Valle del Gran San Bernardo: tre Comuni uniti da un nuovo marchio: «Adesso fermati»

Non più soltanto una terra da attraversare, ma un territorio da vivere, conoscere e soprattutto riscoprire con il tempo necessario. È questo il messaggio che i Comuni di Étroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses hanno voluto lanciare presentando, nella sala consiliare del Municipio di Étroubles, il nuovo marchio territoriale e il sito internet dedicato alla promozione turistica dell’Alta Valle del Gran San Bernardo. Un progetto che va oltre la realizzazione di un logo e di una piattaforma digitale: l’obiettivo è costruire un’identità condivisa, capace di raccontare le peculiarità dei tre Comuni e di rafforzarne l’attrattività turistica attraverso una strategia comune.

Il percorso è partito il 10 marzo, con tre incontri pubblici organizzati nei rispettivi Municipi e aperti a cittadini, imprese, operatori turistici e associazioni. Alle riunioni si è affiancato un questionario online, le cui risposte sono state successivamente raccolte, trascritte e analizzate. Dall'ascolto della comunità è emerso un elemento ricorrente, una definizione che restituisce bene il carattere di questa parte della Valle d’Aosta: un territorio «a misura d’uomo». Una realtà che conserva un rapporto diretto con la montagna, con i suoi ritmi e con le proprie tradizioni, ma che allo stesso tempo guarda alla necessità di migliorare la propria capacità di accoglienza e promozione.

Le indicazioni raccolte hanno evidenziato alcune priorità: maggiore visibilità, servizi più efficaci e una collaborazione più stretta fra operatori economici, associazioni e amministrazioni comunali. Non meno significativa la visione condivisa per i prossimi dieci anni: un turismo fondato sull’escursionismo, sulla cultura della montagna, sulla gastronomia di qualità, sulla tranquillità e su un ambiente naturale selvaggio, ma accessibile. Con un’ambizione precisa: distribuire le opportunità di visita e soggiorno lungo tutto l’arco dell’anno, superando la tradizionale concentrazione dei flussi nei soli periodi di maggiore affluenza.

Da queste premesse è nato il nome Gran San Bernardo, già indicato da quasi la metà dei partecipanti ai questionari come la denominazione più rappresentativa dei tre Comuni. Una scelta che punta sulla riconoscibilità immediata di un riferimento geografico e storico conosciuto ben oltre i confini regionali. L’acronimo GSB diventa così la firma visiva del territorio, semplice da utilizzare su un’etichetta, un cartello stradale, un prodotto locale o un canale social.

A completare l’identità è il payoff «Adesso fermati», una formula breve ma ricca di significato. Per oltre duemila anni questa valle è stata soprattutto una via di passaggio: il Summus Pœninus dei Romani, il Mont-Joux legato alla fondazione dell’Ospizio da parte di San Bernardo e la porta italiana della Via Francigena. Oggi la prospettiva cambia. Quella che per secoli è stata una terra attraversata da viaggiatori, pellegrini e mercanti vuole diventare una destinazione nella quale fermarsi, soggiornare e scoprire le tante opportunità offerte dalla montagna.

Anche la scelta dei colori richiama direttamente il paesaggio, le tradizioni e la gastronomia locale. Il linguaggio della nuova comunicazione si fonda invece su quattro principi: essere diretto, concreto, onesto e mai celebrativo. Una linea che intende evitare promesse eccessive, privilegiando il racconto autentico di ciò che il territorio può realmente offrire. Per favorire un utilizzo uniforme del marchio è stato predisposto anche un manuale d’identità, messo a disposizione di enti, imprese e associazioni, con le indicazioni per l’impiego coordinato del logo, dei colori e del nome.

Il primo strumento operativo della nuova strategia è il portale www.visitgsb.it, pensato per accompagnare il visitatore dalla fase di organizzazione del viaggio fino alla scoperta delle proposte presenti sul territorio. Tra le informazioni immediatamente accessibili figurano le modalità per raggiungere l’Alta Valle e le attività di ristorazione aperte al momento della consultazione. Il sito mette inoltre a disposizione un elenco completo degli esercizi, utile per programmare prenotazioni in altri periodi, insieme alle informazioni sulle strutture ricettive e sulle attività commerciali.

Ampio spazio è riservato agli eventi, alle manifestazioni caratteristiche, alla gastronomia e alle esperienze che permettono di vivere il territorio in modo autentico. Il portale collega inoltre alle applicazioni già disponibili per esplorare i sentieri a piedi, con le racchette da neve oppure sugli sci. Una piattaforma pensata per un pubblico internazionale, grazie alla disponibilità dei contenuti in italiano, francese e inglese.

La presentazione è stata anche l’occasione per ribadire il valore della collaborazione istituzionale fra i tre Comuni. «I nostri tre Comuni lavorano già insieme in Associazione e hanno alle spalle altri progetti insieme, anche in ambito turistico. Era naturale proseguire su questa strada. Chi sale dalla valle non vede confini amministrativi, vede un territorio: non possiamo che raccontarlo così», ha sottolineato Andrea Tamone, sindaco di Étroubles.

Un invito alla partecipazione, rivolto soprattutto a chi quotidianamente contribuisce all’accoglienza dei visitatori, è arrivato dal sindaco di Saint-Oyen, Alessio Désandré. «Un marchio non funziona perché lo approva una Giunta, funziona se lo usa chi accoglie i visitatori. Chiediamo a bar, ristoranti, alberghi e negozi di farlo proprio, nella comunicazione come sui prodotti e sugli oggetti promozionali: è il modo più semplice per dire che qui si lavora insieme».

Sulla stessa linea il sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses, Alberto Ciabattoni, che ha richiamato il valore del coinvolgimento della comunità nella costruzione della nuova identità: «Abbiamo chiesto alla gente chi siamo e la risposta è stata ancora più chiara di quanto pensassimo. Questo marchio mette in mostra quello che chi vive qui sa da sempre: ci rende riconoscibili per chi già ci conosce e ci presenta con semplicità a chi desidera scoprirci».

La sfida, adesso, sarà trasformare il nuovo marchio in uno strumento realmente condiviso, capace di superare i confini amministrativi e di mettere in rete le energie del territorio. Perché un’identità turistica non si costruisce soltanto con un logo o un sito internet: ha bisogno di operatori che la utilizzino, di amministrazioni che continuino a collaborare e di una comunità che si riconosca nel racconto proposto. Il Gran San Bernardo prova così a compiere un passo importante: passare dall’essere un luogo conosciuto soprattutto per la sua storia di transito a una destinazione con una propria identità, un’offerta riconoscibile e una ragione in più per fermarsi.