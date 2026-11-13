Ayas al voto, sfida tutta al femminile: Becquet e Collé si contendono il futuro della vallata

Ad Ayas il Monte Rosa continuerà a guardare tutti dall'alto, ma domenica 15 novembre saranno gli abitanti della vallata a decidere chi dovrà amministrare il territorio nei prossimi anni. E questa volta la partita ha una particolarità che non passa inosservata: le candidate alla carica di sindaca sono entrambe donne. Da una parte Elena Becquet, dall'altra Lorenza Collé. Due liste, due squadre e soprattutto due idee differenti su alcune delle questioni che da tempo animano il dibattito politico e amministrativo della vallata.

Dopo dieci anni e due mandati, il sindaco uscente Alex Brunod, in carica dal 2016, ha deciso di non ripresentarsi. Si chiude così una stagione amministrativa che ha attraversato due mandati e che lascia in eredità progetti, questioni aperte e scelte importanti per il futuro di uno dei territori turistici più conosciuti della Valle d'Aosta.

La successione è dunque tutta al femminile. Una novità per Ayas, dove la prossima prima cittadina dovrà confrontarsi con le esigenze di una comunità che vive di turismo, ma che deve anche fare i conti con la residenzialità, i servizi, la viabilità, la gestione del territorio e la necessità di non trasformarsi in un paese abitato soltanto durante le vacanze.

La prima squadra in campo è quella di Elena Becquet, alla guida della lista civica «Ayas pè oùei è pè demàn», espressione che richiama l'idea di un'Ayas attenta al presente e proiettata verso il futuro. Imprenditrice nel settore turistico, classe 1973, Becquet è attualmente presidente del Consorzio turistico Val d'Ayas Monterosa. Al suo fianco, come candidato vicesindaco, c'è Diego Merlet, imprenditore edile, classe 1966.

La lista si presenta con dodici candidati al Consiglio comunale: Paola Battistin, Gabriele Bosonin, Herman Buchan, Liliana Burgay, Monica Chasseur, Jordi Favre, Ivana Gaillard, Pietro Gugliarda, Elia Obert, Jean-Noël Origone, Marco Perono e Pierre Vicquery.

Il programma si articola in undici capitoli e punta sull'ascolto della popolazione, sul dialogo con gli abitanti e sulla cura del territorio. Tra le proposte figurano una maggiore attenzione all'agricoltura, il coinvolgimento dei giovani, il miglioramento dei servizi per i residenti e una diversa organizzazione della mobilità.

Sul fronte dei servizi sanitari, la lista propone di verificare la possibilità di utilizzare gli spazi delle Terme di Champoluc per attività di assistenza medica specialistica e riabilitativa, con l'obiettivo di garantire anche un ambulatorio specialistico. Per la mobilità si parla di car pooling, incremento dei parcheggi nelle frazioni e pedonalizzazione di Route Ramey. Tra le idee anche una riorganizzazione delle piste di fondo e dei percorsi ciclabili, oltre alla valutazione di una struttura sportiva coperta con campi polivalenti.

Ma è soprattutto sul collegamento intervallivo delle Cime Bianche che la posizione della lista Becquet risulta particolarmente chiara. Il progetto che dovrebbe collegare Ayas con la Valtournenche viene considerato una possibile opportunità per il territorio. La candidata ritiene però necessario preparare adeguatamente la vallata a un eventuale aumento dei flussi turistici. Prima di pensare soltanto agli impianti, occorrerebbe affrontare il problema dei parcheggi, migliorare viabilità e trasporti, aumentare i posti letto e incentivare la ristrutturazione delle strutture ricettive esistenti e la nascita di nuove attività alberghiere e di ristorazione.

Una posizione favorevole al collegamento, dunque, ma accompagnata dalla consapevolezza che un progetto di questa portata non può essere affrontato senza valutare le conseguenze sull'intera organizzazione della località.

Dall'altra parte c'è Lorenza Collé, candidata sindaca della lista «Ripartire da Ayas», con Claudio Obert, ex vigile comunale, come candidato vicesindaco.

Classe 1955, ex imprenditrice nel settore turistico, Collé è da tempo impegnata nel dibattito sulla tutela ambientale della vallata ed è stata candidata alle precedenti elezioni regionali con Avs-Rete Civica VdA. La sua squadra comprende dieci candidati al Consiglio comunale: Valeria Bona, Marco Brunod, Giulio Ghirardo, Jean Claude Maresca, Marzia Mosca, Franco Obert, Alina Piazza, Federico Scotti, Nikola Thomas e Isabella Zecca.

Il nome stesso della lista suggerisce la volontà di ripartire da alcune questioni che, secondo il gruppo, negli ultimi anni non avrebbero trovato sufficiente spazio nel confronto amministrativo. Collé ha infatti evidenziato la necessità di rafforzare il ruolo della minoranza, aumentare l'informazione e favorire un confronto più partecipato sulle decisioni che riguardano il Comune.

Al centro del programma ci sono la tutela del territorio, il sostegno alla residenzialità di giovani e famiglie, una mobilità più semplice e sicura, la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali e il recupero degli spazi pubblici da destinare alla comunità.

