Il suicidio non è un tabù: ad Aosta un incontro per rompere il silenzio e costruire consapevolezza

Ci sono argomenti che una società preferisce tenere ai margini, quasi che non nominarli possa bastare a renderli meno dolorosi. Il suicidio è uno di questi. Eppure il silenzio non protegge, non previene e soprattutto non aiuta chi attraversa una condizione di sofferenza. Al contrario, parlarne con consapevolezza, competenza e sensibilità può rappresentare il primo passo per riconoscere il disagio, superare i pregiudizi e costruire una rete di vicinanza. È da questa convinzione che nasce l'iniziativa in programma ad Aosta martedì 17 novembre, alle ore 17, nella sala BCC di via Garibaldi 3.

La serata, dal titolo “Un tema comunitario: il suicidio – Superiamo il tabù parlandone insieme”, è promossa dal Movimento Pour L’Autonomie, in collaborazione con l'associazione Il Mandorlo Fiorito, e si propone di aprire uno spazio pubblico di informazione, ascolto e confronto su una delle questioni più delicate e complesse della nostra società.

L'obiettivo è andare oltre l'imbarazzo, la paura e lo stigma che ancora circondano il tema del suicidio, restituendogli la dimensione che gli appartiene: quella di una questione di salute pubblica che non può essere lasciata soltanto alle famiglie, agli specialisti o a chi ne è stato direttamente colpito. È un tema che interpella l'intera comunità, perché dietro ogni situazione di sofferenza possono esserci segnali da cogliere, richieste di aiuto che faticano a trovare voce e persone che hanno bisogno di sentirsi meno sole.

Parlare di suicidio non significa alimentare paura, ma offrire strumenti per comprendere. Significa interrogarsi sul disagio psicologico, sulle fragilità individuali e collettive, sulla solitudine, sulle difficoltà che possono attraversare soprattutto le giovani generazioni e sulla capacità delle istituzioni, delle associazioni e delle comunità locali di costruire risposte concrete. Significa anche riconoscere il dolore di chi rimane, di familiari e persone care che si trovano ad affrontare una perdita spesso accompagnata da domande, sensi di colpa e ferite difficili da rimarginare.

Proprio per affrontare queste diverse dimensioni, l'incontro vedrà la partecipazione di professionisti con competenze specifiche. Interverranno il dottor Paolo Calvarese, psicologo clinico e psicoterapeuta esperto di disagio giovanile; la dottoressa Rossella Anna Pivot, psicologa clinica esperta in grief counseling, ovvero nel sostegno alle persone che affrontano un lutto; e don Isidoro Mercuri Giovinazzo, direttore dell'Ufficio diocesano per la Pastorale della salute.

Accanto ai contributi degli esperti, troveranno spazio anche le testimonianze di alcuni membri dell'associazione Il Mandorlo Fiorito, che condivideranno la propria esperienza. Una presenza particolarmente significativa, perché accanto all'approfondimento scientifico e professionale c'è il valore insostituibile di chi conosce direttamente il peso di determinate esperienze e può contribuire a rendere visibile ciò che troppo spesso resta nascosto.

La scelta di affrontare pubblicamente questo argomento rappresenta anche un invito a ripensare il significato stesso di comunità. Una comunità non si misura soltanto attraverso i servizi che offre, le opere che realizza o i risultati economici che raggiunge, ma anche attraverso la capacità di accorgersi delle fragilità, di ascoltare senza giudicare e di non lasciare indietro chi attraversa un momento difficile. La prevenzione passa anche da qui: dalla possibilità di creare relazioni, riconoscere i segnali di sofferenza e favorire l'accesso a un aiuto qualificato.

L'iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e l'ingresso è libero. Non è necessario avere competenze specifiche o esperienze dirette per partecipare: è sufficiente la volontà di ascoltare, comprendere e contribuire a una riflessione che riguarda tutti.

Perché rompere il tabù del suicidio significa, prima di tutto, smettere di voltarsi dall'altra parte. E una comunità che impara ad ascoltare anche le voci più silenziose può diventare una rete capace di sostenere chi rischia di cadere: non un muro contro il dolore, ma un ponte verso la possibilità di chiedere e ricevere aiuto.