rilancio del trasporto ferroviario, sulla sua riattivazione continuano a mancare risposte politiche e impegni finanziari capaci di trasformare le prospettive in un progetto concreto.

Celebrare i 140 anni della ferrovia è dunque un’iniziativa meritoria, soprattutto perché permette di riscoprire una parte importante dell’identità valdostana. Ma la memoria non può diventare un surrogato delle scelte. Le fotografie d’epoca raccontano ciò che la ferrovia è stata; i cittadini hanno invece il diritto di sapere che cosa si intende fare perché torni a essere anche una risorsa per il futuro. E la riapertura della Ivrea-Aosta, pur fondamentale, non dovrebbe far dimenticare l’altra metà della questione: quando si tornerà a parlare seriamente della ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier e, soprattutto, quando arriveranno decisioni e impegni concreti?

Perché una regione che celebra con orgoglio la propria storia ferroviaria dovrebbe avere anche il coraggio di affrontare le tratte che quella storia rischia di lasciarsi alle spalle.