L'almanach de mardi 17 novembre Sainte Élisabeth de Hongrie

La solidarietà come valore, la libertà come conquista.

La Chiesa ricorda Santa Elisabetta d'Ungheria, nata nel 1207 e morta nel 1231. Principessa, moglie e madre, scelse di dedicare la propria vita ai poveri e agli ammalati. Dopo la morte del marito si consacrò completamente alle opere di carità.

Élisabeth de Hongrie est devenue un symbole de générosité et de compassion. Elle a choisi de mettre sa richesse et son rang au service des plus démunis.

La tradizione e la curiosità

Santa Elisabetta è spesso raffigurata con un cesto di pane e delle rose. La tradizione racconta che il pane destinato ai poveri si sarebbe trasformato miracolosamente in rose.

La légende des roses rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on partage.

Uno sguardo alla Valle – La conquista del voto

17 novembre 1946: una data importante per la democrazia valdostana.

Ottant'anni fa si svolsero le prime elezioni comunali a suffragio universale nella Bassa e Media Valle. Una tappa fondamentale nella ricostruzione democratica dopo il fascismo.

Le 17 novembre 1946 marque une étape importante dans la reconstruction démocratique de nos communautés. Les communes retrouvaient leur rôle de lieux de participation et de représentation populaire.

È una ricorrenza che merita di essere ricordata: l'autonomia si costruisce anche attraverso la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni.

Accadde oggi

1869: viene inaugurato il Canale di Suez, opera destinata a cambiare i collegamenti commerciali tra Europa e Asia.

1970: l'Unione Sovietica lancia Luna 17, la missione che porterà sulla Luna il primo rover automatico, Lunochod 1.

Il proverbio

La generosità arricchisce chi dona e chi riceve.

La générosité enrichit autant celui qui donne que celui qui reçoit.

La poesia

Giovanni Pascoli – La buona novella

Un richiamo alla solidarietà e alla semplicità, valori che attraversano anche la testimonianza di Santa Elisabetta.

Il pensiero del giorno

La solidarité n'est pas seulement un geste de bonté : c'est une manière de construire une communauté plus juste.

La solidarietà non è soltanto un gesto di bontà: è il modo di costruire una comunità più giusta.