La Valle d’Aosta conquista Merano: Rosset Terroir premiata per la sua viticoltura d’eccellenza

C’è una Valle d’Aosta che sa farsi conoscere ben oltre i propri confini, non soltanto per la bellezza dei suoi paesaggi e la ricchezza delle sue tradizioni, ma anche per la capacità di trasformare le difficoltà della montagna in opportunità di eccellenza. È la Valle d’Aosta dell’impresa, della ricerca e di chi sceglie di investire sulla qualità, senza rinunciare alla propria identità. In questa direzione si inserisce il prestigioso riconoscimento ottenuto da Rosset Terroir al Merano WineFestival, una delle manifestazioni enogastronomiche più autorevoli a livello internazionale.

La cantina valdostana ha conquistato il Research & Innovation Award, premio dedicato alla ricerca e all’innovazione nel settore enogastronomico, ideato dal patron del festival Helmuth Köcher, conosciuto come The WineHunter. Il riconoscimento è stato assegnato durante la giornata inaugurale della 35ª edizione, sul prestigioso palco del Teatro Puccini, dove sono stati consegnati complessivamente nove Honour Award. Tra le aziende premiate, Rosset Terroir è stata l’unica cantina valdostana: un risultato che dà lustro all’intero comparto vitivinicolo regionale e conferma come anche una realtà produttiva di dimensioni contenute possa conquistare una posizione di rilievo nel panorama enologico.

Dietro il premio non c’è soltanto la qualità di un vino, ma un percorso imprenditoriale costruito nel tempo, fatto di investimenti, sperimentazione e scelte coraggiose. Un lavoro che ha portato la famiglia Rosset a spingersi sempre più in alto, letteralmente, alla ricerca di condizioni produttive capaci di esaltare il carattere dei vitigni coltivati in montagna.

«Questo premio alla ricerca e all’innovazione, ricevuto in un contesto così importante come Merano, ripaga gli sforzi economici, di lavoro e di fatica che io e il mio staff abbiamo affrontato per andare a cercare un prodotto sempre più in alta montagna e per rispettarne il carattere in cantina», sottolinea Nicola Rosset. «Sono uve che danno risultati ottimi ma molto più difficili da coltivare e da vinificare. La qualità però vince sempre, sono anni che abbiamo la fortuna di essere premiati e riconosciuti in questa direzione».

A rafforzare il valore del riconoscimento arriva anche il risultato ottenuto nella WH Award Collection 2026, la selezione attraverso cui le commissioni di The WineHunter valutano ogni anno vini, distillati e prodotti gastronomici. Sono ben sei le etichette Rosset Terroir che hanno conquistato il WineHunter Award Gold: Sopraquota 900 2024, Petite Arvine 2024, Syrah 870 2024, Pinot Noir 850 2024, Chambave Muscat 2024 e Chardonnay 770 2024.

Non si tratta di semplici denominazioni commerciali. I numeri che accompagnano alcuni dei vini raccontano una caratteristica fondamentale del progetto aziendale: indicano infatti la quota massima del vigneto da cui provengono le uve, rendendo immediatamente riconoscibile il legame tra il prodotto e il territorio d’alta montagna. Un’identità che Rosset Terroir ha costruito con coerenza, tanto da avere già ottenuto il WineHunter Award Platinum nel 2022, 2023 e 2024.

La storia dell’azienda affonda le radici in una tradizione familiare legata alla terra e alla distillazione. Da generazioni la famiglia Rosset coltiva lamponi, genepì e zafferano destinati alla produzione dei liquori delle Distillerie St. Roch. Un patrimonio di conoscenze agricole e produttive dal quale è maturata, nel 2001, la decisione di avviare una nuova avventura vitivinicola, con i primi impianti a Senin di Chardonnay, Syrah e Cornalin. Negli anni successivi sono arrivati il Moscato Bianco di Chambave, il Pinot Gris, il Petit Rouge e nuove parcelle di Syrah, ampliando progressivamente il progetto.

La vera svolta arriva nel 2017, quando la famiglia decide di investire a Villeneuve, scegliendo di piantare la Petite Arvine oltre i 900 metri di altitudine, su versanti caratterizzati da pendenze che sfiorano il 50%. Una scelta tutt’altro che semplice, che richiede impegno, competenze specifiche e una costante attenzione alle condizioni ambientali. È proprio da questa sfida che nasce Sopraquota 900, un vino diventato negli anni il simbolo della filosofia aziendale e della capacità della viticoltura valdostana di raggiungere risultati di assoluto prestigio.

La sua affermazione è stata accompagnata da importanti riconoscimenti: nel 2021 è stato indicato come Miglior Bianco d’Italia dalla guida Vini d’Italia del Gambero Rosso e nel 2024 è entrato nella selezione dei Top 100 World Wines di James Suckling. Traguardi che hanno contribuito a dare visibilità internazionale non soltanto all'azienda, ma anche alle potenzialità di un territorio viticolo unico, dove altitudine, pendenze, clima e caratteristiche dei suoli diventano elementi distintivi.

La filosofia di Rosset Terroir si fonda proprio su questo equilibrio tra innovazione e radici. Da una parte la valorizzazione dei vitigni autoctoni, come Cornalin e Petit Rouge, espressione della storia e della biodiversità viticola valdostana; dall’altra la capacità di confrontarsi con varietà internazionali, interpretandole attraverso le condizioni particolari della montagna. Una ricerca che non punta a inseguire modelli produttivi standardizzati, ma a esaltare l’identità di ogni vigneto e di ogni vendemmia.

Oggi l’azienda coltiva circa 13 ettari distribuiti tra Chambave, Saint-Christophe e Villeneuve, a quote comprese tra 500 e 1.000 metri, con una produzione di circa 50.000 bottiglie all’anno. La direzione enologica è affidata a Matteo Moretto, che accompagna il percorso produttivo contribuendo a tradurre in bottiglia il lavoro svolto in vigna.

Il Research & Innovation Award rappresenta dunque molto più di un riconoscimento aziendale. È la conferma che anche in una regione alpina, dove coltivare la vite significa spesso affrontare condizioni particolarmente impegnative, si possono sviluppare progetti imprenditoriali capaci di competere ai massimi livelli. La storia di Rosset Terroir dimostra che la montagna non è necessariamente un limite, ma può diventare un valore aggiunto quando viene interpretata attraverso competenza, investimenti e visione.

E mentre i premi continuano ad arrivare, il messaggio che emerge da questo successo è anche un motivo di orgoglio per la Valle d’Aosta: la qualità dei suoi prodotti, quando è sostenuta da ricerca e determinazione, non conosce confini. La viticoltura eroica valdostana trova così un’altra importante occasione per raccontarsi al mondo, con il lavoro di un’azienda che ha saputo trasformare la sfida dell’altitudine in un’autentica firma di eccellenza.