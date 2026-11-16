Quart, scuola e famiglie insieme per costruire resilienza e comunità

Proseguono a Quart le iniziative dedicate ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie nell'ambito del progetto «Comunità educanti – S.O.S. Sport e Scuola», finanziato attraverso il bando «Comunità educanti» del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Un percorso che, dopo le attività realizzate nei mesi estivi e le successive iniziative dedicate allo studio, all'apprendimento e alla socializzazione, amplia ora il proprio raggio d'azione affrontando un tema particolarmente importante: il benessere emotivo e relazionale durante la preadolescenza.

La nuova proposta, dal titolo «Costruire resilienza e comunità – Un percorso per crescere insieme tra scuola e territorio», nasce dalla consapevolezza che accompagnare i ragazzi nella crescita significa andare oltre il sostegno scolastico e le attività ricreative. È necessario offrire loro strumenti per conoscere se stessi, riconoscere le proprie emozioni, affrontare le difficoltà e costruire relazioni positive con i coetanei e con gli adulti di riferimento.

Il progetto è rivolto in particolare agli alunni delle classi seconde della scuola Don Benigno Favre, una fascia d'età nella quale si intensificano i cambiamenti personali, emotivi e sociali e nella quale possono emergere fragilità, insicurezze e difficoltà nelle relazioni.

Per i ragazzi sono previsti tre laboratori, che si svolgeranno il lunedì pomeriggio in orario scolastico, nei locali della Parrocchia di Sant'Eusebio. Gli incontri affronteranno diversi aspetti della crescita: emozioni e consapevolezza di sé, gestione dello stress e dell'ansia, autostima, resilienza, empatia e relazioni, abilità sociali, prevenzione del bullismo e motivazione verso il futuro.

Accanto al lavoro con gli studenti, una parte significativa dell'iniziativa è dedicata ai genitori, chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nel percorso di crescita dei figli. Per loro sono previsti sei incontri di gruppo, con cadenza mensile, il lunedì dalle 17 alle 19, sempre nei locali della Parrocchia di Sant'Eusebio. Gli appuntamenti saranno occasioni di ascolto, confronto e condivisione sulle sfide educative che le famiglie si trovano ad affrontare quotidianamente. Tra gli argomenti in programma figurano la comunicazione in famiglia, l'utilizzo dei social media, il rapporto tra adulti e adolescenti e la costruzione di una comunità capace di sostenere i genitori nelle difficoltà.

L'intento è creare un collegamento concreto tra il mondo dei ragazzi e quello degli adulti, evitando che le problematiche della preadolescenza vengano affrontate esclusivamente all'interno delle mura domestiche o della scuola. Il confronto tra famiglie, educatori e istituzioni può infatti diventare una risorsa preziosa per riconoscere tempestivamente eventuali situazioni di disagio e individuare risposte condivise.

Il progetto punta proprio a questo: riconoscere e regolare le emozioni, prevenire ansia, ritiro sociale, conflittualità e bullismo, fornire ai genitori strumenti educativi utili e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che vede il Comune di Quart impegnato nel promuovere opportunità educative e ricreative attraverso la collaborazione con le realtà locali. Il progetto S.O.S. Sport e Scuola ha già coinvolto, nel corso dell'estate e dell'inizio dell'anno scolastico, diverse realtà del territorio con attività rivolte ai più giovani, dal gioco allo sport, dal sostegno allo studio all'apprendimento delle lingue.

A realizzare le nuove attività sono il Comune di Quart, la Parrocchia di Sant'Eusebio, l'Oratorio L'Arca e l'Istituzione scolastica Mont-Émilius 2, in una collaborazione che valorizza le competenze e la presenza educativa dei diversi soggetti della comunità.

Un'alleanza che assume un significato particolare in un territorio come quello valdostano, dove la collaborazione tra amministrazioni comunali, scuola, famiglie, parrocchie e associazioni rappresenta una risorsa importante per garantire ai giovani occasioni di crescita e socializzazione anche al di fuori dell'orario scolastico.

A curare il percorso saranno la dott.ssa Michela Scalese, psicologa e psicoterapeuta, e la dott.ssa Eleonora Centonze, psicologa.

Per informazioni è possibile scrivere agli indirizzi michelascalesepsicologa@gmail.com oppure ecentonzepsy@gmail.com.

L'obiettivo finale è racchiuso nel messaggio che accompagna l'iniziativa: diventare più forti insieme. Perché la crescita dei ragazzi non riguarda soltanto loro e le rispettive famiglie, ma l'intera comunità. Investire nelle competenze emotive, nella capacità di ascolto e nella qualità delle relazioni significa infatti costruire le basi di un territorio più attento, solidale e capace di guardare al futuro.