Saint-Martin-de-Corléans celebra i 50 anni della chiesa: festa della comunità e 43 cresime

Cinquant’anni di storia, fede e vita comunitaria. La parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans ha celebrato oggi, domenica 15 novembre, il cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione della sua chiesa grande, un edificio che nel corso di mezzo secolo è diventato un punto di riferimento per uno dei quartieri più popolosi di Aosta. Una ricorrenza che ha riportato al centro il cammino di una comunità cresciuta insieme al territorio, capace di custodire le proprie radici e di rinnovarsi attraverso le generazioni.

La celebrazione della ricorrenza, presieduta dal vescovo di Aosta, monsignor Franco Lovignana, ha rappresentato il momento centrale della giornata, che ha avuto anche un significato particolare per 43 ragazzi, ai quali è stato conferito il sacramento della Confermazione. Una festa nella festa, dunque, con due generazioni idealmente unite nella stessa chiesa: chi ha contribuito a costruirne la storia e chi oggi si prepara a proseguirla.

Per comprendere il valore di questo anniversario occorre tornare al 1973, quando venne posata la prima pietra, benedetta dal vescovo Maturino Blanchet. Tre anni dopo, nel 1976, arrivò l'inaugurazione. Nel frattempo, Saint-Martin-de-Corléans aveva conosciuto una significativa crescita demografica ed edilizia, trasformandosi progressivamente da villaggio in un vero e proprio quartiere cittadino. La piccola chiesa medievale non era più sufficiente ad accogliere tutti i fedeli e a rispondere alle esigenze di una comunità parrocchiale sempre più numerosa, allora affidata ai Canonici del Gran San Bernardo.

Tous les dimanches et les jours de fête d’obligation, la Sainte Messe est célébrée à 9 h 30 en l’église Saint-Martin-de-Corléans à Aoste en français, animée par des chants en français et en latin interprétés par le chœur dirigé par Iris Boniface Stévenin, avec l’accompagnement musical à l’orgue assuré par le professeur Paolo Torrente, enseignant à la Sfom

Nacque così la necessità di un nuovo edificio, moderno e capiente, caratterizzato da un'architettura particolare e immediatamente riconoscibile. La sua forma richiama quella di una tenda, anche se spesso viene impropriamente definita pagoda. Una scelta architettonica che racchiude un significato ben più profondo di quello puramente estetico. Nella tradizione biblica, infatti, la tenda richiama la casa, il rifugio, la sicurezza e la presenza di Dio, ma anche il cammino e il pellegrinaggio, la fragilità umana e una Chiesa capace di accogliere, di muoversi e di non rinchiudersi in strutture rigide.

Un'immagine che richiama anche l'espressione «Chiesa in uscita», tanto cara a papa Francesco: una comunità aperta, vicina alle persone e capace di costruire relazioni, senza arroccarsi in posizioni di potere o in luoghi distanti dalla vita quotidiana.

La giornata di oggi si è inserita nel solco delle celebrazioni dedicate al patrono San Martino di Tours, la cui ricorrenza cade l'11 novembre. Al termine della Messa, la festa è proseguita al Circolino, con un aperipranzo curato dal Circolo Turistico delle Acli (CTA), occasione per ritrovarsi e condividere un momento di convivialità.

L'anniversario ha assunto anche un significato di memoria e riconoscenza con l'intitolazione dell'aula catechistica Blu a Giuliano Davisod, già funzionario e responsabile del Servizio Aree verdi e Arredo urbano del Comune di Aosta. Laureato nel 1994 alla facoltà di Agraria dell'Università di Torino, con una tesi dedicata alla valutazione turistico-ricreativa del Parco naturale del Mont Avic, Davisod aveva ricoperto il suo incarico in Comune dal 2004 al 2013, distinguendosi per il lavoro dedicato alla cura e alla valorizzazione del patrimonio verde cittadino: dai parchi ai sentieri, fino al Giardino Rosso.

Un impegno riconosciuto anche dall'amministrazione comunale, che il 15 maggio 2026 ha scoperto una targa in sua memoria nel giardino pubblico a lui intitolato, situato in via Saint-Martin-de-Corléans, tra i civici 306 e 306A.

Ma Giuliano Davisod non era soltanto una figura conosciuta per il suo impegno professionale al servizio della città: era anche un parrocchiano di Saint-Martin-de-Corléans. Da qui la scelta della comunità di ricordarlo intitolandogli uno degli spazi dedicati alla formazione e alla crescita dei ragazzi. L'aula Blu si aggiunge così a quelle già dedicate a Marta Maiandi, aula Rosa, e a Francesca «Cicci» Marconcini, aula Verde.

Una scelta che restituisce il senso più autentico della ricorrenza: ricordare chi ha contribuito alla vita della comunità e trasmettere alle nuove generazioni il valore dell'impegno, della partecipazione e delle relazioni.

A cinquant'anni dalla sua inaugurazione, la chiesa grande di Saint-Martin-de-Corléans continua dunque a essere molto più di un edificio. È un luogo di incontro, un riferimento spirituale e uno spazio nel quale si intrecciano storie personali e collettive. La festa di oggi, tra l'anniversario della chiesa, le 43 Confermazioni e il ricordo di Giuliano Davisod, ha raccontato proprio questo: una comunità che guarda alla propria storia senza fermarsi al passato e che continua a costruire, giorno dopo giorno, il proprio futuro.