Ricordando Olivetti e il suo concetto di fabbrica

Dall’idea di Ivrea alle fermate della Cogne: una ricchezza che non circola smette presto di essere ricchezza.

C’è stato un tempo, e a poche decine di chilometri da qui, in cui una fabbrica si misurava anche per ciò che restituiva.

Camillo Olivetti fondò nel 1908 la prima fabbrica italiana di macchine da scrivere; il figlio Adriano ne fece qualcosa di più di un’azienda: un’idea. Case per i dipendenti, asili, biblioteche, servizi, salari tra i più alti del settore. Non era beneficenza. Era la convinzione che il profitto fosse un mezzo e che la comunità attorno ai cancelli facesse parte del bilancio.

Il meccanismo era semplice, e oggi quasi commovente nella sua logica: chi produce deve poter comprare ciò che produce. Una busta paga dignitosa non è un costo da comprimere, ma il carburante dell’economia. Non servivano bonus, incentivi e detrazioni a rattoppare ogni mese ciò che il salario non reggeva più.

Poi qualcosa si è incrinato.

L’Ufficio parlamentare di bilancio calcola che dal 1990 le retribuzioni lorde italiane siano scese in media del 6,6% in termini reali, mentre nello stesso arco di tempo i salari nei Paesi OCSE crescevano del 35%. Intanto, la ricchezza si è fatta più concentrata: il 5% più ricco degli italiani ne detiene ormai quasi la metà.

Ad Aosta questa storia ha un indirizzo preciso: via Paravera.

A metà ottobre, alla Cogne Acciai Speciali, i sindacati hanno interrotto la trattativa sull’integrativo dopo aver preso visione del piano delle possibili fermate di novembre e dicembre. Si temeva un fermo fino a nove settimane per il calo degli ordini. Dopo la ripresa del confronto, il 3 novembre, lo scenario è stato ridimensionato, con stop calibrati reparto per reparto fino a fine dicembre.

Parliamo di oltre mille dipendenti nello stabilimento, di un fatturato intorno a 1,2 miliardi e di un ultimo bilancio chiuso con 60 milioni di perdita. E accanto alla Cogne ci sono le vertenze di Carrefour, Grivel e Musumeci.

Sia chiaro: alla Cogne non c’è un robot che ha rubato il lavoro, ma un calo di commesse e una congiuntura difficile. Proprio per questo, però, la domanda di Olivetti ritorna, ed è scomoda: quando il vento cambia, chi paga?

I sindacati contestavano, tra l’altro, un uso sproporzionato delle ferie per coprire i periodi senza lavoro. Il rischio d’impresa, nella pratica, tende così a scivolare verso il giorno di riposo di chi ha il turno più basso.

E questa è la versione ordinaria del problema. Quella straordinaria sta arrivando: fabbriche sempre più automatizzate, profitti sempre più concentrati e, alla fine della catena, una domanda inevitabile: chi comprerà ciò che le macchine producono?

Un’economia che non ridistribuisce non è più economia: è rendita con un buon ufficio stampa.

Venerdì 20 novembre, in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil, il concentramento è fissato davanti alla Cogne, in via Paravera, tra le 9 e le 9.30. Il corteo raggiungerà poi il palazzo regionale.

Il sindacato chiede di smettere di affrontare le crisi aziendali una alla volta e di costruire una visione complessiva dello sviluppo e dell’occupazione valdostana.

Si può essere o no d’accordo con la piazza, con le sue parole d’ordine, con la data. Ma la lezione di Ivrea non dipende dalle sigle: un’azienda è davvero forte quando le persone che la fanno funzionare possono permettersi di restare nella comunità che la circonda.

Perché una ricchezza che non circola, prima o poi, smette di essere ricchezza.