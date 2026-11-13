Black Hole Friday, a Saint-Barthélemy una serata alla scoperta dei misteri dei buchi neri

Venerdì 27 novembre, dalle 21 alle 23, l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Planetario di Lignan, a Saint-Barthélemy, nel comune di Nus, propongono "Black Hole Friday", una serata speciale dedicata alla scoperta dei buchi neri, tra gli oggetti più affascinanti e ancora poco conosciuti dell'universo.

L'iniziativa, ispirata alla campagna #BlackHoleFriday promossa dalla NASA, offre al pubblico l'opportunità di approfondire le conoscenze su questi misteriosi corpi celesti attraverso uno spettacolo originale al Planetario di Lignan e una visita guidata notturna all'Osservatorio Astronomico.

Durante l'incontro, ricercatrici e ricercatori attivi a Saint-Barthélemy accompagneranno i partecipanti in un viaggio alla scoperta delle caratteristiche dei buchi neri, affrontando temi come la curvatura dello spazio-tempo e i wormhole. La serata comprenderà anche un'osservazione guidata del cielo, con l'utilizzo dei telescopi della Terrazza Didattica dell'Osservatorio.

Sarà inoltre possibile conoscere le diverse tipologie di buchi neri, da quelli di massa stellare, che si formano in seguito al collasso di una stella, a quelli di massa intermedia, individuati grazie alle onde gravitazionali, fino ai buchi neri supermassicci presenti nei nuclei delle galassie.

L'appuntamento si svolgerà a Saint-Barthélemy, in località Lignan, dalle 21 alle 23.

La partecipazione richiede la prenotazione online obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili, attraverso il sito www.oavda.it/planetario-prenotazioni. Per iscriversi è necessario selezionare la data del 27 novembre, scegliere l'evento "Black Hole Friday 2026" e compilare il modulo online.

Il costo del biglietto è di 15 euro per gli adulti dai 18 ai 99 anni e di 9 euro per i ragazzi dai 7 ai 17 anni. L'ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni, per le persone con disabilità in possesso della Carta Europea della Disabilità o di documentazione equivalente e per un accompagnatore, nei casi in cui sia certificata la necessità di assistenza.

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente alla biglietteria del Planetario di Lignan, anche tramite bancomat o carta di credito. La biglietteria aprirà 30 minuti prima dell'inizio delle attività e resterà aperta fino a 10 minuti dopo.

In caso di maltempo, qualora non fosse possibile osservare il cielo, la serata si svolgerà regolarmente con attività alternative, come una visita guidata alla struttura o un'osservazione del cielo digitale al Planetario.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma è possibile consultare il sito ufficiale www.oavda.it.