La questione abitativa è una delle priorità. Il gruppo intende favorire l'accesso alla prima casa, soprattutto per i giovani che rischiano di lasciare la vallata a causa dei costi degli immobili e della difficoltà di trovare abitazioni disponibili. Tra le proposte figurano il recupero del patrimonio immobiliare esistente e la valorizzazione degli immobili pubblici.

Sul fronte della mobilità vengono indicati interventi per migliorare l'accessibilità alle frazioni più alte, una diversa gestione dei parcheggi, la possibilità di realizzare un parcheggio all'ingresso del paese con un servizio navetta e soluzioni per alleggerire il traffico nei periodi di maggiore affluenza turistica.

Non manca l'attenzione alla cultura: tra le idee presentate figura la trasformazione del Mulino di Pilaz in un museo dedicato alle tradizioni locali, oltre alla creazione di spazi polivalenti destinati alle attività sociali e all'aggregazione.

La differenza più evidente rispetto alla lista concorrente riguarda, ancora una volta, le Cime Bianche. «Ripartire da Ayas» è contraria al collegamento funiviario con la Valtournenche. Collé ritiene che il progetto debba essere valutato anche per le sue conseguenze ambientali ed economiche e richiama il particolare regime di tutela dell'area, classificata come Zona speciale di conservazione e Zona di protezione speciale. Tra i dubbi sollevati vi è anche quello che Ayas possa diventare soprattutto un punto di passaggio verso altri comprensori, senza beneficiare realmente dei flussi turistici generati dal collegamento.

È qui che la competizione elettorale assume una dimensione che va oltre la semplice successione a Alex Brunod. Il collegamento delle Cime Bianche rappresenta infatti una scelta strategica sul modello di sviluppo della vallata. Da una parte c'è chi lo considera una possibilità di crescita economica e turistica, a condizione di preparare adeguatamente il territorio; dall'altra chi ritiene prioritario preservare l'area e puntare su una valorizzazione differente delle risorse locali.

Due impostazioni che gli elettori potranno valutare attraverso i programmi, le proposte e le squadre presentate.

Non è soltanto una questione di impianti di risalita. Sul tavolo ci sono anche il futuro delle attività economiche, la disponibilità di abitazioni per chi vive stabilmente ad Ayas, la gestione dei flussi turistici, la tutela ambientale e la capacità di mantenere servizi e opportunità durante tutto l'anno.

In una vallata dove il turismo rappresenta una risorsa fondamentale, ma dove la vita quotidiana dei residenti non può essere messa in secondo piano, la nuova amministrazione sarà chiamata a trovare un equilibrio tra sviluppo e qualità della vita.

E poi c'è il capitolo elettorale, che merita qualche attenzione perché anche una scheda può riservare sorprese a chi pensa di cavarsela con una semplice croce.

Domenica 15 novembre, dalle 7 alle 23, gli elettori riceveranno un'unica scheda per scegliere sindaca, vicesindaco e Consiglio comunale. Si potrà esprimere il voto segnando i nomi della coppia candidata alla guida del Comune oppure il simbolo della lista collegata. In entrambi i casi il voto sarà attribuito sia alla lista sia ai candidati sindaca e vicesindaco.

Sarà inoltre possibile indicare fino a tre preferenze per i candidati consiglieri, scrivendo il cognome e, in caso di omonimia, anche il nome, oppure il numero corrispondente al candidato prescelto.

Attenzione però alle quote di genere: chi esprimerà tre preferenze dovrà necessariamente indicare almeno un candidato appartenente a un genere diverso dagli altri due. In caso contrario sarà annullata l'ultima preferenza. Una regola da ricordare per evitare che l'entusiasmo nella scelta della squadra finisca per complicare il conteggio.

Lo scrutinio inizierà lunedì 16 novembre alle ore 8. Saranno proclamati eletti sindaca e vicesindaco che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Alla lista collegata spetteranno i due terzi dei seggi da assegnare, quota che salirà ai quattro quinti qualora la lista superi il 70% dei voti validi. In caso di parità tra i candidati alla carica di sindaco è previsto un turno di ballottaggio, fissato per domenica 29 novembre.

Per votare occorreranno un documento di identificazione e la tessera elettorale personale. Chi non l'avesse ricevuta o l'avesse smarrita potrà rivolgersi agli uffici comunali, aperti almeno dalle 9 alle 18 venerdì 13 e sabato 14 novembre, oltre che durante l'intera giornata elettorale.

La campagna elettorale è arrivata dunque al suo appuntamento conclusivo. Le due candidate hanno presentato le proprie squadre, illustrato i programmi e spiegato le rispettive posizioni. Adesso la parola passa agli abitanti di Ayas.

Il risultato avrà anche un significato simbolico: per la prima volta nella storia del Comune, la guida dell'amministrazione sarà affidata a una donna. Ma, al di là della novità, la futura sindaca erediterà una responsabilità importante: amministrare un territorio che deve continuare a essere attrattivo per i turisti senza perdere la propria identità e, soprattutto, senza diventare un luogo sempre più difficile da abitare per chi ci vive tutto l'anno.

Domenica, insomma, non si sceglierà soltanto chi occuperà la poltrona lasciata libera da Brunod. Si sceglierà quale direzione dare ad Ayas.

E il Monte Rosa, almeno per questa volta, non potrà essere accusato di aver influenzato il voto: resterà lì, immobile e imparziale, a osservare chi riuscirà a convincere gli elettori.