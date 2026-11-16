Giovani, dalla Regione 88 mila euro per creare spazi di incontro e crescita: domande entro il 30 novembre

Non solo casa e scuola, ma anche luoghi in cui incontrarsi, stringere amicizie, condividere passioni e imparare a diventare grandi. La Regione Valle d’Aosta mette in campo 88.000 euro per sostenere nel 2027 gli spazi di aggregazione e crescita dedicati a bambini e adolescenti. Un investimento che punta a rafforzare il ruolo degli oratori e delle realtà associative che, ogni giorno, rappresentano un punto di riferimento educativo e sociale per le nuove generazioni.

La Giunta regionale, nella riunione di venerdì 13 novembre, ha approvato la bozza di protocollo d’intesa con gli enti interessati e il relativo bando per il finanziamento delle attività gestionali di oratori e strutture similari. L'iniziativa si inserisce nel quadro della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33, dedicata alla valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta da queste realtà.

L'obiettivo è dare continuità e concretezza a esperienze che vanno ben oltre il semplice ritrovo: spazi in cui i ragazzi possono costruire relazioni, sviluppare capacità, partecipare ad attività formative e sentirsi parte di una comunità. Un aspetto particolarmente importante in una fase della vita in cui il bisogno di socialità, ascolto e punti di riferimento è sempre più centrale.

Al finanziamento potranno accedere le parrocchie e gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, gli enti delle altre confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, e gli enti senza scopo di lucro attivi nel settore giovanile e adolescenziale.

Per le organizzazioni interessate il primo appuntamento da segnare in calendario è quello del 30 novembre 2026: entro questa data dovranno essere presentate le proposte progettuali per concorrere all'assegnazione delle risorse. Le domande saranno successivamente valutate da un'apposita Commissione, che individuerà i progetti ammissibili al finanziamento.

«Offrire ai ragazzi un luogo, diverso da casa e da scuola, in cui incontrarsi, condividere esperienze e crescere, significa investire nel futuro delle nostre comunità», sottolinea l'assessore Leonardo Lotto. «Con questo bando sosteniamo il ruolo educativo e sociale dei terzi spazi: luoghi di aggregazione che accompagnano bambini e adolescenti nel percorso per diventare cittadini e adulti responsabili. È un impegno concreto che portiamo avanti al fianco di chi opera ogni giorno per le nuove generazioni».

Gli 88.000 euro messi a disposizione dalla Regione puntano dunque a sostenere una rete di presidi educativi diffusi sul territorio, riconoscendo il valore di chi lavora per offrire ai più giovani opportunità di incontro e partecipazione. Perché investire nei luoghi in cui crescono i ragazzi significa, in fondo, investire nella qualità e nel futuro delle comunità valdostane.