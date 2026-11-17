Il santo del giorno: San Oddone di Cluny, vissuto tra l'878 e il 942, fu abate e riformatore monastico. Contribuì profondamente al rinnovamento della vita religiosa europea, promuovendo disciplina, studio e solidarietà.

Odon de Cluny fut un grand réformateur monastique. Il accordait une place essentielle à la prière, à la connaissance et à la vie communautaire.

La tradizione e la curiosità

Nel Medioevo i monasteri erano anche luoghi di conservazione del sapere. Qui si copiavano manoscritti, si studiavano le lingue e si custodivano opere che altrimenti sarebbero andate perdute.

Les monastères furent pendant des siècles des centres de culture et de transmission. Ils ont contribué à préserver une partie essentielle de la mémoire européenne.

Uno sguardo alla Valle – Il sapere custodito nei castelli

I castelli valdostani non sono soltanto testimonianze di potere e di architettura militare. Raccontano anche la circolazione delle idee, la cultura delle famiglie signorili e i rapporti tra le comunità alpine.

Le Château Gamba, à Châtillon, représente aujourd'hui un lieu important de conservation et de valorisation de l'art moderne et contemporain. Il témoigne de la capacité de notre région à faire dialoguer patrimoine historique et création artistique.

In questi giorni il Castello Gamba ospita attività didattiche dedicate al pittore valdostano Italo Mus, nato a Châtillon e vissuto a Saint-Vincent.

Redécouvrir Italo Mus, c'est aussi redonner toute sa place à un artiste profondément lié à son territoire.

Accadde oggi

1626: viene consacrata la nuova Basilica di San Pietro a Roma.

1928: viene proiettato a New York il primo film di Topolino, Steamboat Willie, uno dei passaggi fondamentali nella storia dell'animazione.

La poesia

Charles Baudelaire – Élévation

Una poesia che invita a superare i limiti quotidiani e a cercare, attraverso la cultura e la sensibilità, una dimensione più alta dell'esistenza.

Il proverbio

La conoscenza è l'unico bene che cresce quando viene condiviso.

Le savoir ne s'appauvrit jamais lorsqu'il est partagé.

Il pensiero del giorno

Une communauté qui transmet son savoir prépare les générations de demain.

Una comunità che trasmette il proprio sapere prepara le generazioni di domani.

Dalla Valle – L'appuntamento

A Saint-Christophe, la biblioteca ospita l'iniziativa Nati per leggere: Diritti alle storie, dedicata ai bambini da zero a sei anni. Ad Aosta sono inoltre in programma appuntamenti della Saison culturelle e una degustazione all'Institut Agricole Régional.

La cultura, in Valle, passa anche attraverso le biblioteche, le scuole e le iniziative rivolte alle famiglie.