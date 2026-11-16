Gradimento dei sindaci, Raffaele Rocco fuori dalla classifica: per Aosta resta aperta la partita del consenso

Il consenso di un sindaco si misura anche nella capacità di affrontare i problemi quotidiani della città, trovare risposte alle aspettative dei cittadini e mantenere un rapporto solido con la propria maggioranza. È una questione che torna d'attualità con la pubblicazione del nuovo sondaggio sul gradimento dei primi cittadini italiani realizzato da LAB21 per Affaritaliani. Una fotografia che restituisce risultati interessanti, con differenze significative tra territori e amministrazioni, ma che lascia fuori anche una realtà come Aosta e, di conseguenza, il suo sindaco Raffaele Rocco.

La rilevazione, condotta tra il 1° e il 12 novembre 2026, ha coinvolto 52.800 persone in 83 Comuni italiani. Il primato tra i sindaci delle città metropolitane spetta a Federico Basile, primo cittadino di Messina, con il 57,9% di giudizi positivi. Alle sue spalle si collocano Gaetano Manfredi a Napoli, con il 56,6%, e Roberto Gualtieri a Roma, con il 56,4%. All'estremo opposto si trova Matteo Lepore, sindaco di Bologna, che raccoglie il 45,1%.

Tra i risultati più significativi c'è anche quello di Silvia Salis, sindaca di Genova, che raggiunge il 54,7%, guadagnando posizioni rispetto alla precedente rilevazione di settembre. Fuori dalle città metropolitane emergono invece percentuali ancora più alte: Mario Baccini, sindaco di Fiumicino, raggiunge il 60,5%, mentre Michele Guerra a Parma e Mario Conte a Treviso arrivano entrambi al 60%.

E Aosta? La città non compare nella graduatoria. Il motivo è essenzialmente demografico: la ricerca ha preso in considerazione i 15 capoluoghi metropolitani e altri 68 Comuni con più di 70 mila abitanti, suddivisi in tre fasce di popolazione. Il capoluogo valdostano resta quindi fuori dal perimetro dell'indagine. Nessuna percentuale, nessuna posizione in classifica e, soprattutto, nessuna possibilità di utilizzare questo sondaggio per formulare un giudizio sul livello di consenso di Raffaele Rocco.

Questo non significa, naturalmente, che la questione del gradimento sia meno importante per il sindaco di Aosta. Al contrario, la fase amministrativa che sta attraversando il Comune presenta questioni politicamente delicate. Una delle più significative riguarda la costruzione del bilancio di previsione 2027, con l'esigenza di conciliare l'aumento dei costi dei servizi, le spese per il personale e le risorse disponibili.

Nelle scorse settimane, come riportato dalla stampa locale, il sindaco aveva prospettato la necessità di valutare anche una revisione di alcune entrate tributarie, davanti a una situazione finanziaria che, secondo quanto dichiarato dallo stesso Rocco, presenta un fabbisogno aggiuntivo di circa 600 mila euro all'anno per coprire la spesa corrente. Una prospettiva che aveva incontrato la contrarietà delle forze politiche della maggioranza, orientate a evitare aumenti delle imposte e a cercare soluzioni attraverso una revisione delle spese.

È proprio su questo terreno che si gioca una parte importante della credibilità amministrativa del primo cittadino. La capacità di garantire i servizi, mantenere gli impegni assunti e trovare un equilibrio tra esigenze finanziarie e aspettative dei cittadini rappresenta un passaggio decisivo per consolidare il rapporto tra Palazzo civico e la comunità.

Il sondaggio nazionale, dunque, non consegna una pagella al sindaco di Aosta. Offre però uno spunto per una riflessione più ampia: il consenso non è un patrimonio acquisito una volta per tutte, ma un rapporto che si costruisce quotidianamente attraverso le scelte amministrative. Per Raffaele Rocco la sfida resta quella di tradurre il programma di governo in risultati percepibili dai cittadini, mantenendo al tempo stesso la coesione della maggioranza.

E, in assenza di una rilevazione specifica su Aosta, la vera misura del gradimento del sindaco dovrà arrivare da un'indagine dedicata alla realtà cittadina, capace di restituire un'immagine attendibile del rapporto tra amministrazione e cittadini.