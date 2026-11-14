ALMANACCO DI DOMENICA 15 NOVEMBRE 2026

Il filo conduttore della giornata: la conoscenza come strumento di libertà, la memoria come radice di un popolo e la cultura come patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni.

Questa edizione dà maggiore spazio alla lingua francese: non soltanto traduzione, ma voce autonoma della nostra cultura, con particolare attenzione alla sensibilità francoprovenzale e alla storia della Valle d’Aosta.

Il santo del giorno – Sant'Alberto Magno 1200 circa – 1280

Vescovo, filosofo, teologo e dottore della Chiesa, fu uno dei più grandi studiosi del Medioevo. Domenicano, insegnò a Parigi e a Colonia e fu maestro di san Tommaso d'Aquino. Si dedicò allo studio della filosofia, delle scienze naturali e della teologia, cercando di mettere in dialogo la fede e la ragione.

È considerato patrono degli scienziati e degli studiosi. La Chiesa ne celebra la memoria il 15 novembre.

Une figure qui unit la foi et la connaissance

Saint Albert le Grand demeure une figure exceptionnelle de l'histoire intellectuelle européenne. Pour lui, la recherche de la vérité ne devait pas opposer la science à la foi. Au contraire, l'observation de la nature, l'étude des textes et la réflexion philosophique étaient autant de chemins vers la connaissance.

Son enseignement nous rappelle une idée toujours actuelle : une société grandit lorsqu'elle encourage l'esprit critique, la curiosité et la transmission du savoir.

Il Messager Valdotain ricorda inoltre San Artur

La tradizione e la curiosità – Novembre, il mese della memoria

Novembre è un mese particolare nella tradizione popolare alpina. La natura rallenta, i lavori agricoli si concludono, le giornate si accorciano e le comunità si preparano all'inverno.

È il tempo in cui si mettono da parte le ultime provviste, si controllano le stalle, si sistemano gli attrezzi e si prepara la legna per affrontare il freddo.

Nella civiltà contadina valdostana, questo periodo segnava anche il passaggio dalla vita all'aperto alla dimensione domestica: la casa, la stalla e la famiglia diventavano il centro della vita quotidiana.

En novembre, la montagne retrouve son silence.

Dans les villages, les premiers froids rappellent le rythme ancien des saisons. Les granges conservent les récoltes, les caves abritent les produits de l'automne et les cheminées retrouvent leur fonction essentielle.

Autrefois, cette période était aussi celle des veillées. Autour du feu, les anciens racontaient des histoires, transmettaient les légendes locales et enseignaient aux plus jeunes les mots du patois. La mémoire collective se construisait ainsi, de génération en génération.

Una curiosità: novembre è tradizionalmente associato alla conservazione delle castagne, delle mele, delle patate e dei prodotti della montagna. Non era soltanto una questione alimentare: saper conservare significava prepararsi a superare i mesi più difficili.

Dans une société de montagne, savoir prévoir était une véritable forme de sagesse.

La poesia – Il fascino malinconico dell'autunno

San Martino – Giosuè Carducci

Una poesia italiana che, pur essendo legata all'11 novembre, accompagna perfettamente il clima di questo periodo.

La nebbia a gl'irti colli

piovigginando sale,

e sotto il maestrale

urla e biancheggia il mar;

Carducci racconta il passaggio dall'autunno all'inverno, con il suo contrasto tra il paesaggio freddo e la vitalità della vita umana.

L'Automne, Alphonse de Lamartine

La poésie francophone ha saputo raccontare come poche altre la malinconia della stagione autunnale. Lamartine, poeta romantico, trasforma il paesaggio in una riflessione sul tempo, sulla memoria e sulla fragilità della vita.

Salut, bois couronnés d'un reste de verdure !

Feuillages jaunissants sur les gazons épars !

Salut, derniers beaux jours ! Le deuil de la nature

Convient à la douleur et plaît à mes regards.

