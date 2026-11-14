Inaugurata la Saletta Turistica intitolata a Gabriele Campana

Venerdì 13 novembre, alle 18, residenti e turisti di ogni età, associazioni, istituzioni e autorità hanno festeggiato insieme l'inaugurazione della Saletta Turistica – Ufficio di Valle, intitolata alla memoria di Gabriele Campana, in via Roma 17 a Perosa Argentina (TO).

Si tratta degli stessi locali che hanno ospitato, dal 2024 al dicembre 2025, Spazio Campana, un importante punto di riferimento per iniziative artistiche, scientifiche e culturali, fortemente voluto da Daniela e Mario Campana, entrambi medici, in memoria del loro unico figlio Gabriele, scomparso troppo presto.

Ora Spazio Campana si è trasferito a Perrero, in Val Germanasca (TO).

Stefano Castagno con Italo Bernardi. (Ph. Lilium)

La Saletta, grazie alla generosità di Daniela e Mario, diventa una realtà operativa a disposizione della Nuova Pro Loco Perosa Argentina APS, degli artigiani, dei cittadini e dei commercianti.

La Nuova Pro Loco Perosa Argentina APS, presieduta da Giuseppe Crisci, è nata nel 2026 per raccogliere l'eredità dei suoi illustri predecessori, evitando l'interruzione di un servizio vitale per il territorio.

Giuliana Salvai, direttrice della Lilium Art Gallery, ha coordinato la serata di venerdì 13 novembre, durante la quale si sono susseguiti gli interventi dei sindaci Nadia Brunetto, di Perosa Argentina, e Danilo Breusa, di Pomaretto, degli esponenti delle Pro Loco dei paesi limitrofi e dei rappresentanti delle numerose associazioni di volontariato che operano sul territorio.

Postremo Vate, poeta e scrittore di Pinerolo, ha letto due delle sue poesie: una dedicata alla Val Chisone e l'altra a Perosa Argentina.

A Perosa Argentina sostano sia i turisti diretti a Sestriere sia quelli che si dirigono a Prali. Una posizione che rende particolarmente importante e necessaria l'attività di promozione e informazione svolta dalla Saletta.