In dieci anni Valle d’Aosta raddoppia raccolta e riciclo degli oli alimentari esausti

La Valle d’Aosta raddoppia i quantitativi di oli e grassi alimentari esausti raccolti e riciclati rispetto agli inizi dell’attività di Renoils. Un risultato che racconta la crescita dell’economia circolare anche sul territorio regionale e che si inserisce nel bilancio dei primi dieci anni di attività del Consorzio nazionale per la raccolta e il recupero di questi rifiuti.

Nel 2025, in Valle d’Aosta sono state raccolte 8,81 tonnellate di oli e grassi alimentari esausti, mentre 5,07 tonnellate sono state avviate al riciclo. Entrambi i quantitativi risultano raddoppiati rispetto agli inizi dell’attività del Consorzio, confermando un percorso di progressivo consolidamento della raccolta e della valorizzazione di un rifiuto che, se disperso nell’ambiente o versato negli scarichi domestici, può provocare danni significativi.

Il dato valdostano è parte di un bilancio nazionale positivo presentato da Renoils a Ecomondo, in occasione dei dieci anni dalla sua fondazione. Nato nel novembre 2015, il Consorzio ha contribuito a costruire una filiera organizzata per raccogliere gli oli e i grassi alimentari esausti, sottraendoli alla dispersione nell’ambiente e trasformandoli in una risorsa da reimmettere nei cicli produttivi.

A livello nazionale, nel 2025 sono state raccolte quasi 60 mila tonnellate di oli esausti, contro le 42.587 tonnellate registrate nel 2019, primo anno della rilevazione. Anche il recupero ha registrato una crescita significativa, superando le 42 mila tonnellate, rispetto alle 28.298,26 di sette anni prima. La rete del Consorzio serve oggi 60.223 produttori di oli esausti.

Tra le regioni, ai primi posti per quantitativi raccolti figurano la Lombardia, con oltre 8 mila tonnellate, il Veneto con 7.421,48, l’Emilia-Romagna con 6.396,18 e la Campania con 5.365 tonnellate. Numeri che testimoniano come la raccolta sia ormai una realtà consolidata in diverse aree del Paese, pur con margini di miglioramento ancora importanti.

«Abbiamo lavorato tanto e ottenuto moltissimo. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento, ma la strada è tracciata e possiamo affermare con certezza che indietro non si torna», ha sottolineato Ennio Fano, presidente di Renoils.

La prossima sfida riguarda soprattutto le abitazioni private. Secondo una ricerca del CNR-IRSA, ogni italiano disperde mediamente 1,2 chilogrammi di olio alimentare all’anno. Una quantità che, moltiplicata per la popolazione, rappresenta un problema ambientale rilevante. Attualmente la raccolta si ferma a circa il 32% del potenziale, segno che il coinvolgimento delle famiglie deve ancora crescere.

Se il sistema ha sviluppato una rete capillare con il contributo delle imprese alimentari e della ristorazione, la raccolta domestica, affidata ai Comuni, rimane invece insufficiente. Renoils sta lavorando a nuovi accordi con le aziende municipalizzate per ampliare i punti di conferimento e rendere più semplice per i cittadini smaltire correttamente l’olio utilizzato in cucina.

In dieci anni, complessivamente, sono state raccolte e riciclate circa 400 mila tonnellate di oli e grassi alimentari esausti. Una filiera che ha assunto anche un valore economico, alimentando diversi settori produttivi, dall’edilizia all’energia. Tra le prospettive più interessanti c’è quella dei biocarburanti, in particolare del SAF (Sustainable Aviation Fuel), il carburante sostenibile per l’aviazione che può essere prodotto anche utilizzando oli alimentari esausti.

Per la Valle d’Aosta, il raddoppio dei quantitativi raccolti e riciclati rappresenta dunque un segnale positivo, ma anche un punto di partenza. La crescita della raccolta dovrà passare sempre più dalla diffusione di comportamenti corretti nelle famiglie e dalla disponibilità di punti di conferimento facilmente accessibili. Perché l’economia circolare non si costruisce soltanto attraverso le imprese e gli impianti di recupero: comincia anche nelle cucine di casa, con un gesto semplice come non versare l’olio esausto nel lavandino.