L'automne devient ainsi une saison de contemplation : la beauté ne disparaît pas, elle change de forme.

Uno sguardo alla Valle d'Aosta – Una lingua, una storia, un'identità

Il francese, una radice che non possiamo perdere

La Valle d'Aosta possiede una storia linguistica particolare, che la distingue nel panorama italiano. Il francese non è una lingua acquisita per moda o per scelta recente: è parte integrante della nostra storia istituzionale, culturale e civile.

Nel 1561 il duca Emanuele Filiberto di Savoia adottò il francese per gli atti pubblici del Ducato, sostituendo il latino. Una decisione che segnò profondamente la storia linguistica valdostana.

Nel 1948, con lo Statuto speciale, il francese e l'italiano furono riconosciuti come lingue ufficiali della Regione.

Le patois, la voix profonde de nos vallées

Il francoprovenzale, comunemente chiamato patois, rappresenta un patrimonio ancora più antico, nato e sviluppatosi nella vita quotidiana delle nostre comunità.

Il patois n'est pas simplement une manière de parler. C'est une façon de raconter le monde, de nommer les montagnes, les saisons, les animaux, les travaux agricoles et les relations humaines.

Chaque vallée possède ses nuances, ses expressions, ses sonorités. Dans les mots des anciens se trouvent des siècles d'histoire, de travail et de solidarité.

Le français et le francoprovençal ne sont pas deux réalités opposées : ils constituent, avec l'italien et les autres langues présentes sur notre territoire, une richesse culturelle qui mérite d'être transmise.

Una riflessione per la nostra comunità

Difendere il bilinguismo non significa soltanto rispettare una disposizione statutaria. Significa dare continuità a una storia e riconoscere alla Valle d'Aosta il diritto di conservare la propria personalità.

La valorizzazione del francoprovenzale è stata ulteriormente sostenuta dalla legge regionale 8 aprile 2025, n. 9, dedicata alla tutela e alla diffusione di questa lingua e della cultura che le è legata.

Une langue qui ne se transmet plus devient une langue qui s'efface. Voilà pourquoi il faut la faire vivre dans les familles, dans les écoles, dans les médias et dans les institutions.

La nostra autonomia trova una delle sue ragioni più profonde proprio nella capacità di custodire e valorizzare questa diversità.

Accadde oggi – 15 novembre

Tre date da ricordare nella storia internazionale.

- 1889 – Nasce la Repubblica brasiliana. Un movimento militare guidato dal maresciallo Deodoro da Fonseca pone fine alla monarchia e proclama la Repubblica.

- 1971 – Arriva il microprocessore Intel 4004. Intel presenta il primo microprocessore commerciale programmabile, una tappa fondamentale nella storia dell'informatica e della rivoluzione digitale.

- 1988 – Proclamazione dello Stato di Palestina. Ad Algeri, il Consiglio nazionale palestinese approva la dichiarazione d'indipendenza, letta da Yasser Arafat. Un passaggio storico nella vicenda del Medio Oriente.

Il pensiero del giorno

« Un popolo che conosce le proprie radici non teme il futuro. »

La conoscenza della propria storia non deve diventare nostalgia, ma uno strumento per affrontare il domani con consapevolezza e libertà.

« Un peuple qui connaît ses racines n'a pas peur de l'avenir. »

Connaître son histoire, préserver sa langue et transmettre sa culture ne signifie pas vivre dans le passé. Cela signifie avancer avec confiance, sans renoncer à ce qui nous rend uniques.

La frase conclusiva

La Valle d'Aosta non deve scegliere tra il proprio passato e il proprio futuro. Può costruire il domani valorizzando la propria autonomia, le proprie lingue e quella cultura alpina che rappresenta la sua ricchezza più autentica.

La Vallée d'Aoste n'a pas à choisir entre ses racines et son avenir. Elle doit faire vivre son identité, défendre sa diversité linguistique et transmettre aux nouvelles générations la fierté d'appartenir à une communauté qui a su préserver son histoire.