Aosta e la gentilezza smarrita: c'è l'assessore, ma qualcuno ha visto i risultati?

C'è una giornata per ricordarsi di essere gentili. C'è anche un assessore incaricato di promuovere la gentilezza. E c'è persino una città che, a inizio anno, ha potuto fregiarsi del primato di primo capoluogo regionale italiano ad aver istituito questa figura. Tutto molto bello. Peccato che, arrivati al 13 novembre, Giornata mondiale della Gentilezza, ad Aosta venga quasi da chiedersi se qualcuno abbia avvisato i cittadini.

Perché la gentilezza è una bella cosa, naturalmente. Anzi, sarebbe una cosa meravigliosa se riuscisse a uscire dai comunicati, dalle dichiarazioni di principio e dalle fotografie istituzionali per arrivare finalmente nelle strade, nelle piazze, nei giardini pubblici e nei rapporti quotidiani tra le persone.

Il sindaco Raffaele Rocco, il 7 gennaio 2026, ha affidato a Nicolò Munier la delega alla Gentilezza. Una scelta presentata con tanto di primato nazionale. Munier, giovane consigliere comunale, ha spiegato che costruire gentilezza significa partire dall'ascolto, dalla presenza e dal dialogo, soprattutto con i giovani. Parole condivisibili, sulle quali è difficile dissentire.

Ma, come spesso accade nella vita amministrativa, dopo gli annunci arriva il momento della verifica. E qui cominciano le domande.

Sia chiaro: qualcosa è stato fatto. Il 28 marzo il Comune ha organizzato nel Salone Ducale la Giornata della Gentilezza dedicata ai 159 bambini nati ad Aosta nel 2025, con un momento di accoglienza per le famiglie e un incontro sulla disostruzione pediatrica curato dal pediatra Luca Peano. Un'iniziativa utile, concreta e certamente apprezzabile.

Era stata inoltre annunciata la costituzione del primo Consiglio comunale delle bambine e dei bambini. Un progetto interessante, che potrebbe dare voce ai più piccoli e insegnare loro che la città non è soltanto un luogo nel quale abitare, ma uno spazio da rispettare e condividere.

Bene. Ma adesso? Qual è il programma? Quali sono le altre iniziative realizzate? Quante scuole sono state coinvolte? Quali associazioni partecipano? Esiste un calendario di attività? E soprattutto, quale sarà il bilancio di questo primo anno di delega?

Non si tratta di pretendere miracoli da un incarico che, va ricordato, è volontario e non comporta un vero assessorato con strutture e risorse proprie. Si tratta semplicemente di chiedere che un progetto presentato come importante venga reso riconoscibile anche fuori dalle stanze del Municipio.

Perché ad Aosta la gentilezza avrebbe parecchio lavoro da fare.

Basta guardarsi intorno. I vandalismi contro il patrimonio pubblico, gli spazi comuni trattati come terra di nessuno, i rifiuti abbandonati, il mancato rispetto delle regole più elementari della convivenza e quei comportamenti quotidiani che trasformano una passeggiata in città in un piccolo esercizio di sopportazione sono problemi che non si risolvono con una giornata celebrativa.

La gentilezza non significa soltanto sorridere, salutare o usare parole educate. Significa non imbrattare un muro che appartiene a tutti, non danneggiare una panchina, non sporcare un giardino, non lasciare rifiuti dove capita, rispettare gli anziani, le persone con disabilità, i pedoni e chiunque abbia diritto di vivere serenamente gli spazi pubblici.

Significa anche rispettare le regole del codice della strada, non parcheggiare sui marciapiedi, non trasformare le aree pedonali in parcheggi improvvisati e non considerare il bene comune una proprietà privata da utilizzare a proprio piacimento.

Insomma, prima ancora di inventare nuove forme di gentilezza, forse bisognerebbe recuperare quelle vecchie, che si chiamavano semplicemente educazione civica.

E allora qualche suggerimento per l'assessore Munier e per l'amministrazione comunale potrebbe arrivare proprio dalla vita quotidiana.

Per esempio, si potrebbe costruire un progetto permanente nelle scuole, coinvolgendo bambini e ragazzi in attività concrete di cura della città: giornate dedicate alla pulizia degli spazi pubblici, iniziative contro il bullismo, educazione al rispetto delle persone e dell'ambiente, incontri con le associazioni e con chi quotidianamente si occupa del territorio.

Si potrebbero coinvolgere commercianti, società sportive, associazioni culturali e volontariato in una rete cittadina della gentilezza. Non per distribuire medaglie a chi dice buongiorno, ma per premiare e rendere visibili i comportamenti virtuosi.

Si potrebbero installare panchine della gentilezza, promuovere campagne contro l'inciviltà, organizzare iniziative intergenerazionali e creare occasioni di incontro tra giovani e anziani. E magari istituire una giornata annuale dedicata alla cura della città, nella quale amministratori e cittadini si rimbocchino le maniche insieme.

Ma c'è un altro aspetto fondamentale: la gentilezza deve essere accompagnata dalla fermezza.

Chi vandalizza deve essere individuato e sanzionato. Chi sporca deve rispondere del proprio comportamento. Chi non rispetta le regole deve sapere che la convivenza civile non è una facoltà individuale, ma un dovere collettivo.

Non si può predicare il rispetto e poi tollerare l'inciviltà. Non si può chiedere ai cittadini di avere cura della città se gli spazi pubblici vengono lasciati nel degrado o se le regole non vengono fatte rispettare.

E qui la delega alla Gentilezza dovrebbe dialogare molto di più con gli altri settori comunali: Polizia locale, istruzione, politiche sociali, manutenzione, ambiente e cura del territorio. Perché la gentilezza non è un settore amministrativo isolato, ma dovrebbe diventare un metodo di governo della comunità.

C'è poi un'altra gentilezza, forse la più importante e spesso dimenticata: quella delle istituzioni verso i cittadini. Rispondere alle segnalazioni, ascoltare le proteste, spiegare le decisioni, risolvere i piccoli problemi prima che diventino grandi. Anche questo significa rispetto.

Oggi, 13 novembre, sarebbe dunque una buona occasione per fare un piccolo esame di coscienza collettivo. Non soltanto per l'assessore Munier, ma per tutta l'amministrazione comunale e, naturalmente, per noi cittadini.

Sarebbe interessante conoscere il programma della delega, le iniziative che si intendono realizzare nei prossimi mesi e soprattutto i risultati raggiunti. Un semplice rendiconto pubblico, magari presentato in Consiglio comunale, sarebbe già un bel gesto di trasparenza.

Perché il rischio, altrimenti, è che Aosta abbia conquistato un primato nazionale destinato a rimanere soprattutto sulla carta: quello di avere un assessore alla Gentilezza in una città nella quale la gentilezza, almeno in certe occasioni, sembra essere diventata una specie in via di estinzione.

E allora, per il prossimo anno, niente di particolarmente complicato: meno celebrazioni, più educazione civica; meno slogan, più iniziative; meno fotografie, più risultati.

Del resto, la gentilezza non costa nulla, ma l'inciviltà presenta spesso un conto salato a tutta la comunità.

E se proprio oggi qualcuno dovesse chiedere all'assessore quale sia il programma per la Giornata mondiale della Gentilezza, speriamo che la risposta non sia: «Scusate, ci siamo dimenticati».

Sarebbe davvero poco gentile.