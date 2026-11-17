Tutto comincia con una notte, una sirena e la paura di perdere il proprio figlio. Da quel momento la vita di una famiglia cambia radicalmente, ma da una vicenda personale dolorosa prende forma anche qualcosa di più grande: una battaglia collettiva contro i pregiudizi, l'isolamento e la scarsa conoscenza dell'epilessia. È questa la storia raccontata in «Il valore di una goccia – “Cortometraggio” sulla rivoluzione dell'epilessia in Valle d'Aosta», il libro scritto da Manuele Amateis, presidente di AICE Valle d'Aosta ODV, in uscita entro il prossimo 10 dicembre per l'editore Le Château.

Il volume ripercorre la storia vera di suo figlio Leonardo e il cammino intrapreso dalla famiglia insieme alla moglie Francesca dopo l'arrivo della malattia. Leonardo ha meno di tre anni quando l'epilessia irrompe nella sua vita con una violenza difficile da immaginare: quindici crisi in ventiquattro ore, le ambulanze tra Aosta e Torino, i ricoveri ospedalieri e le lunghe notti trascorse dai genitori ad ascoltare il respiro del bambino.

Ma il libro non si ferma al racconto della sofferenza e della diagnosi. Al centro c'è soprattutto la trasformazione del dolore in impegno concreto. Di fronte alle difficoltà incontrate, dai primi rifiuti nell'accesso alle attività sportive fino agli ostacoli nei centri estivi, Manuele Amateis sceglie di non arrendersi e di trasformare un'esperienza familiare in una battaglia di sensibilizzazione e partecipazione civica.

Nasce così AICE Valle d'Aosta, un'associazione che in poco tempo riesce a promuovere iniziative e costruire una rete di collaborazione sul territorio. Tra i risultati raggiunti figurano l'istituzione di un Tavolo regionale permanente sull'epilessia, la definizione di protocolli di collaborazione con Università, CONI e associazioni sportive, la distribuzione di migliaia di brochure informative nella sanità pubblica, la creazione di una rete di centri estivi inclusivi e l'organizzazione di percorsi formativi rivolti a educatori e insegnanti.

Un percorso che dimostra come anche una singola esperienza possa diventare il punto di partenza per un cambiamento collettivo, contribuendo a rendere la comunità più consapevole, accogliente e capace di affrontare la malattia senza paura e pregiudizi.

La struttura del volume richiama quella di un vero e proprio cortometraggio, costruito attraverso lettere, testimonianze e pagine di forte intensità umana. Il lettore viene accompagnato dietro le quinte di una storia familiare che si intreccia con una battaglia culturale e sociale, nella quale ogni piccolo passo può contribuire a cambiare la vita di tante persone.

In vista della pubblicazione, AICE Valle d'Aosta lancia una campagna di prevendita solidale rivolta a cittadini, aziende, club service e istituzioni del territorio. L'obiettivo è raccogliere un numero significativo di prenotazioni per finanziare una prima tiratura più ampia e consentire al libro di arrivare nelle case valdostane in occasione delle prossime festività natalizie.

Il prezzo di copertina è di 18 euro. Il volume può diventare anche un regalo aziendale o un omaggio istituzionale dal valore solidale, contribuendo contemporaneamente a sostenere le attività gratuite portate avanti dall'associazione.

Per prenotare una copia o richiedere pacchetti dedicati ad aziende ed enti è possibile scrivere all'indirizzo aicevda@libero.it oppure contattare direttamente l'associazione al numero 320 43 74 988.