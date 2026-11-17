Aosta ha tante storie da raccontare. Quella della città romana, delle sue testimonianze medievali, dei suoi monumenti e della sua straordinaria posizione ai piedi delle Alpi. Ma ce n'è una che, forse più di altre, meriterebbe di essere conosciuta ben oltre i confini regionali. È la storia di un uomo che, nella seconda metà dell'Ottocento, intuì una delle più grandi rivoluzioni della comunicazione umana: trasmettere la voce a distanza. Quell'uomo era Innocenzo Manzetti, inventore aostano che nel 1865 realizzò un apparecchio telefonico funzionante.

Un primato che rappresenta molto più di una curiosità storica. È una pagina importante della storia dell'innovazione, un patrimonio scientifico e culturale che appartiene ad Aosta e che potrebbe diventare uno dei suoi più riconoscibili biglietti da visita. Da qui nasce una proposta tanto semplice quanto ambiziosa: fare di Aosta la Città del telefono.

A rilanciarla è l'Associazione culturale Museo Manzetti, con un progetto che punta a coinvolgere cittadini, scuole, istituzioni, operatori turistici e mondo della cultura. L'obiettivo è costruire attorno alla figura dell'inventore aostano un percorso di conoscenza, valorizzazione e promozione, capace di restituire alla città un ruolo di primo piano nella memoria della storia delle telecomunicazioni.

L'idea merita attenzione perché guarda al futuro partendo da una radice profondamente locale. In un'epoca in cui le città cercano continuamente elementi distintivi per raccontarsi e farsi conoscere, Aosta possiede già una storia straordinaria, ma forse non ha ancora saputo trasformarla in una vera opportunità collettiva. Il nome di Manzetti potrebbe diventare un simbolo riconoscibile, capace di affiancare il patrimonio romano e medievale con una vicenda che parla di scienza, creatività, ingegno e capacità di guardare avanti.

Immaginare Aosta come Città del telefono significa anche ripensare il modo di raccontare il territorio. Significa offrire alle scuole un'occasione per avvicinare le nuove generazioni alla storia della tecnologia; proporre ai visitatori un itinerario culturale originale; coinvolgere musei, associazioni e realtà economiche in un progetto condiviso. Significa, soprattutto, trasformare una figura storica in un elemento vivo dell'identità cittadina.

Non si tratta di alimentare una sterile competizione sui primati, né di contrapporre Manzetti ad altri protagonisti della storia del telefono. Si tratta di riconoscere e valorizzare il contributo di un inventore che ha anticipato una rivoluzione destinata a cambiare radicalmente la società, il lavoro e le relazioni umane.

Il traguardo auspicato è arrivare anche a un riconoscimento ufficiale di Aosta come Città del telefono. Un percorso che richiede ricerca storica, documentazione, consenso istituzionale e una partecipazione ampia. Ma soprattutto richiede la convinzione che questa non sia soltanto una battaglia di un'associazione culturale, bensì un'opportunità per tutta la comunità valdostana.

La Valle d'Aosta ha spesso saputo distinguersi per la propria storia, la propria cultura e la capacità di preservare una forte identità. La vicenda di Manzetti aggiunge a questo patrimonio una dimensione internazionale: quella di una piccola città alpina che ha dato un contributo alla grande storia dell'innovazione mondiale.

È un'occasione da non lasciare cadere. Perché Aosta non deve soltanto custodire il proprio passato: deve saperlo raccontare, valorizzare e trasformare in una risorsa per il futuro.

E allora perché non cominciare proprio da qui? Aosta, Città del telefono non è soltanto uno slogan. È una proposta culturale, una sfida di promozione territoriale e, soprattutto, un invito a riscoprire un motivo di orgoglio che appartiene a tutti.

La storia c'è. Il protagonista anche. Adesso serve una comunità pronta a farla conoscere.

Per approfondire e sostenere il progetto è possibile consultare il blog dedicato all'iniziativa, Aosta, Città del telefono, e il sito dell'Associazione culturale Museo Manzetti.