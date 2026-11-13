Aosta si illumina di verde per dire basta ai tumori causati dal papillomavirus

Ci sono tumori che, più di altri, ci ricordano quanto la prevenzione possa fare la differenza tra una diagnosi difficile e una malattia che non si presenterà mai. Eppure, nonostante i progressi della medicina e gli strumenti oggi a disposizione, il papillomavirus umano (HPV) continua a rappresentare una minaccia per la salute di migliaia di persone. Una minaccia contro la quale abbiamo già le armi per combattere: informazione, vaccinazione e controlli periodici.

È proprio con questo messaggio che Aosta sceglie di partecipare alla Giornata mondiale per l’eliminazione dei tumori HPV-correlati. Il prossimo 17 novembre, il Palazzo comunale di piazza Chanoux si illuminerà di verde, raccogliendo l’invito dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dando un segnale concreto dell'impegno della città e della LILT Valle d'Aosta nella promozione della salute pubblica.

Non si tratta soltanto di un gesto simbolico. Illuminare un edificio istituzionale significa portare un tema importante nello spazio pubblico, renderlo visibile e ricordare a tutti che la lotta contro questi tumori riguarda l'intera comunità. Perché il papillomavirus non è una questione da affrontare soltanto negli ambulatori o negli studi medici: è una questione di consapevolezza, responsabilità collettiva e accesso alla prevenzione.

L'HPV, acronimo di Human Papilloma Virus, è un virus molto diffuso che può provocare diverse forme tumorali. È responsabile di circa il 90% dei tumori della cervice uterina, ma può essere all'origine anche di neoplasie della vagina, dell'ano, del pene e dell'orofaringe. Si tratta dunque di un problema che riguarda non soltanto le donne, ma anche gli uomini, e che richiede un impegno condiviso.

I numeri aiutano a comprendere la portata del fenomeno. Secondo i dati richiamati dall'OMS nella pubblicazione The cancer we can eliminate del 2022, in Europa ogni anno vengono diagnosticati circa 66.000 nuovi casi di tumore della cervice uterina e oltre 30.000 donne perdono la vita a causa della malattia. Numeri che pesano ancora di più se si considera che una parte sostanziale di queste diagnosi potrebbe essere evitata attraverso strategie preventive efficaci.

La vera notizia, infatti, è che oggi abbiamo la possibilità concreta di cambiare questa realtà. La vaccinazione contro l'HPV rappresenta uno degli strumenti più importanti per proteggere le nuove generazioni dall'infezione e dalle sue possibili conseguenze. Accanto a essa, lo screening attraverso i programmi di controllo della cervice uterina permette di individuare tempestivamente eventuali alterazioni e intervenire prima che possano evolvere in una patologia tumorale.

La prevenzione, però, funziona soltanto se viene accompagnata dalla conoscenza. Informarsi, superare timori e pregiudizi, parlare apertamente di vaccinazione e aderire agli inviti allo screening sono comportamenti che possono salvare vite. È fondamentale, inoltre, ricordare che la vaccinazione è raccomandata sia alle ragazze sia ai ragazzi: proteggere entrambi significa ridurre la circolazione del virus e contrastare la diffusione delle patologie HPV-correlate.

L'obiettivo è ambizioso, ma non irraggiungibile. L'OMS ha indicato la strada dell'eliminazione del tumore della cervice uterina entro il 2030, un traguardo inserito in una strategia internazionale che punta a rafforzare vaccinazioni, screening e accesso alle cure. Anche l'Europa, attraverso il proprio Piano di lotta contro il cancro, e l'Italia, con il Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2023-2025 e il Piano oncologico nazionale 2023-2027, hanno assunto impegni importanti in questa direzione.

Salvatore Luberto presidente Lilt VdA

Tra gli obiettivi nazionali figura il raggiungimento, entro il 2030, di una copertura vaccinale contro l'HPV pari al 90% nella popolazione bersaglio, sia femminile sia maschile. Un risultato che richiede il coinvolgimento delle istituzioni sanitarie, delle amministrazioni locali, delle associazioni e, naturalmente, delle famiglie.

In questo percorso si inserisce l'impegno della LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, che partecipa attivamente al progetto dell'OMS sul territorio nazionale ed è firmataria del Manifesto per l'eliminazione dei tumori HPV-correlati, sottoscritto insieme a numerose associazioni e società scientifiche.

La partecipazione della LILT Valle d'Aosta alla giornata del 17 novembre, insieme al Comune di Aosta, assume quindi un significato particolare: trasformare un'iniziativa internazionale in un'occasione concreta di sensibilizzazione sul territorio, avvicinando i cittadini a un tema che riguarda il presente e soprattutto il futuro delle nuove generazioni.

L'invito rivolto alla popolazione è semplice, ma importante: non rimandare la prevenzione. Informarsi attraverso fonti affidabili, aderire ai programmi di screening e cogliere le opportunità offerte dal Servizio sanitario nazionale per la vaccinazione significa prendersi cura di sé e degli altri.

Il 17 novembre, il verde che illuminerà il Palazzo comunale di Aosta sarà dunque molto più di un colore. Sarà un messaggio di speranza, ma anche un richiamo alla responsabilità. Perché l'eliminazione dei tumori HPV-correlati non è soltanto un traguardo scientifico: è una possibilità reale che dipende anche dalle scelte quotidiane di ciascuno di noi.

E una città che si illumina per la prevenzione è una città che sceglie di investire nella vita, nella conoscenza e nella salute delle generazioni che verranno.