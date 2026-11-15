L'almanach de lundi 16 novembre sainte Gertrude

Una giornata dedicata alla memoria, alla cultura e al valore delle identità. Novembre ci accompagna verso l'inverno, ma è anche il mese in cui le comunità riscoprono il valore delle proprie tradizioni, della lingua e della memoria collettiva.

Une journée pour célébrer la mémoire, la culture et les identités. En Vallée d'Aoste, le patrimoine ne se limite pas aux monuments : il vit aussi dans les mots, les traditions populaires et les langues transmises de génération en génération.

Il 16 novembre la Chiesa ricorda Santa Gertrude la Grande, religiosa benedettina nata nel 1256 e morta intorno al 1302, nel monastero di Helfta, in Germania.

Fu una delle più importanti figure della spiritualità medievale. Si distinse per la profondità della preghiera, la cultura teologica e la sua intensa esperienza mistica. È conosciuta anche per gli scritti che hanno contribuito alla diffusione della devozione al Sacro Cuore di Gesù.

Gertrude de Helfta fut une femme de grande intelligence et de profonde spiritualité. Dans un monde où les femmes avaient peu d'accès au savoir, elle sut faire de la prière, de l'étude et de l'écriture un chemin de connaissance.

La sua figura ci ricorda che la cultura e la spiritualità possono diventare strumenti di libertà interiore.

La tradizione e una curiosità

Novembre è tradizionalmente il mese della preparazione all'inverno. Nelle campagne valdostane era il tempo in cui si completavano gli ultimi lavori agricoli, si sistemavano le provviste e si preparavano le stalle per i mesi più freddi.

Dans les villages de montagne, l'arrivée de l'hiver marquait autrefois un changement profond du rythme de la vie. On rangeait les outils, on préparait le bois, on conservait les aliments et l'on organisait le travail autour de l'étable et de la maison.

La vita comunitaria diventava fondamentale: ci si aiutava, si condividevano le risorse e si custodivano conoscenze tramandate nel tempo.

Ces gestes simples constituent une véritable mémoire collective. Ils racontent une civilisation alpine fondée sur l'entraide, le respect de la nature et l'attachement à la terre.

Il proverbio del giorno

Italiano: Chi semina vento raccoglie tempesta.

Français : Qui sème le vent récolte la tempête.

Un proverbio che attraversa le culture e ci ricorda che ogni azione produce conseguenze.

La poesia del giorno

Victor Hugo – Demain, dès l'aube

« Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. »

Due versi che parlano di memoria, raccoglimento e del legame profondo con chi non c'è più.

Uno sguardo alla Valle d'Aosta – La lingua come memoria

lLa Valle d'Aosta possiede un patrimonio linguistico che rappresenta una delle sue ricchezze più importanti. L'italiano e il francese convivono nella vita istituzionale e culturale, mentre il francoprovenzale, il patois, continua a raccontare la storia delle comunità e dei villaggi.

Le français en Vallée d'Aoste n'est pas une langue étrangère : il fait partie de notre histoire, de nos institutions et de notre identité collective. Le francoprovençal, quant à lui, est la voix de nos villages, de nos familles et de nos montagnes.

La tutela di queste lingue non è soltanto una questione culturale: è anche una scelta politica e istituzionale. L'autonomia valdostana trova una delle sue ragioni più profonde proprio nella salvaguardia delle peculiarità storiche, linguistiche e culturali della comunità.

Préserver nos langues, c'est préserver notre capacité à décider de notre avenir. Une autonomie vivante doit pouvoir transmettre aux nouvelles générations la richesse de son histoire et la fierté de ses racines.

La nostra identità non è una testimonianza del passato: è una responsabilità verso il futuro.

Accadde oggi – 16 novembre

1922: Benito Mussolini pronuncia alla Camera dei deputati il cosiddetto «Discorso del bivacco», uno dei passaggi più significativi dell'affermazione del fascismo in Italia.

Benito Mussolini pronuncia alla Camera dei deputati il cosiddetto «Discorso del bivacco», uno dei passaggi più significativi dell'affermazione del fascismo in Italia. 1945: A Londra viene adottato l'atto costitutivo dell'UNESCO, l'organizzazione delle Nazioni Unite dedicata all'educazione, alla scienza e alla cultura.

A Londra viene adottato l'atto costitutivo dell'UNESCO, l'organizzazione delle Nazioni Unite dedicata all'educazione, alla scienza e alla cultura. 1974: Dall'osservatorio di Arecibo, a Porto Rico, viene trasmesso verso lo spazio un messaggio radio destinato a un ammasso stellare, nel tentativo simbolico di comunicare con eventuali civiltà extraterrestri.

Appuntamenti in Valle d'Aosta

Aosta – Un incontro con la lettura e il plurilinguismo

16 novembre 2026

L'Alliance Française della Valle d'Aosta propone dalle 17 alle 18 un incontro con Gabriella Vernetto, dedicato alla lettura, al plurilinguismo e alla mediazione animale, con la partecipazione di Thor, un compagno a quattro zampe.

Une initiative qui met en valeur la lecture comme outil de découverte, de partage et d'ouverture aux langues.

Il pensiero del giorno

«Un popolo che dimentica le proprie radici rischia di perdere anche la strada del proprio futuro.»

Une communauté qui oublie ses racines risque de perdre le sens de son avenir. La mémoire n'est pas un regard tourné uniquement vers le passé : elle est une force qui permet de construire librement le lendemain.