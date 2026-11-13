L’ALMANACCO DI SABATO 14 NOVEMBRE: saint Josaphat e sainte Sidonie

La memoria dei santi, il patrimonio delle tradizioni e la ricchezza di una terra che custodisce, nella lingua italiana, nel francese e nel francoprovenzale, le proprie radici.

Sabato 14 novembre 2026

IL SANTO DEL GIORNO

Il Messager Valdotain ricorda oggi sant Josaphat e sainte Sidonie, due figure che appartengono alla tradizione del calendario religioso.

San Giosafat Kuncewicz, vescovo e martire, nacque nel 1580 nell'attuale Ucraina. Monaco basiliano e poi arcivescovo di Polock, dedicò la propria vita all'unità dei cristiani, cercando di ricomporre le divisioni tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Morì martire nel 1623. È ricordato come testimone di fede, dialogo e riconciliazione.

Sainte Sidonie, dont le nom traverse la tradition chrétienne, nous rappelle la place des femmes dans la mémoire spirituelle de l'Europe. Son souvenir, transmis par certains calendriers religieux, mérite lui aussi d'être conservé dans notre patrimoine de traditions populaires.

Deux noms, deux souvenirs : une invitation à regarder l'histoire religieuse comme une partie de notre héritage culturel.

LA TRADIZIONE E UNA CURIOSITÀ

Novembre, il mese della memoria e della riflessione

Novembre è da sempre un mese particolare nella cultura popolare alpina. La natura rallenta, i pascoli si svuotano, le giornate si accorciano e le comunità si preparano all'inverno.

Nelle campagne valdostane questo periodo segnava tradizionalmente il passaggio dalla stagione dei lavori agricoli a quella delle veglie domestiche. Era il tempo delle castagne, delle conserve, della preparazione della legna e dei racconti davanti al focolare.

Dans les villages de montagne, novembre était aussi le mois où l'on se retrouvait autour du feu. Les longues soirées permettaient de transmettre les histoires familiales, les légendes locales, les chansons et les mots du patois. La mémoire collective se construisait ainsi, de génération en génération.

Una curiosità: nella cultura contadina alpina, conoscere il tempo e osservare i cambiamenti della natura era fondamentale. Il comportamento degli animali, il vento, le prime gelate e la neve sulle montagne erano elementi attraverso i quali si cercava di prevedere l'andamento dell'inverno.

Observer la montagne, écouter le vent, reconnaître les signes du ciel : c'était une véritable connaissance du territoire, née de l'expérience et transmise oralement.

IL PROVERBIO DEL GIORNO

« Novembre gelato, raccolto assicurato.»

Un antico modo di interpretare il rapporto fra clima e agricoltura: il freddo, quando arriva al momento giusto, è parte del naturale riposo della terra.

In francese:

« À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. »

Un proverbio francese tradizionale che richiama il calendario agricolo e il momento favorevole per mettere a dimora gli alberi.

LA POESIA DEL GIORNO

Novembre

La montagna si veste di silenzio,

il bosco lascia andare i suoi colori,

e il vento porta via gli ultimi rumori

di un'estate ormai lontana.

Resta la luce sulle cime,

resta la memoria nelle case,

restano le parole degli anziani

che nessun inverno può cancellare.

Novembre

La montagne entre doucement dans le silence,

les feuilles s'en vont avec le vent,

mais au cœur des villages demeure

la mémoire des jours d'autrefois.

Les voix anciennes nous accompagnent,

les traditions vivent dans nos maisons,

et chaque pierre de nos montagnes

raconte encore une histoire.

UNO SGUARDO ALLA VALLE D'AOSTA

Una lingua, una storia, un'identità da custodire

La Valle d'Aosta non è soltanto una regione alpina: è una comunità storica con una propria identità linguistica, culturale e istituzionale.

Il francese non è qui una lingua straniera, ma una delle componenti fondamentali della nostra storia. La sua presenza negli atti pubblici risale al XVI secolo: nel 1561 il duca Emanuele Filiberto di Savoia adottò il francese al posto del latino negli atti ufficiali del Ducato.

Con lo Statuto speciale del 1948, italiano e francese hanno ottenuto pari dignità nell'ordinamento regionale.

La Vallée d'Aoste possède une histoire linguistique singulière. Le français y est une langue historique, profondément enracinée dans les institutions, dans l'école, dans la culture et dans la vie quotidienne.

Mais notre patrimoine ne se limite pas au bilinguisme italien-français. Il comprend également le francoprovençal, appelé patois par les Valdôtains, langue de transmission familiale, de poésie populaire, de chansons et de traditions villageoises.

Il patois rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra identità. È la lingua delle famiglie, delle comunità di montagna, delle feste popolari e di una cultura che ha saputo attraversare i secoli.

Préserver le patois, c'est préserver une manière de raconter le monde, de nommer les montagnes, les saisons, les métiers et les gestes de nos ancêtres.

Ecco perché valorizzare il francese e il francoprovenzale significa anche difendere l'autonomia culturale della Valle d'Aosta. L'autonomia non è soltanto una forma di governo: è la possibilità di custodire e trasmettere la propria storia.

Une autonomie vivante est une autonomie qui protège ses langues, respecte ses traditions et transmet son identité aux générations futures.

LoveVDA

ACCADDE OGGI – 14 NOVEMBRE

Alcune date da ricordare nella storia:

1851 – Viene pubblicato negli Stati Uniti Moby Dick, il celebre romanzo di Herman Melville.

1889 – La giornalista americana Nellie Bly parte per un viaggio intorno al mondo, ispirata dal romanzo di Jules Verne. Concluderà l'impresa in 72 giorni.

1918 – La Cecoslovacchia diventa una repubblica.

1922 – La BBC inaugura il proprio servizio radiofonico nel Regno Unito.

1969 – La NASA lancia Apollo 12, la seconda missione umana diretta verso la Luna.

1971 – La sonda Mariner 9 entra nell'orbita di Marte, diventando il primo veicolo spaziale a orbitare intorno a un altro pianeta.

IL PENSIERO DEL GIORNO

«Un popolo che dimentica le proprie radici rischia di perdere anche la strada del proprio futuro.»

Un peuple qui oublie ses racines risque de perdre le chemin de son avenir.

LA FRASE PER CONCLUDERE

La nostra identità è una ricchezza da vivere, non soltanto una memoria da conservare.

Notre identité est une richesse à faire vivre, et non seulement une mémoire à préserver.