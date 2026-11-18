Restituire un luogo di formazione e crescita a una comunità di montagna è sempre una buona notizia, un segno concreto di vitalità e di fiducia nel domani. Quando però i lavori di ristrutturazione riportano alla luce i simboli della dittatura proprio sopra l'ingresso destinato ai più piccoli, l'entusiasmo per l'opera pubblica lascia spazio a una ferma indignazione. È quanto sta accadendo a Challand-Saint-Anselme, dove il restauro della storica scuola della frazione Tilly ha riacceso il dibattito sulla memoria e sul significato degli spazi educativi.

Con una nota diffusa il 17 novembre 2026 da Aosta, il Comitato Valle d'Aosta dell'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) ha voluto prendere una posizione netta sulla vicenda. L'associazione esprime innanzitutto piena soddisfazione per il recupero e la riapertura dell'immobile, rimasto chiuso per anni e ora pronto a tornare a vivere grazie ai fondi del PNRR per accogliere un servizio dedicato ai bambini da 0 a 3 anni. «Ridare vita a un presidio educativo, specialmente nei territori montani, rappresenta sempre un investimento fondamentale per il futuro e la democrazia», sottolinea l'organizzazione, riconoscendo l'importanza sociale dell'intervento.

La condivisione si ferma però di fronte alle scelte estetiche e storiche operate sull'esterno della struttura. L'ANPI giudica infatti inaccettabile che sulla facciata dell'edificio siano state riportate le iscrizioni risalenti al Ventennio fascista, con particolare riferimento all'acronimo O.N.B. (Opera Nazionale Balilla), facendo scomparire la successiva e ben più rappresentativa dicitura democratica École élémentaire. Per i partigiani valdostani non si tratta di un semplice dettaglio architettonico, bensì di una ferita simbolica profonda. L'Opera Nazionale Balilla, ricordano nella nota, fu l'organizzazione giovanile paramilitare attraverso cui il regime irregimentò l'infanzia e la gioventù, «negando il pensiero critico, italianizzando e impedendo di utilizzare il francese nella nostra Regione, educando all'obbedienza cieca e alla guerra».

Proprio per questo motivo, vedere nuovamente quell'acronimo campeggiare sopra la porta d'ingresso di un nido d'infanzia viene considerato un passo indietro intollerabile, che annulla la scelta compiuta nel dopoguerra quando la scritta venne opportunamente sostituita. Pur condividendo il principio generale secondo cui il passato non va rimosso, l'ANPI ribadisce con forza che «la tutela dei beni architettonici non può mai tradursi nella legittimazione visiva della propaganda fascista», arrivando a definire l'operazione come una vera e propria «azione di revisionismo storico».

Di fronte a questa situazione, il Comitato Valle d'Aosta si dichiara aperto al dialogo sia con il Sindaco sia con i cittadini di Challand-Saint-Anselme che già si oppongono a questo tipo di intervento. Al contempo, l'associazione rivolge un appello formale all'Amministrazione comunale, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e agli organi di tutela affinché si intervenga rapidamente per ripristinare la facciata con la sola scritta École élémentaire, restituendo all'edificio la sua identità di spazio libero e coerente con i valori antifascisti della Costituzione. Il messaggio finale dell'ANPI suona come un monito chiaro rivolto alle istituzioni: «La storia non si cancella nei libri né nella memoria collettiva, ma i simboli di un regime totalitario non devono campeggiare sopra la testa dei nostri bambini».