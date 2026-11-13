La memoria di Sarre è tessuta nella storia: due antichi capolavori tornano alla luce

Ci sono oggetti che attraversano i secoli conservando, nelle trame dei loro tessuti, molto più della materia di cui sono fatti. Raccontano il gusto di un'epoca, la sensibilità artistica delle comunità, la devozione religiosa e persino i rapporti sociali ed economici di un territorio. Sono testimonianze silenziose, spesso custodite per generazioni nelle chiese e nelle cappelle, che soltanto un attento lavoro di ricerca e restauro riesce a riportare pienamente alla luce. A Sarre, due di questi frammenti di storia si preparano a ritrovare il posto che meritano nella memoria collettiva.

La data da segnare è sabato 21 novembre 2026, alle ore 17, quando nella chiesa di Saint-Maurice saranno presentati due manufatti tessili restaurati nell'ambito di «Tissus d'histoire», il progetto promosso dall'associazione Sarre2Mila8 per il recupero e la valorizzazione dei paramenti sacri del territorio. Protagonisti saranno il paliotto in lino e canapa della cappella di Bellun e lo stendardo in seta rossa della chiesa parrocchiale di Saint-Maurice. Due opere differenti per epoca, materiali e funzione, accomunate dalla capacità di restituire uno spaccato significativo della storia artistica e religiosa locale.

Il primo manufatto ci conduce alla metà del XVII secolo. È il paliotto che un tempo rivestiva la parte anteriore dell'altare della cappella di Bellun, realizzato in lino e canapa, probabilmente di origine locale. La sua decorazione, con gigli blu e cardi chiari impreziositi da una passamaneria rossa, testimonia una cultura tessile nella quale anche gli elementi destinati agli spazi del culto assumevano una precisa dignità estetica. Non soltanto oggetti funzionali alla liturgia, dunque, ma manufatti nei quali materiali, colori e motivi ornamentali contribuivano a definire la bellezza degli ambienti sacri.

Di ben più antica origine è lo stendardo della parrocchiale di Saint-Maurice, la cui storia risale al 1566. Fu commissionato dal Vescovo in occasione della visita pastorale e realizzato in preziosa seta rossa. La composizione prevedeva la raffigurazione del santo su un lato e di una croce sull'altro. Un'opera che ci riporta alla seconda metà del Cinquecento e che assume un valore particolare proprio per la sua origine documentata: non soltanto un manufatto devozionale, ma una testimonianza materiale di un preciso momento della vita religiosa del territorio.

Accostare questi due tessuti significa anche leggere, attraverso l'evoluzione delle tecniche e dei materiali, la continuità di una tradizione. La seta preziosa dello stendardo cinquecentesco e le fibre di lino e canapa del paliotto seicentesco restituiscono due espressioni diverse della cultura materiale valdostana. Il loro recupero permette di riscoprire un patrimonio che non appartiene esclusivamente alla storia ecclesiastica, ma costituisce una parte importante della storia culturale e sociale delle comunità.

È questo il significato più profondo di «Tissus d'histoire», che dopo la presentazione, lo scorso giugno, del paliotto in velluto giardino della cappella di Bellun, prosegue nel suo intento di riportare alla conoscenza pubblica opere rimaste a lungo affidate alla custodia degli edifici religiosi. Un lavoro nel quale la conservazione si accompagna alla riscoperta, restituendo valore a manufatti che rischierebbero altrimenti di rimanere ai margini della conoscenza collettiva.

Alla presentazione interverranno il presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi, il parroco di Sarre don Diego Cuaz, la presidente dell'associazione Sarre2Mila8 Cristina Deffeyes e le restauratrici Tiziana Assogna e Marta De Marchi, che hanno curato il recupero dei due manufatti. Il progetto è stato reso possibile dal sostegno del Consiglio Valle, della Bcc Valdostana, del Comune di Sarre, di Cva e dal contributo di numerose famiglie del territorio: una collaborazione che sottolinea quanto la tutela del patrimonio culturale richieda una responsabilità condivisa.

Una volta presentati, i due tessuti troveranno spazio nel Museo permanente di arte sacra della chiesa di Saint-Maurice, realizzato anche grazie al contributo dell'associazione Sarre2Mila8 e oggi visitabile attraverso le visite guidate gratuite organizzate dai volontari. È un passaggio importante: il restauro non si esaurisce nella restituzione della bellezza originaria, ma trova il suo compimento nella possibilità di rendere queste opere nuovamente accessibili, osservabili e comprensibili.

Il progetto guarda intanto alla sua conclusione, prevista nei prossimi mesi con il restauro dello stendardo della cappella di Thouraz, affidato a Novella Cuaz. Sarà l'ultimo intervento di un percorso che ha riportato al centro dell'attenzione un patrimonio tessile di grande interesse, dimostrando come anche manufatti apparentemente lontani dalla sensibilità contemporanea possano diventare strumenti di conoscenza del passato.

A Sarre, il 21 novembre, saranno dunque i tessuti a parlare. Lo faranno attraverso la delicatezza delle fibre, la ricchezza dei colori e i segni lasciati dal tempo, ma soprattutto attraverso le storie che custodiscono. Perché la storia di un territorio non si conserva soltanto nei grandi monumenti o nei documenti degli archivi: vive anche in questi oggetti preziosi, nati dalla sapienza artigiana e dalla devozione di chi ci ha preceduto. Recuperarli significa restituire voce a una parte autentica della memoria valdostana.